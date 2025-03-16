Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe - Samsunspor Maçını Tribünden İzledi

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi hepimizin göğsünü kabarttı. Gençlerbirliği altyapısından alınan Arda'nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu çocukluk fotoğraflarında görülmüştü. Real Madrid formasıyla istediği süreyi alamayan Arda için tüm ülke Ancelotti'ye düşman olmuşken, genç futbolcunun adı ara ara Türkiye ile yeniden yazılıyor. Ancak Arda'nın şimdilik Türkiye'ye dönme niyeti yok. Dün oynadığı maçtan sonra Arda'nın yolu maç izlemek için Türkiye'ye düştü ve eski takımını yalnız bırakmadı.