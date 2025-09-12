İsrailli Bakan Katz’ın Cep Telefonu Paylaşılmıştı: Türk Kullanıcının Görüntülü Aramasını Cevapladı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a ait olduğu iddia edilen cep telefonu numarası geçtiğimiz gün X’te paylaşılmıştı. Bir Türk sosyal medya kullanıcısı paylaşılan numarayı görüntülü aradı ve Katz’ın telefonu açması ile birlikte ekran görüntüsü aldı. Katz’a ait cep telefonuna Filistin’i destekleyen binlerce WhatsApp mesajı da gönderildi. Paylaşılan cep telefonu numarası sonrasında devre dışı kaldı.
İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi ise açlıkla karşı karşıya bırakıldı.
İsrailli Bakan Israel Katz’ın görüşmedeki hali 👇
