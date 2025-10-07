İçsel Karşılaşma ve Merkez Arayışı
Bir insanın kendiyle karşılaşması her zaman sessiz olmaz. Bazen o karşılaşma bir soruyla, bazen bir yalnızlık anıyla, bazen de kimsenin görmediği bir iç sarsıntıyla olur. Modern hayatın bu kadar dışsal uyaranla dolu olduğu bir çağda, insanın içine doğru dönebilmesi neredeyse bir mucize. Ama bazı ritüeller var ki bu mucizeyi mümkün kılıyor. İşte namaz, tam da bu nedenle sıradan bir ibadetten çok daha fazlasıdır. O, bir karşılaşma anıdır. Sadece tanrıyla değil, kendiyle, hayatla, zamanla ve ölümle.
Çünkü insanın unuttuğu çok şey var.
Düşün ki, dünya üzerinde milyarlarca insan, aynı anda aynı hareketi yapıyor olabilir.
