Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin Krizi Büyüyor
Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin Krizi Büyüyor
Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını bir kez daha üzdü. Hafta içinde penaltılarla Rangers'a elenen sarı lacivertliler dün geceki beraberlikle ligde de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Eleştirilerin hedefinde futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho vardı. Mourinho'ya bir de kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin soruldu. Jose Mourinho ise yıldız oyuncunun paylaşımlarına sert yorumlar yaptı.
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Fenerbahçe evinde şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
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Portekizli çalıştırıcı, son zamanlarda kadroya almadığı Allan Saint-Maximin için sert konuştu.
Mourinho, Maximin'in yaptığını iddia ettiği manipülasyonu anlattı.
"Photoshop" göndermesi yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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