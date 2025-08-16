onedio
İspanyolca Öğrenirken Size Yol Gösterecek 12 Şarkı

16.08.2025 - 23:54

Yeni bir dil öğreniyorsanız ve bu süreci kolaylaştırmak istiyorsanız öğrenmeye çalıştığınız o dilde şarkılar dinlemelisiniz. İşte bu liste de İspanyolca öğrenmeye çalışanlar için bulunmaz bir hint kumaşı. İspanyolca öğrenmenizi kolaylaştıracak ve bu süreçte sizi destekleyecek o şarkıları özenle listeledik. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Marc Anthony - Vivir Mi Vida

2. Enrique Iglesias - Bailando

3. Juanes - La Camisa Negra

4. Manu Chao - Me Gustas Tu

5. Julieta Venegas - Limon Y Sal

6. Café Tacvba - Eres

7. Santana - Corazon Espinado

8. Santana - Oye Como Va

9. Carlos Vives - Fruta Fresca

10. Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta

11. Luis Fonsi - Despacito

12. Manu Chao - Clandestino

