Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor Maçını Tribünden İzledi
Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor Maçını Tribünden İzledi
Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi hepimizin göğsünü kabarttı. Gençlerbirliği altyapısından alınan Arda'nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu çocukluk fotoğraflarında görülmüştü. Real Madrid formasıyla istediği süreyi alamayan Arda için tüm ülke Ancelotti'ye düşman olmuşken, genç futbolcunun adı ara ara Türkiye ile yeniden yazılıyor. Ancak Arda'nın şimdilik Türkiye'ye dönme niyeti yok. Dün oynadığı maçtan sonra Arda'nın yolu maç izlemek için Türkiye'ye düştü ve eski takımını yalnız bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler'e stadyumda yoğun ilgi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçı kendisine ayrılan yerde izledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın