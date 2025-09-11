onedio
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Telefon Numarası İfşa Edildi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Telefon Numarası İfşa Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2025 - 16:44

İsrail'in Gazze ablukası ve komşularına karşı agresif tutumu devam ederken İsrail Hükümeti de küresel çapta tepkilerle karşılaşıyor. Tepkilerin en büyük adresi Başbakan Binyamin Netenyahu iken diğer isim de Savunma Bakanı Yisrael Katz. Katz'ın ve başka hükümet üyelerinin telefon numaraları X'te ifşa edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Katz'ın telefon numarası böyle ortaya çıktı.

Katz'ın telefon numarası böyle ortaya çıktı.

Diğer hükümet görevlilerinin de numaraları bulundu.

Diğer hükümet görevlilerinin de numaraları bulundu.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
