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Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor Maçını Tribünden İzledi

Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor Maçını Tribünden İzledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 22:09

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi hepimizin göğsünü kabarttı. Gençlerbirliği altyapısından alınan Arda'nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu çocukluk fotoğraflarında görülmüştü. Real Madrid formasıyla istediği süreyi alamayan Arda için tüm ülke Ancelotti'ye düşman olmuşken, genç futbolcunun adı ara ara Türkiye ile yeniden yazılıyor. Ancak Arda'nın şimdilik Türkiye'ye dönme niyeti yok. Dün oynadığı maçtan sonra Arda'nın yolu maç izlemek için Türkiye'ye düştü ve eski takımını yalnız bırakmadı.

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Arda Güler'e stadyumda yoğun ilgi.

Arda Güler'e stadyumda yoğun ilgi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de maçı tribünden takip etti. Arda'ya stadyuma adım attığı andan itibaren büyük ilgi vardı.

Maçı kendisine ayrılan yerde izledi.

Maçı kendisine ayrılan yerde izledi.

Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçta forma giyen Arda maçın ardından soluğu İstanbul'da aldı. Arda Güler'i stadyum girişinde kulüp yetkilileri karşılarken, statta da kendisine yer ayrıldığı görüldü. 

Arda Güler, Fenerbahçe yönetim ve kongre üyeleri ile zaman zaman sohbet ederken, yanına gelen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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