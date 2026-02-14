İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
14 - 20 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 139,50 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 329 TL
Haftanın Yıldızları
Colgate Ağız Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
18 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Samsung 50" 4K Ultra Smart Led Tv 25.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 3.599 TL
ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Oto Araç Kamerası 1.099 TL
JWIN 88 Tuşlu Piyano 11.499 TL
Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.499 TL
Oyuncak Pizza Restoran 899 TL
Pipetli Cam Ayıcık Bardak 399 TL
Jüt Görünümlü Natural Halı 120x180 cm 999 TL
20 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Dijitsu 65'' QLED Google TV 23.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Kelebek Kurutmalık 719 TL
Bonera Çaydanlık 749 TL
Kadın Pijama Takımı 359 TL
Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL
ŞOK 14 - 17 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 399 TL
S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL
Yaren Yavrulu Karyola 5.799 TL
Tefal X-Force Flex 14.80 Animal Şarjlı Dik Süpürge 16.499 TL
