Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Golleriyle Benfica'ya Galibiyeti Getirdi

Yurt dışında oynayan futbolcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Bu haftaki gurur kaynaklarımız ise Benfica'daki milli futbolcularımız. Bir süredir suskun olan ve Portekiz basınında eleştirilere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu yaşadığı gol sevinciyle üstündeki baskıyı da attı. Orkun ise şık bir gole imza atarak Portekizlileri kendine hayran bıraktı.