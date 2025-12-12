İlişki Sezonu Başladı! Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunu Anlamanın 10 Yolu

Duygularını açıkça ifade etmek çok önemli, öyle değil mi? İlişkiye hazır olup olmadığını anlamak için de kendi duygularını nasıl ifade ettiğine bakabilirsin. Yani bir şeye sinirlendiğinde bunu açıklayabiliyorsan ya da üzgün olduğun konuyu anlatabiliyorsan, o zaman kendine ve karşındakine dürüst olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da senin ilişkiye hazır olduğunu gösteriyor işte!