İlişki Sezonu Başladı! Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunu Anlamanın 10 Yolu

etiket İlişki Sezonu Başladı! Yeni Bir İlişkiye Hazır Olduğunu Anlamanın 10 Yolu

Meryem Hazal Çamurcu
12.12.2025 - 23:46

Şarkılara bile konu olan ilişki sezonu açıldı diyebilir miyiz? Havaların soğumasıyla insanın canı bir ilişki çekiyor tabii. 'Herkesin ilişkisi var, benim niye yok' diye hemen ilişki peşinde koşmak pek de doğru değil. Çünkü her zaman yeni ilişkiye hazır olamayabiliriz. Peki yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığını nasıl anlayabilirsin?

1. Eski ilişkinle ilgili rahatça konuşabiliyor musun?

Yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığını anlamanın yolu eski ilişkinin bitip bitmediğini kavramak. Eski ilişkinden bahsederken artık sinirlenmiyor ve daha anlayışlı konuşabiliyorsan o ilişkiyi kafanda bitirmişsin demek. Öbür türlü hâlâ neden bittiğiyle ilgili sinirleniyorsan senin için biraz daha zaman var demektir.

2. Yalnız kalabilmeyi öğrenmiş olman önemli.

Yalnız kalabilmek, ilişki için hazır olduğunu gösteriyor aslında. Ne alaka diye düşünebilirsin. Şöyle ki kendi başına mutlu olmayı öğrendiysen ilişkide de mutlu olabilecek kıvama gelmişsindir. Yani bu, sırf ihtiyaçtan ya da yalnız kalmaktan korktuğun için bir ilişkide olmuyorsun demek.

3. Flört senin için bir oyunsa ilişkiye tam hazır değilsin gibi!

İlişliye hazır olmayanlar için flört, bir eğlence aracı. Ama ilişkiye hazır biriysen o zaman flörtü karşındakini tanımak için bir fırsat olarak değerlendirirsin. Bunu fark edebilmek senin her ilginin peşinden koşmadığını ve gerçekten bir ilişkiye hazır olduğunu gösteriyor.

4. Hayallerindeki kişiyi bulmakla uğraşmayı bıraktıysan ümit vadediyorsun demek!

Hayallerimizdeki kişiyi hepimiz bulmak istiyoruz ama bu pek mümkün değil elbette. İdeal partner diye bir şey olmadığını kabul etmek önemli bir aşama o yüzden. Eğer hayalindeki kişiyi aramayı bırakıp kendine uyumlu birini bulmaya çalışıyorsan o zaman ilişkiye hazır olduğunu söyleyebiliriz.

5. Kırılmaktan korkuyorsan ilişki biraz daha beklemeli!

İlişkilerde her zaman kırılma ve üzülme riski var. Bu riskleri kabul etmek senin ilişkiye hazır olduğunu gösteriyor. Ama hâlâ kırılmaktan korkuyor ve 'ya yine üzülürsem' diye düşünüyorsan o zaman senin için ilişkinin daha zamanı var gibi duruyor.

6. Karşındakini değiştirmeye çalışmak, ilişkiye hazır olmadığını gösteren önemli bir işaret!

Genelde ilişkiye hazır olmayan kişiler partnerini sürekli değiştirmeye çalışıyor. İlişki yaşamaya hazır bir ruh halindeysen partnerini değiştirmeye çalışmak yerine onu olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorsun. Çünkü ilişkiye hazır olunca karşındakiyle mutlu olmaya çabalıyorsun sadece!

7. Acele etmek yerine sakin kalıp sonuçları bekleyebiliyor musun artık?

Acele kararlar vermek, her şeyin hemen sonuca bağlanmasını istemek senin biraz sabırsız olduğunu gösteriyor. Yani ilişkiye başlamak için çok da hazır değilsin gibi. Ama sabır göstermeyi öğrendiysen ve bu acele halini biraz törpüleyebilirsen neden olmasın?

8. Geçmişteki hatalardan ders almak gerekiyor.

Aynı hataları sürekli tekrar etmek, geçmişten ders almadığını gösteriyor. Duygusal olgunluğa ulaşmanın yolu ise bu hatalardan ders almak. Eğer artık aynı hataları yapmayacağına inanıyorsan o zaman dersini almışsın demektir. Bunu diyebiliyorsan yeni bir ilişkiye kapı arayabilirsin bizce!

9. Duygularını açıkça ifade etmek, senin ilişki için hazır olduğunu gösteriyor.

Duygularını açıkça ifade etmek çok önemli, öyle değil mi? İlişkiye hazır olup olmadığını anlamak için de kendi duygularını nasıl ifade ettiğine bakabilirsin. Yani bir şeye sinirlendiğinde bunu açıklayabiliyorsan ya da üzgün olduğun konuyu anlatabiliyorsan, o zaman kendine ve karşındakine dürüst olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da senin ilişkiye hazır olduğunu gösteriyor işte!

10. Yeni biriyle tanışmaktan korkmamalısın.

Her ilişki bittikten sonra yeni insanlarla tanışmaktan korkuluyor. İlk zamanlarda yeni biriyle sohbet etmek, onu tanımaya çalışmak korkutucu oluyor. Ama eğer bu korkuyu aşmışsan o zaman yeni bir ilişkiye başlamak konusunda önemli bir adım atmışsın demektir.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
