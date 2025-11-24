onedio
Yalova’da Barajlar Alarm Veriyor: Kent Genelinde Her Gün 10 Saatlik Su Kesintisi Yapılacak

Yalova'da Barajlar Alarm Veriyor: Kent Genelinde Her Gün 10 Saatlik Su Kesintisi Yapılacak

Yalova
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.11.2025 - 23:21

Türkiye’de kuraklıktan etkilenen illerin arasına Yalova da katıldı. Yalova Valiliği, “Acil Su Eylem Planı” kararlarını yürürlüğe soktu. Plan çerçevesinde ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurularak, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu. Ayrıca belediyeler kent genellinde mahalle bazlı her gün 10 saatlik su kesintisi yapacak.

Türkiye’de yaşanan büyük kuraklık nedeniyle birçok ilde saatler süren su kesintileri yapılıyordu.

Yalova’da bulunan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 8'e düşerken, kentin 15 günlük suyu kaldı. Valilik, “Acil Su Eylem Planı” kararlarını açıkladı.

26 Kasım’da il genelinde planlı su kesintileri yapılacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek

Sanayi tesislerine verilen su azaltılacak.

Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. 

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması da kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

