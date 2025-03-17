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New York'un Times Meydanında Bir Adam, Kimliği Belirsiz Biri Tarafından Ateşe Verildi!

New York'un Times Meydanında Bir Adam, Kimliği Belirsiz Biri Tarafından Ateşe Verildi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 10:07

ABD’nin New York kentinde, ünlü Times Meydanı’nda bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından ateşe verildi. Yetkililer, 45 yaşındaki mağdurun hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

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Olay, pazar günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi.

Olay, pazar günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, alevler içindeki adam yaklaşık 30 metre koştu. Çevrede bulunan bir kişi yangın söndürücü ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

Polis, saldırının rastgele mi yoksa hedef gözetilerek mi yapıldığını henüz tespit edemedi.

Polis, saldırının rastgele mi yoksa hedef gözetilerek mi yapıldığını henüz tespit edemedi.

Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, mağdurun üzerine tekila şişesiyle hızlandırıcı madde döküldüğünü ve ardından ateşe verildiğini belirtti.

Saldırı, New Yorklular arasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Saldırı, New Yorklular arasında güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Özellikle sabah erken saatlerde polis varlığının yetersiz olduğunu dile getiren bölge sakinleri, yetkililerin güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini belirtiyor.

Olay, üç ay önce metroda yaşanan benzer bir saldırıyı hatırlattı. 57 yaşındaki Debrina Kawam, bir saldırgan tarafından metro vagonunda ateşe verilerek hayatını kaybetmişti. Olayın faili Sebastian Zapeta, olay yerinde yakalanarak cinayet ve kundakçılık suçlarından tutuklanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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