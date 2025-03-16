Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İlk 5 Karnesi Taraftarı Kızdırdı

Fenerbahçe evinde ligin iyi takımlarından Samsunspor'la karşılaştı. 28.hafta maçında lider Galatasaray'a karşı maç eksiği ile on puan geride olan Fenerbahçe'de tek amaç galibiyetti. Avrupa'da Rangers'a elenen sarı lacivertliler lige dört elle sarılmak istedi ancak beklenen olmadı. Fenerbahçe hayati bir puan kaybı yaşadı. Bu maçın ardından Mourinho'nun ilk 5 karnesi tekrar gündeme geldi.