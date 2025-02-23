İlk 97 Bölüme Ne Oldu? Dizide Aslan Bey'i Canlandıran Selçuk Yöntem'den Ezber Bozan Kurtlar Vadisi Açıklaması

Televizyon ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümünün 'harika' olduğuyla ilgili övgüler alır. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi'nin 97. bölümünde Elif hayatını kaybetmişti. Bu bölümde final yapan dizi, daha sonra önce Kurtlar Vadisi Terör olmak üzere pek çok yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizide Aslan Bey karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda 'Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 değil, 55 bölümü iyiydi.' dedi.

Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti