17 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
17 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sigarada maktu vergi tutarının 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltilmesinin ardından bir sigara grubuna daha zam haberi geldi.
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Deniz Seki, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikayesiyle de Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından biri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kenti "sarı" kodla uyardı.
Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde milyonların yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangını konusu masaya yatırılıyor.
ABD’nin New York kentinde, ünlü Times Meydanı’nda bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşe verildi.
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Sektördeki birçok ünlünün menajeri Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirdiği iddiasıyla 50 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını bir kez daha üzdü.
Hükümete yakınlığı ile tanınan gazetecilerden biri olan Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Halk TV hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Ocak ayında maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de açıklandı.
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızını parlatan Yağmur Yüksel yeni dizi Kızgın Topraklar'ın başrolü oldu.
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Türkiye'de birçok köklü marka, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle darboğazda.
Yaren Leylek'in Adem Amca ile kavuşması tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı.
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el alışveriş sitesinde yayınlanan bir ilan, sosyal medyada viral oldu.
Yeşilçam'ın efsane ismi, Süper Baba'daki Fiko karakteriyle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçı Şevket Altuğ, yıllar sonra meslektaşı Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı.
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Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısında şarkıcı Hadise’ye söylediği sözlerle adeta nefretini kustu!
Mauro Icardi'nin çocuklarını görme girişimi krize neden olmuş, Wanda Nara'nın çığlıkları eşliğinde küçük kızı travmatik görüntülere maruz kalmıştı.
Yeşilçam'da ismini bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok aktris var.
Fatih Terim, kazandığında da kaybettiğinde de işi sahada bitmiştir ama önünde uzun bir basın toplantısı süreci vardır.
Bayrampaşa’da daireye girerek hırsızlık yapan şüpheli Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) hakkında polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.
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6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir gözlerden ırak
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Düzce Belediyesi sosyal deney gerçekleştirdi.
Türk televizyonu efsaneleri denince akla uzun soluklu diziler veya yarışma programları geliyor.
Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.
Gezi Parkı soruşturmasına televizyon kanalları da eklendi.
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Öznür Ö. isimli kadın evlilik dışı dünyaya getirdiği 3 yaşındaki çocuğuna sigara ve ilaç içirdiği görüntüleri cep telefonu ile kayda almıştı.
Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için çalışmalara başlandı.
Antalya’da iki erkek müşterisinin rezervasyonu “oteldeki erkek sayısı fazla” diyerek iptal eden otele ceza geldi.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşklarıyla gündemden düşmüyor.
NASA'nın Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotları, uzayda yaklaşık 9 ay kaldı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Cuma günü Nevruz Bayramı kutlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir kutlama yapılacağını açıkladı.
Almanya’nın Bayer firmasının Türkiye’deki şirketi Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2024’te başlayan savaş sonrasında Hamas’ın lideri olan İsmail Haniye İran’da öldürülmüş ve yerine Yahya Sinvar’ın geçtiği açıklanmıştı. Yahya Sinvar da Gazze’de İsrail askerleriyle çatışmada hayatını kaybetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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