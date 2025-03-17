Eskiden İnsanlar Neden Olduklarından Daha Büyük Görünüyordu?
Eskiden İnsanlar Neden Olduklarından Daha Büyük Görünüyordu?
Zaman, çok hızlı ilerliyor. Teknolojinin gelişmesinin bunda çok büyük bir etkisi var. Teknoloji sayesinde hayatlarımız da kısa sürede büyük bir değişim geçiriyor. Öyle ki büyükanne ve büyükbabalarınız hatta anne ve babalarınızın anlattığı bazı hikayelere inanmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Örneğin, dokunmatik telefonlarla büyüyen çocukların tuşlu telefon konseptini bir türlü anlamaması gibi!
Peki zaman, insanların görünüşlerini de değiştirmiş olabilir mi? Eskiden insanlar daha mı büyük görünüyordu?
Eski fotoğraflara baktığınızda aklınızda beliren o soruya bir cevap arıyoruz!
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Eskiden insanlar, şimdikinden çok mu daha yaşlı görünüyordu?
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Yaşam standartlarının gelişmesi en büyük etken.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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