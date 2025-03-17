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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Golleriyle Benfica'ya Galibiyeti Getirdi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Golleriyle Benfica'ya Galibiyeti Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 09:54

Yurt dışında oynayan futbolcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Bu haftaki gurur kaynaklarımız ise Benfica'daki milli futbolcularımız. Bir süredir suskun olan ve Portekiz basınında eleştirilere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu yaşadığı gol sevinciyle üstündeki baskıyı da attı. Orkun ise şık bir gole imza atarak Portekizlileri kendine hayran bıraktı.

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Benfica maçlarını onlar için takip ediyoruz.

Benfica maçlarını onlar için takip ediyoruz.

Orkun Kökçü'nün takımın lideri olduğu, Kerem'in de bir gece sürpriz bir şekilde imza attığı Benfica, neredeyse ikinci takımımız oldu. Hafta sonları muhakkak skorlarını takip ettiğimiz Benfica'da 'Bizim Çocuklar' skor yaparsa gururumuz bir kat daha artıyor.

Benfica'ya 3 puanı hediye ettiler.

Benfica'ya 3 puanı hediye ettiler.

Rio Ave Stadyumu'nda Benfica'da oynayan milli futbolcumuz Orkun, oldukça uzaktan attığı güzel şutla 30. dakikada gol perdesini açtı.

74. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu da 80. dakikada kaleciyi geçerek attığı güzel golle 2-2 olan maçı 3-2'ye getirerek Benfica'ya galibiyeti getirdi.

Şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puan!

Şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puan!

Benfica, Rio Ave maçında kazandığı üç puanla zirve yarışını sürdürdü. Portekiz ekibi topladığı 59 puanla ligde 62 puanlı Sporting Lizbon'un üç puan gerisinde yer alıyor. 

Kerem 12 gol 8 asistle Benfica'ya katkı verirken Orkunise 10 gol 6 asist yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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