İstanbul'da Bir Kadın Deprem Paniği Nedeniyle Cama Çıkarak Çığlık Attı

Oğuzhan Kaya
02.10.2025 - 16:16

AFAD'ın büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladığı Marmara Denizi açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen deprem başta Tekirdağ ve İstanbul olmak üzere şiddetli bir şekilde hissedildi. Kameralara da deprem esnasında insanların korku ve panik dolu anları yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ise bir kadın üst katlarda yer alan evinin balkonuna çıkarak çığlık atmaya başladı. Etraftakilerin sakin olması için söylediği sözleri dinlemeyen kadın çığlık atmaya devam etti.

İşte o görüntüler 📹

Özellikle İstanbul'da panik yaratan depremin büyüklüğü de açıklandı.

AFAD ölçümlerine göre 5 büyüklüğündeki deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 5.3 olarak ölçüldü.

