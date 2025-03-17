Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Golleriyle Benfica'ya Galibiyeti Getirdi
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Golleriyle Benfica'ya Galibiyeti Getirdi
Yurt dışında oynayan futbolcularımızın başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Bu haftaki gurur kaynaklarımız ise Benfica'daki milli futbolcularımız. Bir süredir suskun olan ve Portekiz basınında eleştirilere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu yaşadığı gol sevinciyle üstündeki baskıyı da attı. Orkun ise şık bir gole imza atarak Portekizlileri kendine hayran bıraktı.
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Benfica maçlarını onlar için takip ediyoruz.
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Benfica'ya 3 puanı hediye ettiler.
Şampiyonluk yolunda altın değerinde 3 puan!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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