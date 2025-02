İsim Değiştirmezse Kapatılacak! RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 10 Günü Kaldı!

2019 yılında, The Walt Disney Company, NOW kanalının uluslararası yayın haklarını da içeren geniş çaplı bir satın alma anlaşması gerçekleştirmiş, şirket satın alma sırasında FOX isim hakkını da belli bir süreliğine satın almıştı. Sözleşmedeki sürenin sona ermesiyle Türkiye'de 12 Şubat 2024'te NOW adını alan kanal, bu kez de İstanbul NOW TV'nin açtığı telif davası sonucu kapatılmakla karşı karşıya kaldı.