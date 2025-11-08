Instagram’da Dönem Değişti: Artık Etiketler Önemli Değil! CEO Onayladı
Instagram’da yıllardır paylaşım yapmanın vazgeçilmez bir parçası etiketlerdi. Her gönderinin sonunda uzun uzun #keşfet #beniöneçıkar, #keşfetteyim gibi etiketler görmek sıradan hale gelmişti. Ancak bu dönem kapanıyor. 2025 itibarıyla Instagram CEO’su Adam Mosseri, kullanıcıların uzun süredir hissettiği şeyi doğruladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mosseri, yaptığı açıklamada etiketlerin artık yalnızca içerikleri sınıflandırmaya yaradığını, keşfete düşme açısından büyük rol oynamadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcıların yıllar içinde her paylaşımı onlarca etiketle doldurması sistemi karmaşık hale getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın