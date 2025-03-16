onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İlk 5 Karnesi Taraftarı Kızdırdı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İlk 5 Karnesi Taraftarı Kızdırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 23:46

Fenerbahçe evinde ligin iyi takımlarından Samsunspor'la karşılaştı. 28.hafta maçında lider Galatasaray'a karşı maç eksiği ile on puan geride olan Fenerbahçe'de tek amaç galibiyetti. Avrupa'da Rangers'a elenen sarı lacivertliler lige dört elle sarılmak istedi ancak beklenen olmadı. Fenerbahçe hayati bir puan kaybı yaşadı. Bu maçın ardından Mourinho'nun ilk 5 karnesi tekrar gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe evinde Samsunspor'u geçemedi.

Fenerbahçe evinde Samsunspor'u geçemedi.

Galatasaray'ın maç fazlasıyla on puan önde olduğu haftada Fenerbahçe aldığı bir puanla farkı ancak 9'a düşürebildi. Sarı Lacivertliler, zirve yolunda büyük bir yara alırken Mourinho'ya da eleştiriler vardı.

Mourinho yeniden hedef tahtasında...

Mourinho yeniden hedef tahtasında...

Açıklamalarıyla son dönemlerde camiayı bütünleştiren Mourinho, bu maçta seçimleriyle taraftarın eleştirisini aldı. Portekizli teknik adamın Samsunspor'la berabere kalmasının ardından ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı.

İlk 5'e karşı galibiyet yok...

İlk 5'e karşı galibiyet yok...

Jose Mourinho'nun ilk beş sırayı alan takımlara karşı galibiyet alamaması tepki çekti. 2.sırada yer alan Fenerbahçe, lider Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. 

İşte o maçlar: ,

21 Eylül: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

20 Ekim: Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

7 Aralık: Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

20 Aralık: Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

24 Şubat: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

16 Mart: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın