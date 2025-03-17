Eskiden İnsanlar Neden Olduklarından Daha Büyük Görünüyordu?

Yıllar içinde gelişen yaşam standartları, insanların daha 'kolay' bir yaşama sahip olmasını sağladı. Elbette bu noktada herkesin kolay bir yaşamı olduğunu ima etmiyoruz. Eskiden insanlar daha ağır işlerde çalışır, daha kötü koşullarda yaşardı. Şimdilerdeki gibi üniversite okuyup masa başı bir işe sahip olanların oranı oldukça azdı. Çoğu insan açık havada veya olumsuz koşullar altında çalışmak zorunda kalırdı.

Üstelik sağlık sistemleri de bu denli gelişmiş değildi. Bu nedenle insanlar henüz genç yaşta çöküyor, yaşlı bir görünüme sahip oluyordu. Saçlar daha erken dökülmeye, daha erken beyazlamaya başlıyordu.

Teknoloji kendisini kozmetik sektöründe de gösterdi. Cilt bakım ürünleri ortaya çıktı, insanların makyaja olan algısı değişti. Kadınların yaptığı ağır makyajların yerini şimdilerde 'nude' yani doğal tonlar aldı. Eski fotoğraflarda yaşına şaşırdığınız o kadınların yüzünde muhtemelen yaşlarını olduğundan çok daha büyük gösteren makyajlar vardı. Cilt bakımı da ayrı bir mesele. Şimdiki gibi bas bas 'güneş kremi kullanın' diye bağıran influencer tayfa nerede o zaman? Birçok insan yaz güneşinin altında hiçbir koruma olmadan çalışıyor, geziyor, tatil yapıyor ve cildi normalden çok daha fazla kırışıyordu.

Biraz da modadan bahsetmeye ne dersiniz? Eski insanların daha büyük görünmesinin en büyük sebeplerinden biri hiç şüphesiz giydikleri kıyafetlerdi. Vatkalı ceketler, bol desenli gömlekler, ispanyol paça pantolonlar, şalvarlar...Şimdilerde genellikle yaşı büyük olanların tercih ettiği bu modeller, o zamanlar gençler arasında yaygındı. Şimdiki gibi spor kıyafetler, günlük olarak kullanılmazdı. Küçük bir çocuğu bile takım elbise içinde görebilirdiniz! Haliyle insanlar giydikleri kıyafetler içinde daha olgun gösteriyordu. Ayrıca bu durum, bizim onlara olan bakış açımızı da etkiledi.