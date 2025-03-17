Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin Krizi Büyüyor

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını bir kez daha üzdü. Hafta içinde penaltılarla Rangers'a elenen sarı lacivertliler dün geceki beraberlikle ligde de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Eleştirilerin hedefinde futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho vardı. Mourinho'ya bir de kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin soruldu. Jose Mourinho ise yıldız oyuncunun paylaşımlarına sert yorumlar yaptı.