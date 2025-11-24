Yalova’da Barajlar Alarm Veriyor: Kent Genelinde Her Gün 10 Saatlik Su Kesintisi Yapılacak

Türkiye’de kuraklıktan etkilenen illerin arasına Yalova da katıldı. Yalova Valiliği, “Acil Su Eylem Planı” kararlarını yürürlüğe soktu. Plan çerçevesinde ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurularak, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu. Ayrıca belediyeler kent genellinde mahalle bazlı her gün 10 saatlik su kesintisi yapacak.