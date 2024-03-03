İçerisinde Türk Yapımı Başyapıtların da Bulunduğu Tüm Zamanların En Çarpıcı Savaş Filmleri

IMDb: 7.6

'300' adlı film, Kral I. Leonidas ve 300 Spartalı'nın Thermopylae' de Pers ordusuna karşı verdiği destansı mücadeleyi konu alıyor. Bu küçük birlik, Perslerin ilerleyişini durdurmak ve Yunanistan'ın geri kalanına hazırlık yapabilmesi için kendilerini feda etmeye kararlıdır. Filmin adı da bu 300 Spartalı'nın cesur ve fedakârca gösterdiği direnişe atıfta bulunuyor. Pers Ordusu'nun karşısında sayıca çok az olan Spartalılar, savaşın sonunda yenilir ve Leonidas ile birlikte ölürler. Ancak bu fedakârlık, Yunanistan'ın birlik olup Perslere karşı savaşması için bir çağrı yapar. '300', çizgi roman uyarlaması olması ve teknik açıdan dikkat çekici sahneleriyle öne çıkarak izleyicilere benzersiz bir deneyim sunar.