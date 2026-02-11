onedio
İdeal Oda Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı? Uzmanlar Net Aralığı Açıkladı

İdeal Oda Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı? Uzmanlar Net Aralığı Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.02.2026 - 12:01

Kış gelince kalorifer ayarlarıyla oynama dönemi başlıyor. Kimileri 23-25 dereceyi konfor sanıyor, kimileri tasarruf için minimumda kalıyor. Oysa ideal ev sıcaklığı herkes için aynı değil. Yaşa, yaşam alanına ve nem oranına göre değişen net aralıklar var. Uzmanlar hem sağlık hem fatura açısından doğru dereceye dikkat çekiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

Kışın ideal ev sıcaklığı aslında sanılandan daha düşük

Kışın ideal ev sıcaklığı aslında sanılandan daha düşük

Genel kabul gören aralık gündüz saatlerinde 18-20 derece. 23-25 derece seviyeleri çoğu yaş grubu için önerilmiyor. Fazla ısıtılan ortam cilt kuruluğu, baş ağrısı ve uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle 18 derece seviyesinin sağlıklı yetişkinler için yeterli olduğunu belirtiyor.

70 yaş üzeri kişilerde durum değişiyor. Dolaşım sistemi daha hassas çalıştığı için 20-23 derece aralığı öneriliyor. Genç yetişkinler 18 derecede rahat edebilirken çocuklu evlerde gündüz 18-20 derece, gece ise 16-18 derece aralığı yeterli kabul ediliyor. Bebek odalarında sıcaklık 16 derecenin altına düşmemeli.

Nem oranı da en az sıcaklık kadar önemli. Yüzde 50-55 aralığı ideal kabul ediliyor.

Oda oda ideal derece değişiyor

Oda oda ideal derece değişiyor

Salon gün içinde en çok vakit geçirilen alan. Evde bulunulan saatlerde 18-20 derece aralığı yeterli kabul ediliyor. Mutfakta ocak kullanımı ortamı zaten ısıttığı için 17-18 derece çoğu zaman konfor sağlıyor.

Banyo için 20 dereceye yakın değerler rahatlık sunuyor. Dış ortamla iç ortam arasında ani ısı farkı kalp ve akciğer sağlığını zorlayabiliyor. Dengeli sıcaklık geçişleri sağlık açısından önem taşıyor.

Yatak odasında tablo farklı. Gece ideal aralık 16-18 derece. Vücut ısısı uyku sırasında doğal olarak düşüyor. Fazla ısıtılan oda kas gevşemesini engelliyor ve derin uykuya geçişi zorlaştırıyor. Serin ortam daha kaliteli dinlenme anlamına geliyor.

Yüksek sıcaklık solunum yollarında kuruluğa neden oluyor

Yüksek sıcaklık solunum yollarında kuruluğa neden oluyor

Özellikle çocuklarda enfeksiyon riski artıyor. Cilt kuruluğu dermatite yol açabiliyor. Baş ağrısı ve halsizlik hissi sık görülüyor. Uyku kalitesi düşüyor, gece sık uyanmalar yaşanabiliyor.

Aşırı ısınan ortam karbon monoksit gibi tehlikeli gazların etkisini artırabiliyor. Düşük tansiyon ve baş dönmesi görülebiliyor. Uzmanlar gereğinden yüksek kalorifer ayarlarının bağışıklık sistemini de olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Termostat ve akıllı ısı kontrol sistemleri oda bazlı ayarlama imkânı sunuyor. Uzaktan kontrol sayesinde eve dönmeden önce sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Çok bölgeli sistemler hem konfor hem enerji tasarrufu sağlıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
