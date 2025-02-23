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İlk 97 Bölüme Ne Oldu? Dizide Aslan Bey'i Canlandıran Selçuk Yöntem'den Ezber Bozan Kurtlar Vadisi Açıklaması

İlk 97 Bölüme Ne Oldu? Dizide Aslan Bey'i Canlandıran Selçuk Yöntem'den Ezber Bozan Kurtlar Vadisi Açıklaması

Kurtlar Vadisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 21:27

Televizyon ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümünün 'harika' olduğuyla ilgili övgüler alır. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi'nin 97. bölümünde Elif hayatını kaybetmişti. Bu bölümde final yapan dizi, daha sonra önce Kurtlar Vadisi Terör olmak üzere pek çok yeni versiyonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizide Aslan Bey karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda 'Kurtlar Vadisi'nin ilk 97 değil, 55 bölümü iyiydi.' dedi.

Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=KwtZV...
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Türk dizisi denince ilk akla gelenlerden olan ve "Bu bir mafya dizisidir." mottosuyla yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünün üstünden 22 yıl geçti.

Türk dizisi denince ilk akla gelenlerden olan ve "Bu bir mafya dizisidir." mottosuyla yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümünün üstünden 22 yıl geçti.

Dizi o kadar sevildi ki final yapmasının ardından bambaşka versiyonlar ve filmlerle birlikte yeniden karşımıza çıktı. Değişen karakterlerin yanı sıra varlığını ve devamlılığını sürdüren yapımlar da çok sevildi.

İzleyicide dizinin ilk 97 bölümünün apayrı bir yeri var. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu çekilse de ilk 97 bölüm izleyicide bambaşka etkiye sahip.

İzleyicide dizinin ilk 97 bölümünün apayrı bir yeri var. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu çekilse de ilk 97 bölüm izleyicide bambaşka etkiye sahip.

Dizinin 97. bölümünde final kararı alınmış, muhtemelen yayın hayatının burada sona ereceği düşünülmüştü. Hemen ardından başlayan Kurtlar Vadisi Terör, ikinci bölümünden sonra ekranlara veda etmişti.

İlk 97 bölümde pek çok olay olmuş, ana karakterlerin pek çoğu hayatını kaybetmişti.

İlk 97 bölümde pek çok olay olmuş, ana karakterlerin pek çoğu hayatını kaybetmişti.

97. bölümde Elif'in ölmesiyle de sanki büyük bir bağ kopmuş ve izleyicinin bir bölümü diziye eski bağlılığını yeniden yakalayamamıştı.

Aslan Akbey karakteri de hayatını kaybedenlerden yalnızca biriydi. Aslan Bey, ikinci sezon finali olan 55. bölümde hayatını kaybetmişti.

Aslan Akbey karakteri de hayatını kaybedenlerden yalnızca biriydi. Aslan Bey, ikinci sezon finali olan 55. bölümde hayatını kaybetmişti.

Çakır'ın ölümünün ardından izleyiciyi en çok üzen ölümlerden biri de Aslan Bey'in ölümüydü. Onun Polat'a desteğini izleyici hiçbir zaman unutmadı.

Dizide Aslan Bey'i canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'ne katılarak Kurtlar Vadisi'yle ilgili konuştu.

Dizide Aslan Bey'i canlandıran Selçuk Yöntem, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'ne katılarak Kurtlar Vadisi'yle ilgili konuştu.

Yöntem, dizinin 'İlk 97 bölümü değil, 55 bölümü iyiydi.' diyerek kendisinin diziden ayrılmasının diziye etkisine de bir selam çakmış oldu.

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Programın 4. dakika 10. saniyesinden itibaren o anlara şahit olabilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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