onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrailli Bakan Katz’ın Cep Telefonu Paylaşılmıştı: Türk Kullanıcının Görüntülü Aramasını Cevapladı

İsrailli Bakan Katz’ın Cep Telefonu Paylaşılmıştı: Türk Kullanıcının Görüntülü Aramasını Cevapladı

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.09.2025 - 08:06

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a ait olduğu iddia edilen cep telefonu numarası geçtiğimiz gün X’te paylaşılmıştı. Bir Türk sosyal medya kullanıcısı paylaşılan numarayı görüntülü aradı ve Katz’ın telefonu açması ile birlikte ekran görüntüsü aldı. Katz’a ait cep telefonuna Filistin’i destekleyen binlerce WhatsApp mesajı da gönderildi. Paylaşılan cep telefonu numarası sonrasında devre dışı kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi ise açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi ise açlıkla karşı karşıya bırakıldı.

İsrail tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen masum Filistinlilere yaptığı vahşi uygulamalardan vazgeçmiyor. İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı

Israel Katz’ın cep telefonu numarasının Türk hackerlar tarafından el geçirildiğini iddia etti.

İsrailli Bakan, Türk bir kullanıcının görüntülü aramasını cevapladı ve aldığı tepki sonrasında görüşmeyi hemen sonlandırdı.

İsrailli Bakan Israel Katz’ın görüşmedeki hali 👇

İsrailli Bakan Israel Katz’ın görüşmedeki hali 👇

Ayıca İsrail Savunma Bakanına Filistin’i destekleyen yüzlerce WhatsApp mesajı da atıldı. Bakan Katz’ın kişisel cep telefonu numarası kısa süre sonra devre dışı kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın