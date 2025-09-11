İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Telefon Numarası İfşa Edildi
İsrail'in Gazze ablukası ve komşularına karşı agresif tutumu devam ederken İsrail Hükümeti de küresel çapta tepkilerle karşılaşıyor. Tepkilerin en büyük adresi Başbakan Binyamin Netenyahu iken diğer isim de Savunma Bakanı Yisrael Katz. Katz'ın ve başka hükümet üyelerinin telefon numaraları X'te ifşa edildi.
Katz'ın telefon numarası böyle ortaya çıktı.
Diğer hükümet görevlilerinin de numaraları bulundu.
Tepkiler şöyle;
👇
👇
👇
👇
