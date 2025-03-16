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Fenerbahçe, Samsunspor'a Takıldı Taraftar Çıldırdı

Fenerbahçe, Samsunspor'a Takıldı Taraftar Çıldırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 23:15

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşadı. Maç sonunda taraftarlarda da büyük bir hayal kırıklığı vardı. Taraftarların tepkisinin odak noktası ise Mourinho ve tercihleriydi. Taraftarlar futbolcuları da eleştirmekten geri durmadı.

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Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez evinde gol sevinci yaşayamadı. Ayrıca altı maçlık galibiyet serisi de bu maçla son buldu. 

Taraftarlar ise maç sonunda oldukça tepkiliydi. O tepkielrden bazılarını derledik.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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