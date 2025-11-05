İlişkilerdeki 12 ‘Green Flag’ Davranış ve Neden Bu Kadar Önemliler?
Aşk bazen gözümüzü öyle bir döndürüyor ki neyin sağlıklı neyin sorunlu olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Tabii ilişkide içimizi rahatlatan ve yüz güldüren davranışlar da var. Peki bu davranışlar neden bu kadar önemli? Çünkü sağlıklı bir ilişkinin temeli, güven, iletişim ve karşılıklı anlayışla atılıyor.
Biz de bir ilişkide gözümüz kapalı 'evet' diyeceğimiz 12 green flag davranışı senin için bir araya getirdik. İşte detaylar!
1. Duygularını açıkça ifade edebilmesi.
2. Hayatında sana yer açması.
3. Sınırlarına saygı duyması.
4. Zor zamanlarında yanında olması.
5. Başarılarını içtenlikle kutlaması.
6. Kavgadan kaçmak yerine çözüm araması.
7. Geçmişiyle ilgili açık olması.
8. Sadece sözde değil davranışlarında da tutarlı olması.
9. Arkadaşlarının ve ailenin yanında da saygılı olması.
10. Sadece sen ya da ben değil, biz diyorsa.
11. Hatalarını kabul edebilmesi ve özür dilemesi.
12. Fiziksel yakınlıkta rıza ve rahatlık gözetmesi...
