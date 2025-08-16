İspanyolca Öğrenirken Size Yol Gösterecek 12 Şarkı
Yeni bir dil öğreniyorsanız ve bu süreci kolaylaştırmak istiyorsanız öğrenmeye çalıştığınız o dilde şarkılar dinlemelisiniz. İşte bu liste de İspanyolca öğrenmeye çalışanlar için bulunmaz bir hint kumaşı. İspanyolca öğrenmenizi kolaylaştıracak ve bu süreçte sizi destekleyecek o şarkıları özenle listeledik. Hazırsanız başlıyoruz!
1. Marc Anthony - Vivir Mi Vida
2. Enrique Iglesias - Bailando
3. Juanes - La Camisa Negra
4. Manu Chao - Me Gustas Tu
5. Julieta Venegas - Limon Y Sal
6. Café Tacvba - Eres
7. Santana - Corazon Espinado
8. Santana - Oye Como Va
9. Carlos Vives - Fruta Fresca
10. Carlos Vives, Shakira - La Bicicleta
11. Luis Fonsi - Despacito
12. Manu Chao - Clandestino
