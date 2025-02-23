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İsim Değiştirmezse Kapatılacak! RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 10 Günü Kaldı!

İsim Değiştirmezse Kapatılacak! RTÜK'ün Süre Tanıdığı NOW TV'nin Son 10 Günü Kaldı!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 23:32

2019 yılında, The Walt Disney Company, NOW kanalının uluslararası yayın haklarını da içeren geniş çaplı bir satın alma anlaşması gerçekleştirmiş, şirket satın alma sırasında FOX isim hakkını da belli bir süreliğine satın almıştı. Sözleşmedeki sürenin sona ermesiyle Türkiye'de 12 Şubat 2024'te NOW adını alan kanal, bu kez de İstanbul NOW TV'nin açtığı telif davası sonucu kapatılmakla karşı karşıya kaldı.

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FOX TV, 2007 yılında Türkiye'de yayın hayatına başlamış ve ilk yabancı ulusal televizyon kanalı olmuştu.

FOX TV, 2007 yılında Türkiye'de yayın hayatına başlamış ve ilk yabancı ulusal televizyon kanalı olmuştu.

2007'den bu yana ülkemizde yayın yapan FOX'un kaderi geçtiğimiz yıl değişmişti.

The Walt Disney Company, 2019 yılında NOW kanalının uluslararası yayın haklarını da içeren geniş çaplı bir satın alma anlaşması gerçekleştirmişti.

The Walt Disney Company, 2019 yılında NOW kanalının uluslararası yayın haklarını da içeren geniş çaplı bir satın alma anlaşması gerçekleştirmişti.

Şirket satın alma sırasında FOX isim hakkını da belli bir süreliğine satın almıştı. Sözleşmedeki sürenin sona ermesiyle kanal, Türkiye'de 12 Şubat 2024'te NOW TV adını almıştı.

Yaklaşık 1 yıldır yayın hayatına NOW TV olarak devam eden kanal, hiç beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 1 yıldır yayın hayatına NOW TV olarak devam eden kanal, hiç beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

RTÜK tarafından geçtiğimiz haftalarda NOW TV'ye isim ve logo konusunda uyarı yapılmıştı. Bunun sebebi, İstanbul NOW TV'nin RTÜK'e telif başvurusuydu!

Bunun üzerine RTÜK, NOW TV'ye isim değiştirmesi için 30 gün süre vermişti.

Bunun üzerine RTÜK, NOW TV'ye isim değiştirmesi için 30 gün süre vermişti.

Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan NOW TV'nin 10 günlük süresi kaldı.

NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?

NOW TV İsim Değiştirmezse Ne Olur?

NOW TV, kalan 10 gün içinde isim değiştirmezse Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) devreye girerek kanalın geçici olarak yayınlarını durdurabilir. Sorunun çözülmemesi halinde ise, yayın durdurma ve lisans iptali gibi yaptırımları devreye girebilir ve NOW TV tamamen yayın hayatına son vermek zorunda kalabilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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