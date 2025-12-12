İlişki Sezonu Başladı! Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunu Anlamanın 10 Yolu
Şarkılara bile konu olan ilişki sezonu açıldı diyebilir miyiz? Havaların soğumasıyla insanın canı bir ilişki çekiyor tabii. 'Herkesin ilişkisi var, benim niye yok' diye hemen ilişki peşinde koşmak pek de doğru değil. Çünkü her zaman yeni ilişkiye hazır olamayabiliriz. Peki yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığını nasıl anlayabilirsin?
1. Eski ilişkinle ilgili rahatça konuşabiliyor musun?
2. Yalnız kalabilmeyi öğrenmiş olman önemli.
3. Flört senin için bir oyunsa ilişkiye tam hazır değilsin gibi!
4. Hayallerindeki kişiyi bulmakla uğraşmayı bıraktıysan ümit vadediyorsun demek!
5. Kırılmaktan korkuyorsan ilişki biraz daha beklemeli!
6. Karşındakini değiştirmeye çalışmak, ilişkiye hazır olmadığını gösteren önemli bir işaret!
7. Acele etmek yerine sakin kalıp sonuçları bekleyebiliyor musun artık?
8. Geçmişteki hatalardan ders almak gerekiyor.
9. Duygularını açıkça ifade etmek, senin ilişki için hazır olduğunu gösteriyor.
10. Yeni biriyle tanışmaktan korkmamalısın.
