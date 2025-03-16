Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İlk 5 Karnesi Taraftarı Kızdırdı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İlk 5 Karnesi Taraftarı Kızdırdı
Fenerbahçe evinde ligin iyi takımlarından Samsunspor'la karşılaştı. 28.hafta maçında lider Galatasaray'a karşı maç eksiği ile on puan geride olan Fenerbahçe'de tek amaç galibiyetti. Avrupa'da Rangers'a elenen sarı lacivertliler lige dört elle sarılmak istedi ancak beklenen olmadı. Fenerbahçe hayati bir puan kaybı yaşadı. Bu maçın ardından Mourinho'nun ilk 5 karnesi tekrar gündeme geldi.
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Fenerbahçe evinde Samsunspor'u geçemedi.
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Mourinho yeniden hedef tahtasında...
İlk 5'e karşı galibiyet yok...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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