Fenerbahçe, Samsunspor'a Takıldı Taraftar Çıldırdı
Fenerbahçe, Samsunspor'a Takıldı Taraftar Çıldırdı
Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşadı. Maç sonunda taraftarlarda da büyük bir hayal kırıklığı vardı. Taraftarların tepkisinin odak noktası ise Mourinho ve tercihleriydi. Taraftarlar futbolcuları da eleştirmekten geri durmadı.
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Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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