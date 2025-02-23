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Yayından Kaldırılabilir: Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Yayın Durdurma Kararına İtiraz Edecek!

Yayından Kaldırılabilir: Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısı Yayın Durdurma Kararına İtiraz Edecek!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 22:46

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, geçtiğimiz hafta önce RTÜK'ten sonra Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı mahkemeden gelen kararla yayın durdurmak zorunda kalmıştı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayan ve tüm bölümleri hem YouTube'dan hem kanaldan hem de Disney Plus'tan silinen diziye neler olacağı yarın Medyapım'ın itirazından sonra netleşecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Şakir Paşa Ailesi dizisi hem RTÜK'ten hem de mahkemeden gelen kararla zor günler geçiriyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisi hem RTÜK'ten hem de mahkemeden gelen kararla zor günler geçiriyor.

Dizi geçtiğimiz günlerde RTÜK'ten 'manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak, yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma' cezası almıştı. Bu cezanın üstünden 24 saat geçmeden, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda da diziye yayın durdurma kararı çıktı.

Karar, dizinin sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Karar, dizinin sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana başına gelmedik kalmayan dizi, yangın olayından sonra bir kez daha yayın durdurmak zorunda kalınca izleyenleri bu karara epey üzüldü.

Torunların bir bölümünün açtığı dava, aileyi ikiye böldü.

Diziye verilen cezaların ardından kanalda, YouTube'da ya da Disney Plus'ta yer alan tüm bölümler silindi. Yeni bölüm çekimleri de duran diziyle ilgili ne olacağı belirsiz.

Diziye verilen cezaların ardından kanalda, YouTube'da ya da Disney Plus'ta yer alan tüm bölümler silindi. Yeni bölüm çekimleri de duran diziyle ilgili ne olacağı belirsiz.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapımcısı Medyapım, yarın (24 Şubat) mahkeme kararına itirazda bulunacak. Ancak mahkeme itirazı reddederse, dizi yayından tamamen kaldırılacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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