Fenerbahçe, Evinde Samsunspor Engelini Aşamadı
Fenerbahçe, Evinde Samsunspor Engelini Aşamadı
Süper Lig'in 28.hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı. Avrupa'da Rangers'a elenen Fenerbahçe ligde teselli için çıktığı maçta zor bir rakiple karşı karşıya kaldı. Samsunspor'un başa baş futbol sergilediği gecede sarı lacivertliler istediklerini yapmakta zorlandı. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 10 puan önde başladığı gecede Fenerbahçe kritik bir puan kaybına imza attı.
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28.hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı.
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Gol bulmakta zorlandı.
Mouandilmadji kırmızı kart gördü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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