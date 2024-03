İçerisinde Türk Yapımı Başyapıtların da Bulunduğu Tüm Zamanların En Çarpıcı Savaş Filmleri

IMDb: 7.8

'All Quiet on the Western Front' adlı film, genç Alman askeri Paul Bäumer'in, okul arkadaşlarıyla birlikte savaşa katılmasını ve bekledikleri kahramanlık ve zafer yerine, korku ve çaresizlik dolu bir gerçeklikle yüzleşmelerini anlatıyor. Savaşın acımasızlığı ve anlamsızlığıyla yüzleşen karakterler, fedakarlıklarının boşa gittiğini ve unutulduğunu görüyorlar. Sonunda, tüm umutları ve hayalleri yok oluyor ve savaşın aslında ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyorlar. Film, savaş karşıtı bir mesaj taşıyarak izleyicilere, savaşın gerçek yüzünü gösteriyor ve umutsuz bir beyhudelikle dolu bir tablo çiziyor.