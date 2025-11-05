onedio
İlişkilerdeki 12 ‘Green Flag’ Davranış ve Neden Bu Kadar Önemliler?

Sultan Oğuz
05.11.2025 - 23:46

Aşk bazen gözümüzü öyle bir döndürüyor ki neyin sağlıklı neyin sorunlu olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Tabii ilişkide içimizi rahatlatan ve yüz güldüren davranışlar da var. Peki bu davranışlar neden bu kadar önemli? Çünkü sağlıklı bir ilişkinin temeli, güven, iletişim ve karşılıklı anlayışla atılıyor. 

Biz de bir ilişkide gözümüz kapalı 'evet' diyeceğimiz 12 green flag davranışı senin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Duygularını açıkça ifade edebilmesi.

Karşındaki kişi ne hissediyorsa içinde tutmadan ve dolandırmadan seninle paylaşabiliyorsa, bu durum ilişkinizde iletişimin güçlü olduğu anlamına gelir. Hislerini bastırmadan ya da seni kırmadan açıkça konuşması aynı zamanda aranızda sağlıklı bir duygusal bağ kurulduğunu gösterir. Ayrıca bu şeffaflık, karşılıklı güven kurmayı da kolaylaştırır.

2. Hayatında sana yer açması.

Sadece boş vakitlerinde değil yoğun günlerinde bile seni planlarına dahil ediyorsa... İşte bu, onun için ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Geleceğe dair konuşmalarda “ben” değil “biz” diyorsa ilişkinize yalnızca bugünü değil yarını da dahil ediyordur. Bu da ilişkinizin sadece anlık bir hevesten ibaret olmadığının işaretidir.

3. Sınırlarına saygı duyması.

Partnerin ne istediğini ya da istemediğini söylediğinde savunmaya geçmeden seni anlamaya çalışıyorsa bu çok kıymetli. Çünkü her zaman aynı fikirde olamayabilirsiniz ve önemli olan farklılıklara saygı duymak. Sen 'Hayır” dediğinde alınmak yerine anlayışla karşılıyorsa bu, onun olgun ve empatik bir partner olduğunu gösterir.

4. Zor zamanlarında yanında olması.

Sadece iyi gün dostu olmayan, moralin bozuk olduğunda da seni dinleyen ve destekleyen biriyse gerçekten de iyi bir partnerdir çünkü hayat her zaman tozpembe ilerlemez. Kaygılandığında, yorulduğunda ya da içini dökmek istediğinde yanında olan biri, ilişkinizdeki bağlılığı ve güveni derinleştirir.

5. Başarılarını içtenlikle kutlaması.

Romantik ilişkilerde kendi egosundan çok ilişkinizi önemseyen biriyle olmak çok değerli. Bir şeyi başardığında seninle birlikte seviniyorsa ve kıskanmak yerine gurur duyuyorsa, yanında senin yükselmene alan açan biri var demektir. O yüzden başarılarına omuz silkmek yerine seninle birlikte kutlayan bir partnerinin olması sadece destek değil, ilerisi için motivasyon da verir.

6. Kavgadan kaçmak yerine çözüm araması.

Her ilişkide zaman zaman tartışmalar olur ama önemli olan bu anlarda nasıl davrandığındır. Eğer karşındaki kişi bağırıp çağırmak yerine konuşarak anlaşmayı seçiyorsa bu büyük bir artı. Üstünü örtmek ya da görmezden gelmek yerine sorunun kökenine inmeye çalışıyorsa ilişkiniz gelişmeye açık demektir.

7. Geçmişiyle ilgili açık olması.

Herkesin bir geçmişi var ve bu geçmişle barışık olmak, ilişkilerde güven inşa etmek açısından çok önemli. Partnerin geçmiş deneyimlerinden, eski ilişkilerinden ya da hatalarından açık yüreklilikle bahsedebiliyorsa senden bir şey saklama ihtiyacı hissetmiyordur. Bu, hem sana ne kadar güvendiğini gösterir hem de kendini güvende hissetmeni sağlar.

8. Sadece sözde değil davranışlarında da tutarlı olması.

“Seni seviyorum” demek kolay, asıl önemli olan bunu davranışlarla da desteklemek. Eğer söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutuyorsa bu onun güvenilir bir insan olduğunu gösterir. Seni sevdiğini ya da özlediğini söyleyip ilgisiz davranıyorsa bu sadece kafanı karıştırır o yüzden sadece sözlere değil davranışlara göre yargıla.

9. Arkadaşlarının ve ailenin yanında da saygılı olması.

Sadece baş başayken değil, kalabalık ortamda da sana olan ilgisini ve saygısını sürdürebiliyorsa bu, sana gerçekten değer verdiğini gösterir. Çünkü bazen insanlar özel alanlarında başka, sosyal ortamlarda bambaşka davranabiliyor. Senin yanında herkesin içinde de aynı sevgiyle durabiliyorsa ilişkinizin sağlam bir bağı var demektir.

10. Sadece sen ya da ben değil, biz diyorsa.

Hayatındaki planlarda senin de adın geçiyorsa partnerin, ilişkinizin sadece bugününü değil yarınını da düşünüyordur. Örneğin bir seyahat planlarken sana da uygun olup olmadığını soruyor mu ya da işini değiştirmeyi düşündüğünde seni de hesaba katıyor mu? Biz bilinci ilişkide çok önemli ve kabul edelim, birlikte düşünmek insana kendini daha değerli hissettiriyor.

11. Hatalarını kabul edebilmesi ve özür dilemesi.

Kimse mükemmel değil ve herkes hata yapabilir ama önemli olan bu hatanın farkına varmak ve sorumluluk alabilmek. Savunmaya geçmeden ve suçu başkasına atmadan içtenlikle “haklısın” diyebiliyorsa bu, onun olgun ve güvenilir biri olduğunu gösterir. Çünkü özür dilemek zayıflık değil tam aksine cesaret gerektiren bir davranış.

12. Fiziksel yakınlıkta rıza ve rahatlık gözetmesi...

Sana kendini baskı altında hissettirmiyorsa, dokunmak ya da yakınlaşmak konusunda senin hızına saygı duyuyorsa tebrikler, green flag! Cinsellik ya da fiziksel temas, iki tarafın da isteğiyle anlamlı, bu yüzden eğer sana alan tanıyorsa ve her adımda rahat hissetmeni sağlıyorsa bu, partnerinin hem anlayışlı hem de empatik biri olduğunun gösterir.

Sultan Oğuz
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
