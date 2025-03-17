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17 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

17 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 19:49

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sigarada maktu vergi tutarının 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltilmesinin ardından bir sigara grubuna daha zam haberi geldi.

Sigarada maktu vergi tutarının 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltilmesinin ardından bir sigara grubuna daha zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaradaki fiyat artışını 'Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi' sözleriyle duyurdu.

Deniz Seki, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikayesiyle de Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından biri.

Deniz Seki, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikayesiyle de Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından biri.

Yeni şarkısı 'İnsan Lekesi'nin klip çekimlerinde Ozan Doğulu ile bir araya gelen Deniz Seki, Ömer Can'ın mikrofonuna konuştu. Ünlü şarkıcı neden evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığı hakkında gelen soruları yanıtladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti "sarı" kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti "sarı" kodla uyardı.

Aralarında Ankara ve Eskişehir'in de olduğu 26 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde milyonların yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangını konusu masaya yatırılıyor.

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde milyonların yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangını konusu masaya yatırılıyor.

Bu kez programa 78 kişinin vefat ettiği otelde çıkan yangında sevenlerini kaybeden acılı aileler konuk oldu. Uğur 19 Mart'ta yayınlanacak olan bölümün fragmanını 'Unutmayın!' diyerek yayınlandı.

ABD’nin New York kentinde, ünlü Times Meydanı’nda bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşe verildi.

ABD’nin New York kentinde, ünlü Times Meydanı’nda bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşe verildi.

Yetkililer, 45 yaşındaki mağdurun hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

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Sektördeki birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirdiği iddiasıyla 50 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sektördeki birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirdiği iddiasıyla 50 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Magazin Burada'nın muhabiri Samet Aday'ın haberine göre, Ayşe Barım'ın cezaevinde tasavvufa merak saldığı ve ünlü menajerin cezaevi yönetiminden seccade talep ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını bir kez daha üzdü.

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını bir kez daha üzdü.

Hafta içinde penaltılarla Rangers'a elenen sarı lacivertliler dün geceki beraberlikle ligde de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Eleştirilerin hedefinde futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho vardı. Mourinho'ya bir de kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin soruldu. Jose Mourinho ise yıldız oyuncunun paylaşımlarına sert yorumlar yaptı.

Hükümete yakınlığı ile tanınan gazetecilerden biri olan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Halk TV hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Hükümete yakınlığı ile tanınan gazetecilerden biri olan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Halk TV hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Küçük’ün köşe yazısındaki iddiasına göre; Gezi soruşturması Halk TV’ye uzanacak, operasyon yapılması an meselesi…

Ocak ayında maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de açıklandı.

Ocak ayında maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de açıklandı.

2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilik 4 bin TL ikramiye alacak. Şimdi ise gözler bankaların emekli promosyonlarına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para'da emeklinin önünde 4 önemli gelişme olduğunu anlattı. Bunlardan ilkinin mart ayında bankaların maaş promosyonları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’yla anlaşma yapmasının beklendiğini dile getiren Erdem, önümüzdeki aylarda gündeme gelecek maaş zamlarına dair bilgi verdi.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızını parlatan Yağmur Yüksel yeni dizi Kızgın Topraklar'ın başrolü oldu.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızını parlatan Yağmur Yüksel yeni dizi Kızgın Topraklar'ın başrolü oldu.

Oyuncu kadrosu şekillemeye devam eden dizi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu 15 yıl sonra ekranlara dönerek Kızgın Topraklar'ın kadrosuna dahil oldu.

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Türkiye'de birçok köklü marka, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle darboğazda.

Türkiye'de birçok köklü marka, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle darboğazda.

Ülkenin firmaları, artan maliyetler nedeniyle çareyi yurtdışına taşınmakta buluyor. Bu şirketlerden birisinin de Koç Holding olduğu iddia edildi. Koç Holding'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarına Ali Koç'tan yanıt geldi. Ekonomi Gazetesi'nden Vahap Munyar'a konuşan Koç, 'Koç Türkiye'den çıkıyor, Ford Türkiye'den çıkıyor gibi haksız haberler, yorumlar yapıldı. Bizim işlerimizin anası, danası, yatırımlarımızın çoğunluğu Türkiye'de, ülkemizde' sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

Yaren Leylek'in Adem Amca ile kavuşması tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı.

Yaren Leylek'in Adem Amca ile kavuşması tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı.

Herkes bu duygusal ana kitlenirken gözden kaçan bazı gerçekleri ünlü kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu anlattı. Uzman isim, Türkiye'nin birçok alanında kuşların vurulmasının 'geleneksel' bir eylem olduğunu, alınan önlemlerin görmezden gelindiğini çarpıcı sözlerle anlattı.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kanal D’ye açıklamalarda bulunan Nuri Alço, eşi hakkında “O olmasaydı ölmüştüm” diyerek “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el alışveriş sitesinde yayınlanan bir ilan, sosyal medyada viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el alışveriş sitesinde yayınlanan bir ilan, sosyal medyada viral oldu.

İlanda Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiği saatin satıldığı iddia ediliyordu. Çorlu’da paylaşılan bu ilan, birçok kişiyi kafasında soru işareti bırakırken, hikayenin arkasındaki gerçek ise ilanı paylaşan kişinin kızı tarafından ortaya çıktı. O hikaye, goygoycuların diline fena düştü.

Yeşilçam'ın efsane ismi, Süper Baba'daki Fiko karakteriyle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçı Şevket Altuğ, yıllar sonra meslektaşı Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın efsane ismi, Süper Baba'daki Fiko karakteriyle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçı Şevket Altuğ, yıllar sonra meslektaşı Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenen Şevket Altuğ'un son hali 'Ah zalim zaman' dedirtti.

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Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısında şarkıcı Hadise’ye söylediği sözlerle adeta nefretini kustu!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısında şarkıcı Hadise’ye söylediği sözlerle adeta nefretini kustu!

Hadise’nin sahne tarzı için 'İç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcı” diyen Karahasanoğlu “Bacak gösterici” tanımını kullandı!

Mauro Icardi'nin çocuklarını görme girişimi krize neden olmuş, Wanda Nara'nın çığlıkları eşliğinde küçük kızı travmatik görüntülere maruz kalmıştı.

Mauro Icardi'nin çocuklarını görme girişimi krize neden olmuş, Wanda Nara'nın çığlıkları eşliğinde küçük kızı travmatik görüntülere maruz kalmıştı.

Polislerin müdahale ettiği olayın Mauro Icardi'nin aleyhine sonuçlanması bekleniyor. Icardi bir süre daha kızlarını göremeyebilir. Bununla beraber hukuk savaşı veren Icardi'ye avukatlarından da beklenmedik bir şok geldi. Avukatları istifa ettiklerini açıkladılar.

Yeşilçam'da ismini bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok aktris var.

Yeşilçam'da ismini bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok aktris var.

Pek çoğunun duruşu, güzelliği günümüzde bile modaya yön verse de Türkan Şoray gibi isimlerin makyajları dünya çapında viral olsa da bir şekilde geri planda kalan, kariyerleri istediği gibi gitmeyen, maddi manevi sorunların yanında sağlık sorunlarıyla mücadele eden pek çok Yeşilçam güzeli var. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de 'Tekrar 20 yaşında olsaydım' sorusunu yanıtlayan bir huzurevi sakini. Kendisinin verdiği yanıt eski Yeşilçam yıldızı ve Türkiye güzelinin kim olduğunu merak ettirdi. Verdiği yanıtla gündeme gelen 'Sevcan Danlı kimdir?' soruları popüler oldu.

Fatih Terim, kazandığında da kaybettiğinde de işi sahada bitmiştir ama önünde uzun bir basın toplantısı süreci vardır.

Fatih Terim, kazandığında da kaybettiğinde de işi sahada bitmiştir ama önünde uzun bir basın toplantısı süreci vardır.

Bayrampaşa’da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

Bayrampaşa’da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

14. çocuğuna hamile olduğu belirlenen Ceylan Çiçek, yakalanacağını anlayınca camdan atladı. Polis merkezine götürülen Çiçek'in 189 ayrı suç kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu, 12 yıl kesinleşmiş, ayrıca hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Doğum yapan Ceylan Çiçek'in bir kez daha serbest kaldığı ortaya çıktı.

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6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir gözlerden ırak

6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir gözlerden ırak

Gündeme dair yazılı açıklamalarda bulunan Bahçeli’nin evinde iyileşme süreci yaşadığı ve gündemi sıkı takip ettiği MHP kaynakları tarafından belirtiliyor. Kameralardan uzak olan Bahçeli, ziyaretçi kabul etmezken telefonla görüşmelerini sağlıyor. İlk olarak Öcalan’ın çağrısı ardından DEM Partilileri telefon yağmuruna tutan Bahçeli’nin son “Alo”su ise Beykoz Kavacık Muhtarı Yasemin Şahin’e oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Düzce Belediyesi sosyal deney gerçekleştirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Düzce Belediyesi sosyal deney gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşı’nda  taşıdığı top merminin ağırlığıyla hafızalarımıza ismi kazınan Seyit Onbaşı’nı anmak istemişlerdi. Seyit Onbaşı’nın kaldırdığı top mermi için kimi kaynaklarda 276 kg, kimi kaynaklarda ise 215 kg olduğu söyleniyor biliyorsunuz ki. Düzce Belediyesi de aynı ağırlıkta bir çuvalı yere koyarak vatandaşların kaldırmasını istemişti.

Türk televizyonu efsaneleri denince akla uzun soluklu diziler veya yarışma programları geliyor.

Türk televizyonu efsaneleri denince akla uzun soluklu diziler veya yarışma programları geliyor.

Televizyon gibi rekabetçi bir ortamda yıllarca yüksek reyting tutturmak zor olsa da bunu başarabilen yapımlar ve programlar var. Nihat Hatipoğlu da 2004 yılından beri ekranların aranan yüzü. Ramazan aylarında yaptığı sahur ve iftar programlarının bu denli izlenmesinin nedeni de izleyicilerin sorduğu ve 'nereden aklına geldi bu' dedirten sorular.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

Vincic'in yönetimi beğenilince diğer takımlar da kendi maçlarında Vincic'in, o müsait olmayacaksa eşiti bir ismin gelmesini talep ettiler. TFF'nin bir süredir 'artık yabancı hakem olmayacak' direncinini de kırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre TFF bundan sonra tüm derbilerde yabancı hakem ataması yapacak. Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı maçın hakemi ile ilgili girişimler de başladı.

Gezi Parkı soruşturmasına televizyon kanalları da eklendi.

Gezi Parkı soruşturmasına televizyon kanalları da eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK)  '27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları' iddiasıyla TV kanallarının kayıtlarını istedi. RTÜK; Cem TV, Flash TV, Halk TVKanal DFox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi.

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Öznür Ö. isimli kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve ilaç içirdiği görüntüleri cep telefonu ile kayda almıştı.

Öznür Ö. isimli kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve ilaç içirdiği görüntüleri cep telefonu ile kayda almıştı.

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için çalışmalara başlandı.

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için çalışmalara başlandı.

Memur anne ve babaların çocuklarının ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışmasını öngören düzenlemenin yönetmeliği hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taslağa son halini verecek.

Antalya’da iki erkek müşterisinin rezervasyonu “oteldeki erkek sayısı fazla” diyerek iptal eden otele ceza geldi.

Antalya’da iki erkek müşterisinin rezervasyonu “oteldeki erkek sayısı fazla” diyerek iptal eden otele ceza geldi.

Rezervasyonu iptal edilen müşterinin başvurduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle otele 141 bin 934 lira para cezası kesti.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşklarıyla gündemden düşmüyor.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşklarıyla gündemden düşmüyor.

Ayrıldıkları iddia edilen çift son olarak bir meyhanede keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Sarıkaya’nın bere takması, “Tanınmak mı istemiyor?” sorularını akıllara getirdi. 

Mert Demir’in ise bıyık bırakması dikkat çeken detaylar arasındaydı. Sessiz sedasız ayrıldıkları iddia edilen çiftin bu halleri aşklarının tam gaz devam ettiğinin kanıtı oldu.

NASA'nın Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotları, uzayda yaklaşık 9 ay kaldı.

NASA'nın Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotları, uzayda yaklaşık 9 ay kaldı.

Temmuz, Ağustos, Eylül derken yeni yılı bile uzayda karşılayan ekibin Dünya'ya gelişleri sürekli ertelendi. SpaceX, iki astronotu Dünya'ya getirecek olan uzay aracını başarıyla fırlatmayı başardı. Sonunda, astronotların Dünya'ya döneceği tarih de açıklandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Cuma günü Nevruz Bayramı kutlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir kutlama yapılacağını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Cuma günü Nevruz Bayramı kutlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir kutlama yapılacağını açıkladı.

Çelik, Nevruz kutlamasının “Terörsüz Türkiye” adımının önemli bir parçası olacağını da sözlerine ekledi.

Almanya’nın Bayer firmasının Türkiye’deki şirketi Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Almanya’nın Bayer firmasının Türkiye’deki şirketi Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre fabrikada çalışan işçilerin maaşları 102 bin TL'ye, sosyal haklar dahil toplam gelir ise 176 bin TL'ye yükseldi.

2 yıl boyunca geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle birlikte işçileri yaklaşık 5 asgari ücret kazanmış olacak.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2024’te başlayan savaş sonrasında Hamas’ın lideri olan İsmail Haniye İran’da öldürülmüş ve yerine Yahya Sinvar’ın geçtiği açıklanmıştı. Yahya Sinvar da Gazze’de İsrail askerleriyle çatışmada hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2024’te başlayan savaş sonrasında Hamas’ın lideri olan İsmail Haniye İran’da öldürülmüş ve yerine Yahya Sinvar’ın geçtiği açıklanmıştı. Yahya Sinvar da Gazze’de İsrail askerleriyle çatışmada hayatını kaybetmişti.

Haber Global’de yayınlanan programa katılan akademisyen Ramazan Kurtoğlu, Sinvar için “Yahudi kökenliydi” açıklamasında bulunması tepki çekti. Kurtoğlu sonrasında yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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