İlk 97 Bölüme Ne Oldu? Dizide Aslan Bey'i Canlandıran Selçuk Yöntem'den Ezber Bozan Kurtlar Vadisi Açıklaması
İlk 97 Bölüme Ne Oldu? Dizide Aslan Bey'i Canlandıran Selçuk Yöntem'den Ezber Bozan Kurtlar Vadisi Açıklaması
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=KwtZV...
Televizyon ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümünün 'harika' olduğuyla ilgili övgüler alır. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi'nin 97. bölümünde Elif hayatını kaybetmişti. Bu bölümde final yapan dizi, daha sonra önce Kurtlar Vadisi Terör olmak üzere pek çok yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizide Aslan Bey karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda 'Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 değil, 55 bölümü iyiydi.' dedi.
Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti
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Türk dizisi denince ilk akla gelenlerden olan ve "Bu bir mafya dizisidir." mottosuyla yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünün üstünden 22 yıl geçti.
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İzleyicide dizinin ilk 97 bölümünün apayrı bir yeri var. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu çekilse de ilk 97 bölüm izleyicide bambaşka etkiye sahip.
İlk 97 bölümde pek çok olay olmuş, ana karakterlerin pek çoğu hayatını kaybetmişti.
Aslan Akbey karakteri de hayatını kaybedenlerden yalnızca biriydi. Aslan Bey, ikinci sezon finali olan 55. bölümde hayatını kaybetmişti.
Dizide Aslan Bey'i canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'ne katılarak Kurtlar Vadisi'yle ilgili konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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