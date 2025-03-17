İnsan Dostları İşe Gitmesin Diye Sabahları Alarmı Kapatan Tatlı Kedi İzleyenleri Gülümsetti

Kedilerin zekaları ve yaramaz hareketleri herkesin malumudur. Kimi zaman, insan aklının almayacağı türden yaramazlıklar yaparlar. Ancak bu yaramazlıklarının yanı sıra, sevimli videolarıyla da kalpleri kazanmayı her daim başarırlar.

Tiktok kullanıcısı @nursenabozkurtt, bu sevimli ve eğlenceli anlardan birini gözler önüne serdi. Sabahları alarmın kim tarafından kapatıldığını merak eden sosyal medya kullanıcısı, durumu araştırmaya karar verdi ve ortaya gülümseten anlar çıktı.