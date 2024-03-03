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İçerisinde Türk Yapımı Başyapıtların da Bulunduğu Tüm Zamanların En Çarpıcı Savaş Filmleri

İçerisinde Türk Yapımı Başyapıtların da Bulunduğu Tüm Zamanların En Çarpıcı Savaş Filmleri

Savaş
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 14:02

Tarihin dönüm noktaları genellikle zafer kazananlar tarafından yazılır, ancak bazen kaybedilen tarafların hikayeleri, insanlığın kolektif hafızasında da derin izler bırakır. Savaş, insanlık tarihindeki en çarpıcı ve etkileyici olaylardan biri olmuştur. Savaş filmleri, bu tarihi olayları beyaz perdeye taşıyarak, izleyicilere insan doğasının derinliklerine ve savaşın gerçek yüzüne bir pencere açar. Zaferin coşkusunu ve kaybın acısını eşit derecede etkileyici bir şekilde yansıtan bu filmler, savaşın anlamsızlığını ve trajedisini vurgular.

İşte, savaşın çeşitli yönlerini ustalıkla işleyen ve izleyicilere unutulmaz deneyimler sunan en iyi savaş filmlerinden bazıları:

Kaynak: https://collider.com/war-movies-heroe...
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1. Lone Survivor (2013)

1. Lone Survivor (2013)

IMDb: 7.5

'Operation Red Wings' hızla güneye giden bir Navy SEAL görevinin hikayesini anlatıyor. Bir keşif görevi, bir keçi çobanı tarafından açığa çıkarılınca kâbusa dönüşür ve büyük bir düşman kuvvetiyle acımasız bir hesaplaşmaya yol açar. Yeteneklerine rağmen SEAL'ler azınlıkta kalır ve sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarır. Yaraya tuz basmak için, kötü adamlar birinci sınıf askeri malzemelerle oradan uzaklaşırlar. Filmin hak ettiği ilgiyi görmemesi çok yazık, çünkü yoğun bir aksiyonla doludur.

2. Fury 2014

2. Fury 2014

IMDb: 7.6

'Fury' filmi, Almanya'ya yapılan son saldırı sırasında bir tank mürettebatının hikayesini anlatır. Tankları bir mayına çarpıp hareketsiz kalır ve iletişimleri kesilir. Tek seçenekleri düşman topraklarında son bir direniş göstermektir. Cesurca savaşan mürettebatın biri hariç hepsi sonunda Alman ilerleyişi tarafından yok edilir. Klostrofobik bir atmosferde geçen film, izleyiciyi büyüleyici bir yolculuğa çıkararak gerilimli bir hikâye sunuyor. Ancak kahramanların zaferin ışıltısı içinde ölmediğini görmek isteyenler için onları acı bir gerçekle yüzleştiriyor.

3. 300 Spartans (2006)

3. 300 Spartans (2006)

IMDb: 7.6

'300' adlı film, Kral I. Leonidas ve 300 Spartalı'nın Thermopylae' de Pers ordusuna karşı verdiği destansı mücadeleyi konu alıyor. Bu küçük birlik, Perslerin ilerleyişini durdurmak ve Yunanistan'ın geri kalanına hazırlık yapabilmesi için kendilerini feda etmeye kararlıdır. Filmin adı da bu 300 Spartalı'nın cesur ve fedakârca gösterdiği direnişe atıfta bulunuyor. Pers Ordusu'nun karşısında sayıca çok az olan Spartalılar, savaşın sonunda yenilir ve Leonidas ile birlikte ölürler. Ancak bu fedakârlık, Yunanistan'ın birlik olup Perslere karşı savaşması için bir çağrı yapar. '300', çizgi roman uyarlaması olması ve teknik açıdan dikkat çekici sahneleriyle öne çıkarak izleyicilere benzersiz bir deneyim sunar.

4. Kara Şahin Düştü (2001)

4. Kara Şahin Düştü (2001)

IMDb: 7.7

'Kara Şahin Düştü', Somali İç Savaşı'nın en yoğun olduğu dönemde geçen bir film olarak tanımlanır. Savaş lordu Mohamed Farrah Aidid'in egemenliğini genişletmesi ve ABD'nin yardım çabalarını engellemesi üzerine odaklanır. Gerçek bir görevden esinlenerek, Mogadişu'ya gönderilen seçkin bir kuvvetin, Aidid'in danışmanlarını yakalama girişimi bir tuzakla sonuçlanır. Aidid'in planı işe yarar ve Amerikalılar kuşatılır. Kanlı bir çatışma olan Mogadişu Savaşı başlar. Film, Amerikalıların kahraman olarak değil, görevin nasıl kötü gittiğini ve taktiksel bir yenilgiyi göstererek gerçekçi bir yaklaşım sunar.

5. All Quiet on the Western Front (2022)

5. All Quiet on the Western Front (2022)

IMDb: 7.8

'All Quiet on the Western Front' adlı film, genç Alman askeri Paul Bäumer'in, okul arkadaşlarıyla birlikte savaşa katılmasını ve bekledikleri kahramanlık ve zafer yerine, korku ve çaresizlik dolu bir gerçeklikle yüzleşmelerini anlatıyor. Savaşın acımasızlığı ve anlamsızlığıyla yüzleşen karakterler, fedakarlıklarının boşa gittiğini ve unutulduğunu görüyorlar. Sonunda, tüm umutları ve hayalleri yok oluyor ve savaşın aslında ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyorlar. Film, savaş karşıtı bir mesaj taşıyarak izleyicilere, savaşın gerçek yüzünü gösteriyor ve umutsuz bir beyhudelikle dolu bir tablo çiziyor.

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6. Letters From Iwo Jima (2006)

6. Letters From Iwo Jima (2006)

IMDb: 7.8

'Letters from Iwo Jima', Japon bir asker olan Saigo'nun gözünden Iwo Jima Savaşı'na dokunaklı bir bakış açısı sunuyor. Müttefiklerin zaferine rağmen, yönetmen Clint Eastwood Japon askerlerini empatiyle tasvir ediyor, insanlıklarını ve karşılaştıkları kişisel mücadeleleri vurguluyor. Özellikle Saigo'nun hikayesi, yenilginin kaçınılmazlığıyla boğuşurken ve ailesini özlerken güçlü duygular uyandırıyor. Eastwood'un çatışmanın her iki tarafını da inançları uğruna savaşan sıradan bireyler olarak resmetme yaklaşımı anlatıya derinlik katıyor. Japonlar sonunda savaşı kaybetse de, Saigo'nun yolculuğu savaş zamanında insan deneyiminin güçlü ve dokunaklı bir kanıtı olmaya devam ediyor.

7. Dunkirk (2017)

7. Dunkirk (2017)

IMDb: 7.8

Nazi Almanya'sı Avrupa'yı işgal etmeye başladığında, Fransız ordusu geri çekilmek zorunda kaldı ve İngiliz Müttefik birlikleri, evleri olarak adlandırdıkları toprakların hemen karşısındaki kuzey kıyısında mahsur kaldı. Ardından topluca bir tahliye gerçekleşti. Binlerce İngiliz askeri Manş Denizi'ni geçmeyi başarabilecekleri umuduyla gemilere bindi. Nazi Almanya'sı çok uzakta değillerdi ve kaçmaya çalışan İngilizleri katletmeye başladılar.

8. Threads (1984)

8. Threads (1984)

IMDb: 8.0

'Threads', nükleer bir savaşın yıkıcı etkilerini tasvir eden, sivil yaşamın çöküşünü ve insanlığın varoluş mücadelesini ele alan etkileyici bir film. Özellikle Sheffield kentinde yaşananlar üzerinden nükleer bir saldırının yıkıcı sonuçlarını gösteriyor. Film, sivillerin deneyimlerine odaklanarak, savaşın gerçek insan kayıplarını vurguluyor ve izleyiciyi rahatsız edici görsellerle karşı karşıya bırakıyor. İzledikten sonra insanın düşünce yapısını değiştirebilecek etkileyici bir yapıma dönüşüyor.

9. Nefes: Vatan Sağ Olsun (2009)

9. Nefes: Vatan Sağ Olsun (2009)

IMDb: 8.0

'Nefes: Vatan Sağ Olsun', Türk ordusunun Türkiye'nin güneydoğusunda PKK'ya karşı yürüttüğü kontrgerilla operasyonlarını anlatan bir savaş dramasıdır. Film, bir grup özel kuvvet askerinin, düşman saldırılarına karşı sürekli tehlikeyle karşı karşıya kaldıkları dağlarda tehlikeli bir göreve çıkmalarını konu alıyor. Zorlu arazide yollarını bulmaya çalışan askerler, savaşın fedakârlıkları ve zorluklarıyla boğuşurken yoldaşlık ve kardeşlik bağları kuruyor. 'Nefes: Vatan Sağ Olsun' savaşın cesur ve gerçekçi bir tasvirini sunarken fedakârlık, görev ve çatışmanın insani bedeli temalarını irdeliyor.

10. Börü (2018)

10. Börü (2018)

IMDb: 8.1

'Börü', Türk Özel Harekât Polisi'nin Türkiye'de terörle mücadele çabalarını anlatan bir Türk aksiyon gerilim filmidir. Başkomiser Alparslan liderliğindeki ekip, İstanbul'da büyük bir saldırı planlayan bir grup teröristle yüzleşir. Yoğun çatışmalar ve tehlikeli görevler boyunca, terör tehdidi karşısında cesaret ve kahramanlık sergiliyorlar. Film, sürükleyici aksiyon sahnelerinin yanı sıra vatanseverlik, fedakârlık ve aşırılıkla mücadele temalarını işliyor.

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11. Downfall (2004)

11. Downfall (2004)

IMDb: 8.2

'Downfall', Adolf Hitler'in Nazi Almayasının lideri olarak hüküm sürdüğü son günleri anlatan bir Alman tarihi savaş dramasıdır. Film, Berlin Savaşı ve Nazi Almayasının çöküşünü çevreleyen olaylara, öncelikle Hitler'in özel sekreteri Traudl Junge'nin bakış açısından odaklanıyor. Führerbunker'de geçen film, yaklaşan yenilgi ve Nazi rejiminin çöküşüyle boğuşan Hitler'e yakın kişilerin hayatlarına bir bakış sunuyor. Tarihi olayların gerçekçi tasviri ve incelikli karakterizasyonlarıyla övgü toplayan 'Çöküş', insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birine dair ilgi çekici ve düşündürücü bir inceleme sunuyor.

12. Ayla (2017)

12. Ayla (2017)

IMDb: 8.2

'Ayla', bir Türk askeri olan Süleyman Dilbirliği'nin Kore Savaşı sırasında Ayla adlı Koreli genç bir kızla kurduğu bağın gerçek hikâyesine dayanan bir Türk-Kore tarihi dramasıdır. 1950'lerde geçen film, Ayla'yı savaş sırasında yetim bulduktan sonra evlat edinen Süleyman Çavuş'u izliyor. Kültür ve dil engellerine rağmen, savaşın yıkımının ortasında birbirlerine sevgi ve destek sağlayarak derin bir bağ kurarlar. Merhamet ve dayanıklılık temalarını işleyen 'Ayla', duygusal hikâye anlatımı ve tarihsel doğruluğuyla büyük beğeni topluyor.

13. Dağ 2 (2016)

13. Dağ 2 (2016)

IMDb: 8.2

'Dağ 2', Türkiye'nin güneydoğusunda gizli bir görev sırasında düşman hatlarının gerisinde mahsur kalan bir grup Türk askerini anlatan bir aksiyon-drama filmidir. Düşman topraklarında ilerleyen askerler, hayatta kalmak için eğitimlerine ve arkadaşlık bağlarına güvenmek zorundadır. Film, yoğun aksiyon sahneleri, askeri operasyonların gerçekçi tasvirlerini sunuyor ve savaşın kaosunun ortasında fedakârlık ve kardeşlik temalarını keşfediyor. Sürükleyici hikâye anlatımı ve güçlü performanslarıyla 'Dağ 2', çatışmanın insani bedelini tasvir ederek izleyicileri büyülüyor.

14. Apocalypse Now (1979)

14. Apocalypse Now (1979)

IMDb: 8.4

'Apocalypse Now' Francis Ford Coppola tarafından yönetilen bir Vietnam Savaşı destanıdır. Film, Kamboçya ormanlarının derinliklerinde kendi ordusunu yöneten haydut bir subay olan Albay Walter E. Kurtz'e suikast düzenleme görevindeki Yüzbaşı Benjamin Willard'ı izliyor. Willard nehrin yukarısına doğru yolculuk ederken savaşın gerçeküstü ve acımasız gerçekleriyle karşılaşır. Film ahlak, savaşın psikolojik etkileri ve insanlığın içindeki karanlık temalarını irdeliyor. 'Apocalypse Now' çarpıcı sinematografisi, güçlü performansları ve ikonik sahneleriyle tanınır ve sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırır.

15. Das Boot (1981)

15. Das Boot (1981)

IMDb: 8.4

'Das Boot', İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman U-Boat mürettebatının yaşadığı üzücü deneyimleri anlatan bir Alman filmidir. Mürettebat tüm çabalarına rağmen amansız saldırılar ve aksiliklerle karşılaşır ve nihayetinde birçoğunun öldüğü ya da yaralandığı ve görevlerinin yerine getirilemediği acımasız bir sona ulaşırlar. Film, gerçekçiliği ve bir U-Boat'taki yaşamı doğru bir şekilde tasvir etmesiyle övgü topluyor ve denizdeki savaşın sert gerçeklerine bir bakış sunuyor.

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16. Inglourious Basterds (2009)

16. Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8.4

İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir Quentin Tarantino filmi olan 'Inglourious Basterds', 'Basterds' olarak bilinen bir grup Yahudi-Amerikan askerinin Alman işgali altındaki Fransa'da Nazileri öldürme görevini konu alıyor. Aynı anda Shoshanna adında Yahudi bir kadın da Nazilere karşı kendi intikamını planlamaktadır. Yolları kesiştiğinde, Paris'teki bir film galası sırasında Adolf Hitler de dahil olmak üzere üst düzey Nazi yetkililerine suikast planına dahil olurlar. Tarantino'nun alametifarikası diyaloglar, gerilim dolu sahneler ve kara mizahla dolu film, intikam, adalet ve savaşın acımasızlığı temalarını işliyor ve tarihi yeniden yazan dramatik ve patlayıcı bir doruk noktasıyla sonuçlanıyor.

17. Grave of the Fireflies (1988)

17. Grave of the Fireflies (1988)

IMDb: 8.5

'Grave of the Fireflies', şimdiye kadar yapılmış en hüzünlü Studio Ghibli filmi olarak kabul edilir. Amerikan bombardımanının ardından evlerini kaybeden Japon kardeşlerin, Seita ve Setsuko'nun hikayesini anlatır. Film, genellikle neşeli ve eğlenceli olan diğer Studio Ghibli yapımlarından farklı olarak derin bir hüzün ve depresif bir ton sunar. İzleyicileri gözyaşlarına boğarak, savaşın çaresiz siviller üzerindeki yıkıcı etkisini vurgular. Seita ve Setsuko'nun yaşadığı dehşetler, savaş sonrası dönemde bile hayatlarını etkiler. Film, Rotten Tomatoes'da yüzde 100 puan alarak başarısını kanıtlıyor

18. Piyanist (2002)

18. Piyanist (2002)

IMDb: 8.5

'Piyanist', Roman Polanski tarafından yönetilen ve Holokost'tan kurtulan Polonyalı-Yahudi piyanist Władysław Szpilman'ın gerçek hikâyesini anlatan bir filmdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Varşova'da geçen film, Szpilman'ın Varşova Gettosu'ndaki üzücü yolculuğunu ve Nazi işgali altında hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Sınır dışı edilmekten kaçan Szpilman şehirde saklanır, kayıp, korku ve açlıkla boğuşurken yabancıların iyiliğine güvenir. Her şeye rağmen müziği onu ayakta tutar, savaşın acımasızlığı içinde teselli ve insanlık duygusu sunar. 'Piyanist', akıl almaz zorluklar karşısında dayanıklılık ve hayatta kalmanın güçlü bir tasviridir ve dokunaklı hikâye anlatımı ve performanslarıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmış ve birçok ödül almıştır.

19. Saving Private Ryan (1998)

19. Saving Private Ryan (1998)

IMDb: 8.6

Normandiya Çıkarmasının ardından, Yüzbaşı John Miller liderliğindeki bir grup ABD askeri, düşman hatlarının gerisine gidip üç erkek kardeşi çatışmada öldürülmüş olan Er James Ryan'ı geri getirme emri alır. Bu görev, ABD Ordusu'nun 'tek kurtulan politikası' gereğidir ve James'i sağ salim eve getirerek Ryan ailesinin daha fazla acı çekmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Er Ryan'ı bulmak ve kurtarmak için savaşın yıktığı Fransa'da ilerlerken sayısız zorluk ve tehlikeyle karşılaşan askerler, yapılan fedakârlıkların ve savaşın potasında kurulan kardeşlik bağlarının altını çiziyor.

20. Schindler's List (1993)

20. Schindler's List (1993)

IMDb: 9.0

'Schindler'in Listesi', Holokost sırasında binden fazla Polonyalı-Yahudi mülteciyi fabrikalarında çalıştırarak kurtaran Alman iş adamı Oskar Schindler'in gerçek hikayesini anlatıyor. Steven Spielberg'in yönettiği film, Holokost'un dehşetini çarpıcı bir şekilde tasvir ederken, vahşetin ortasında cesaret ve insanlık eylemlerini de gözler önüne seriyor. Siyah beyaz çekilen film, yönetmenliği, performansları ve duygusal etkisiyle büyük beğeni topladı ve En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere birçok Akademi Ödülü kazandı. 'Schindler'in Listesi', akıl almaz kötülükler karşısında insan ruhunun direncinin dokunaklı ve güçlü bir hatırlatıcısı olarak duruyor.

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