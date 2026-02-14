onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Şubat Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.02.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

14 - 20 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 139,50 TL

Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 139,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 269 TL

  • Balküpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,50 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 135 TL

  • Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 79,50 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 112,50 TL

  • Dudomi Noodle Çeşitleri 5x70 gr 54,50 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 214,90 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,50 TL

  • Emotion Kadın Deodorant 150 ml 115 TL

  • Blade Erkek Deodorant 150 ml 115 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 136,50 TL

  • Veet Tüy Dökücü Krem 100 ml 136,50 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 329 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 329 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 185 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Ahir Tulum Peyniri 450 gr 165 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 209 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 105 TL

  • Birşah Homojenize Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 149 TL

  • Birşah %3,1 Yağlı Süt 1 Litre 41 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 49 TL

  • Pınar Hindi Salam 500 gr 79,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Sosis 170 gr 56,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Salam 70 gr 31,50 TL

  • Superfresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1 Kg 109,90 TL

Haftanın Yıldızları

Haftanın Yıldızları

Colgate Ağız Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

Colgate Ağız Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim
10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

18 Şubat 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL

SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Samsung 50" 4K Ultra Smart Led Tv 25.999 TL

Samsung 50" 4K Ultra Smart Led Tv 25.999 TL

  • Toshiba 42' VIDAA Tv 19.499 TL

  • HI-LEVEL 32' HD Ready Smart Tv 5.999 TL

  • HI-LEVEL 43' Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.499 TL

  • Piranha Bluetooth Hoparlör 499 TL

  • Piranha Hızlı Şarj Aleti 249 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 599 TL

  • Elitled 9W Kumandalı RGB Led Ampul 99,50 TL

  • Panosonic Alkalin Power İnce Pil 4'lü 79,50 TL

  • Panosonic Alkalin Power Kalem Pil 4'lü 79,50 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 3.599 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 3.599 TL

  • Sinbo Tost Makinesi 699 TL

  • Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.999 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.599 TL

  • English Home Multi Blender Seti 2.199 TL

  • English Home Stand Mikser 3.499 TL

  • Pierre Cardin Saç Düzleştirici 599 TL

  • Pierre Cardin 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

  • Kiwi Şarjlı Masa Lambası 399 TL

  • English Home Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Uygun fiyatlı küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

  • Volta VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL

  • Volta YIDE SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

  • ReVolt RC3 Plus 50CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Oto Araç Kamerası 1.099 TL

Oto Araç Kamerası 1.099 TL

  • Dijital Hava Kompresörü 749 TL

  • Power Inverter 799 TL

  • Oto Koltuk Organizeri 175 TL

JWIN 88 Tuşlu Piyano 11.499 TL

JWIN 88 Tuşlu Piyano 11.499 TL
  • JWIN 88 Tuşlu Katlanabilir Taşınabilir Piyano 6.299 TL
Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.499 TL

Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.499 TL

  • 3 Katlı Tekerlekli Raf 199 TL

  • Mermer Desenli Katlanabilir Masa 699 TL

  • Mermer Desenli Yer Sofrası 449 TL

  • 4 Çekmeceli Şifonyer 2.499 TL

  • Mini Ütü Masası 299 TL

  • PP Makyaj Çantası 349 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 839 TL

  • Orta Boy PP Valiz 899 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL

  • Vestiyer 1.699 TL

Oyuncak Pizza Restoran 899 TL

Oyuncak Pizza Restoran 899 TL
  • Oyuncak 80 Parça Yol Seti 499 TL

Oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Pipetli Cam Ayıcık Bardak 399 TL

Pipetli Cam Ayıcık Bardak 399 TL

  • Kütahya Porselen Kase 69,50 TL

  • Kütahya Porselen Servis Tabağı 69,50 TL

  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL

  • Çift Hazneli Matara 249 TL

  • Borosilikat Tencere 499 TL

  • Borosilikat Demlik 269 TL

  • Mutfak Rendesi 39,50 TL

  • Karma Mutfak Ürünleri 29,50 TL

  • Limonluk 24,50 TL

  • Vivaldi Seramik Kapaklı Sahan 449 TL

  • Vivaldi Seramik Basık Tencere 649 TL

  • Vivaldi Seramik Tava 449 TL

  • Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı 45 TL

  • Cam Banyo Seti 199 TL

  • Kristal Sürahi 89,50 TL

  • Su Pompası 69,50 TL

  • Borosilikat Damacana Borusu 74,50 TL

  • Vakumlu Saklama Kutusu Seti 3'lü 249 TL

  • Bas-Aç Saklama Kabı 3'lü 54,50 TL

  • Tabaklıklı Bulaşık Kurutma Matı 169 TL

  • Çok Amaçlı Bambu Kutu 249 TL

  • Katlanabilir Kasa 149 TL

  • Katlanır Raf 2'li 279 TL

  • Çekmece İçi Düzenleyici 74,50 TL

  • Tekerlekli Katlanabilir Kapaklı Kutu 349 TL

  • Kapaklı Kutu 89,50 TL

  • Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 22,50 TL

  • Organizer Sepet 3'lü 99,50 TL

  • Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 139 TL

  • Organizer Sepet 3'lü 99,50 TL

Jüt Görünümlü Natural Halı 120x180 cm 999 TL

Jüt Görünümlü Natural Halı 120x180 cm 999 TL

  • Jüt Görünümlü Natural Halı 80x150 cm 599 TL

  • Namaz Elbisesi 259 TL

  • Eşarplı Seccade 219 TL

  • Seccade 119 TL

  • Tesbihli Zikirmatik Seti 59,50 TL

  • Modüler Rahle 199 TL

  • Pratik Rahle 99,50 TL

  • İğne Oyalı Mevlit Örtüsü 199 TL

20 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Dijitsu 65'' QLED Google TV 23.900 TL

Dijitsu 65'' QLED Google TV 23.900 TL

  • TCL 32'' Full HD Qled Android TV 8.990 TL

  • Manin Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL

  • Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

  • Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

  • Via S40 Tablet 4.990 TL

  • Baseus ANC Kablosuz Tws Kulaklık 899 TL

  • Polosmart Karaoke Mikrofon 599 TL

  • Polosmart Akıllı Duvar Priz 399 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

  • Sunny Led ışıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL

  • Kumtel Dijital Baskül 399 TL

  • Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

  • Fakir Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

  • Fantom Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

  • Arnica El Blender Set 1.690 TL

  • Polosmart Wag Maşası 799 TL

  • Otomatik Dönen Saç Maşası 1.250 TL

  • Erkek Kişisel Bakım Seti 349 TL

  • Sıfır Tıraş Makinesi 549 TL

Büyük Şubat İndirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

  • Ütü Masası 879 TL

  • Silikon Spatula Seti 59 TL

  • Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL

  • Şekilli Silikon Çikolata Kabı Çeşitleri 35 TL

  • Erzak Saklama Kabı 12 TL 

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL

  • 12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL

  • Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

Ev yaşam ürünlerinde en sevilen ürünlerde yer alan %50'ye varan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Bonera Çaydanlık 749 TL

Bonera Çaydanlık 749 TL

  • Çay Fincan Seti 279 TL

  • Krep Tava 329 TL

  • Sütlük 209 TL

  • Borcam Suffle Kabı Çeşitleri 65 TL

  • Tereyağ Bıçağı 145 TL

  • Desenli Salata Tabağı 139 TL

  • Desenli Porselen Pasta Tabağı 249 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

  • Erkek Pijama Takımı 359 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

  • Coco Paspas 149 TL

  • Banyo Paspas Seti 279 TL

  • Dijital Baskılı Halı 119 TL

  • Dikiş Seti 95 TL 

  • Dikiş İpi 79 TL

  • Namaz Elbisesi 249 TL

Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL

Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL

  • Stick Fun Kutu Oyunu 279 TL

  • Tekli Oyun Hamuru 29 TL

  • Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

  • Oyuncak Hamburger Tost Menü 139 TL

  • Oyuncak Dozer 195 TL

  • Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 229 TL

ŞOK 14 - 17 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 399 TL

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 399 TL

  • Hot Wheels Bahar Temalı Özel Seri Tekli Araba 129 TL

  • Oto Çekici 249 TL, Lüks Kepçe 119 TL 

  • Oyuncak ATV 199 TL 

  • Sürpriz Kristal Yumurta 50 TL 

  • Eliza Moda Bebek 399 TL 

  • Gokidy Kahve Makinesi 299 TL

  • Çamaşır Makinesi 349 TL

  • Mikser 299 TL 

  • Elektrikli Süpürge 399 TL

  • Oyuncak Karavan 299 TL 

  • Uçak Evim 349 TL 

  • Saklama Kutulu Oyun Hamur Seti 249 TL 

  • Boncuklu Takı Seti Çeşitleri 75 TL 

  • Soft Blast Nişancı Dart Atar 299 TL 

  • Tavla 449 TL 

  • Okey Takımı 599 TL 

  • Ahşap Satranç Takımı 249 TL 

  • Ahşap Blok Denge Oyunu 179 TL

S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL

S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL

  • Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 100 TL 

  • Keramika Çerezlik 39,95 TL 

  • 3'lü Gravürlü Su Bardak 175 TL 

  • 2'li Akcam Cam Çerezlik Seti 100 TL 

  • Akcam Cam Çerezlik 50 TL 

  • Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL 

  • 970 cc Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz 119 TL 

  • 630 cc Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz 109 TL K

  • Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 75 TL

  • Sinbo Yağlı Radyatör 1.899 TL

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 499 TL 

  • Singer El Tipi Buharlı Düzleştirici 999 TL

  • 2'li Torima Wireless K9 Yaka Mikrofonu 349 TL 

  • Torima Leopar Desenli Kulaklık 399 TL 

  • Piranha TWS Oyuncu Kulaklık 429 TL 

  • Piranha Kablosuz Kulakiçi Kulaklık 399 TL 

  • Torima Wireless Karaoke Mikrofon 399 TL

  • 1+1 Işıklı Bilgisayar Hoparlörü 299 TL

Yaren Yavrulu Karyola 5.799 TL

Yaren Yavrulu Karyola 5.799 TL
  • Elmas Şifonyer 3.199 TL

Büyük Şubat İndirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Tefal X-Force Flex 14.80 Animal Şarjlı Dik Süpürge 16.499 TL

Tefal X-Force Flex 14.80 Animal Şarjlı Dik Süpürge 16.499 TL

  • Realme C55 128 GB 8.499 TL

  • Lenovo Bluetooth Kablosuz Kulaklık 599 TL

  • Tchibo Cafissimo Pure Plus Kapsül Kahve Makinesi 5.999 TL

  • Tefal Pure Pop Mavi Buharlı Düzleştirici Ütü 1.899 TL

  • Rowenta Compact Pro+ 2200 W Saç Kurutma Makinesi 1.699 TL

  • Remington Düzleştirici 2.099 TL

