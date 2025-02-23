Yayından Kaldırılabilir: Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Yayın Durdurma Kararına İtiraz Edecek!
Yayından Kaldırılabilir: Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Yayın Durdurma Kararına İtiraz Edecek!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, geçtiğimiz hafta önce RTÜK'ten sonra Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı mahkemeden gelen kararla yayın durdurmak zorunda kalmıştı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan ve tüm bölümleri hem YouTube'dan hem kanaldan hem de Disney Plus'tan silinen diziye neler olacağı yarın Medyapım'ın itirazından sonra netleşecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi dizisi hem RTÜK'ten hem de mahkemeden gelen kararla zor günler geçiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karar, dizinin sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Diziye verilen cezaların ardından kanalda, YouTube'da ya da Disney Plus'ta yer alan tüm bölümler silindi. Yeni bölüm çekimleri de duran diziyle ilgili ne olacağı belirsiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın