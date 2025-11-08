Instagram’da Dönem Değişti: Artık Etiketler Önemli Değil! CEO Onayladı

Eskiden keşfete düşmenin en güçlü yolu olarak görülen etiketler, bugün yalnızca düzenleme işlevi görüyor. Platformun algoritması artık görsellere değil, yazıya ve kullanılan kelimelere daha fazla önem veriyor.

Artık gönderi açıklamalarında, biyografi metinlerinde, hatta görsellerin üzerindeki yazılarda geçen kelimeler bile algoritma için birer sinyal. Instagram, yavaş yavaş arama motoruna dönüşüyor desek yanılmış olmayız. Yani 'hangi etiketi kullansam?' sorusu, yerini 'ne hakkında yazıyorum?' sorusuna bıraktı.