Fenerbahçe, Samsunspor'a Takıldı Taraftar Çıldırdı

Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşadı. Maç sonunda taraftarlarda da büyük bir hayal kırıklığı vardı. Taraftarların tepkisinin odak noktası ise Mourinho ve tercihleriydi. Taraftarlar futbolcuları da eleştirmekten geri durmadı.