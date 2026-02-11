İdeal Oda Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı? Uzmanlar Net Aralığı Açıkladı

Genel kabul gören aralık gündüz saatlerinde 18-20 derece. 23-25 derece seviyeleri çoğu yaş grubu için önerilmiyor. Fazla ısıtılan ortam cilt kuruluğu, baş ağrısı ve uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle 18 derece seviyesinin sağlıklı yetişkinler için yeterli olduğunu belirtiyor.

70 yaş üzeri kişilerde durum değişiyor. Dolaşım sistemi daha hassas çalıştığı için 20-23 derece aralığı öneriliyor. Genç yetişkinler 18 derecede rahat edebilirken çocuklu evlerde gündüz 18-20 derece, gece ise 16-18 derece aralığı yeterli kabul ediliyor. Bebek odalarında sıcaklık 16 derecenin altına düşmemeli.

Nem oranı da en az sıcaklık kadar önemli. Yüzde 50-55 aralığı ideal kabul ediliyor.