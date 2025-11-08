onedio
Instagram'da Dönem Değişti: Artık Etiketler Önemli Değil! CEO Onayladı

Instagram’da Dönem Değişti: Artık Etiketler Önemli Değil! CEO Onayladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici
08.11.2025 - 14:44

Instagram’da yıllardır paylaşım yapmanın vazgeçilmez bir parçası etiketlerdi. Her gönderinin sonunda uzun uzun #keşfet #beniöneçıkar, #keşfetteyim gibi etiketler görmek sıradan hale gelmişti. Ancak bu dönem kapanıyor. 2025 itibarıyla Instagram CEO’su Adam Mosseri, kullanıcıların uzun süredir hissettiği şeyi doğruladı.

Kaynak

Mosseri, yaptığı açıklamada etiketlerin artık yalnızca içerikleri sınıflandırmaya yaradığını, keşfete düşme açısından büyük rol oynamadığını söyledi.

Mosseri, yaptığı açıklamada etiketlerin artık yalnızca içerikleri sınıflandırmaya yaradığını, keşfete düşme açısından büyük rol oynamadığını söyledi.
images.squarespace-cdn.com

Eskiden keşfete düşmenin en güçlü yolu olarak görülen etiketler, bugün yalnızca düzenleme işlevi görüyor. Platformun algoritması artık görsellere değil, yazıya ve kullanılan kelimelere daha fazla önem veriyor.

Artık gönderi açıklamalarında, biyografi metinlerinde, hatta görsellerin üzerindeki yazılarda geçen kelimeler bile algoritma için birer sinyal. Instagram, yavaş yavaş arama motoruna dönüşüyor desek yanılmış olmayız. Yani 'hangi etiketi kullansam?' sorusu, yerini 'ne hakkında yazıyorum?' sorusuna bıraktı.

Kullanıcıların yıllar içinde her paylaşımı onlarca etiketle doldurması sistemi karmaşık hale getirdi.

Kullanıcıların yıllar içinde her paylaşımı onlarca etiketle doldurması sistemi karmaşık hale getirdi.

Tek bir etiket altında milyonlarca içerik toplanınca, küçük hesapların görünür olma şansı azaldı. Üstelik Instagram, etiket takibi gibi özellikleri sessizce geri plana itti. Reels formatının yükselişiyle birlikte de etiketler tamamen ikinci plana düşmüş oldu.

Artık Instagram’da izlenmenizin yolu etiketlerden değil, doğru anahtar kelimelerden geçiyor. Mosseri’nin açıklamasına göre, kullanıcılar arama kutusuna bir kelime yazdığında algoritma doğrudan o konuyla ilgili içerikleri öne çıkarıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Yaşam Editörü
