New York'un Times Meydanında Bir Adam, Kimliği Belirsiz Biri Tarafından Ateşe Verildi!
New York'un Times Meydanında Bir Adam, Kimliği Belirsiz Biri Tarafından Ateşe Verildi!
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Olay, pazar günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi.
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Polis, saldırının rastgele mi yoksa hedef gözetilerek mi yapıldığını henüz tespit edemedi.
Saldırı, New Yorklular arasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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