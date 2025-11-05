İlişkilerdeki 12 ‘Green Flag’ Davranış ve Neden Bu Kadar Önemliler?

Aşk bazen gözümüzü öyle bir döndürüyor ki neyin sağlıklı neyin sorunlu olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Tabii ilişkide içimizi rahatlatan ve yüz güldüren davranışlar da var. Peki bu davranışlar neden bu kadar önemli? Çünkü sağlıklı bir ilişkinin temeli, güven, iletişim ve karşılıklı anlayışla atılıyor.

Biz de bir ilişkide gözümüz kapalı 'evet' diyeceğimiz 12 green flag davranışı senin için bir araya getirdik. İşte detaylar!