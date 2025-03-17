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Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin Krizi Büyüyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin Krizi Büyüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 10:25

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını bir kez daha üzdü. Hafta içinde penaltılarla Rangers'a elenen sarı lacivertliler dün geceki beraberlikle ligde de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Eleştirilerin hedefinde futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho vardı. Mourinho'ya bir de kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin soruldu. Jose Mourinho ise yıldız oyuncunun paylaşımlarına sert yorumlar yaptı.

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Fenerbahçe evinde şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Fenerbahçe evinde şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Hafta içinde Rangers'a penaltılarla elenen Fenerbahçe ligde de Samsunspor engeline takıldı. Aradığı golü bulamayan Fenerbahçe on kişilik rakibiyle sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Eleştirilerin hedefindeki isimlerin başında ise Mourinho vardı.

Portekizli çalıştırıcı, son zamanlarda kadroya almadığı Allan Saint-Maximin için sert konuştu.

Portekizli çalıştırıcı, son zamanlarda kadroya almadığı Allan Saint-Maximin için sert konuştu.

Mourinho, 'Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı' dedi ve kulüple ilgili dataları illegal şekilde kamuoyu ile paylaşmakla suçladı. Mourinho, dataların manipülasyona neden olduğunu söyledi.

Mourinho, Maximin'in yaptığını iddia ettiği manipülasyonu anlattı.

Mourinho, Maximin'in yaptığını iddia ettiği manipülasyonu anlattı.

Jose Mourinho, taktik antrenmanda en çok koşan kişinin kendisi olduğunu takıma bir yükleme yapılmadığını söyledi. Allan Saint-Maximin'in ayrı çalıştığı için de kendisine oynamayacağı için yükleme yapıldığını, böylelikle değerlerinin takım içinde yüksek geldiğini söyledi.

"Photoshop" göndermesi yaptı.

"Photoshop" göndermesi yaptı.

Jose Mourinho, yıldız oyuncuya hitaben  'Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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