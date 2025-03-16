Fenerbahçe, Evinde Samsunspor Engelini Aşamadı

Maçın 76.dakikasında Samsunspor'da Mouandilmadji hakeme yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Normal sürede 14, oynanmayan sürede 8 dakika daha oynanan maçta rakibi eksik olmasına rağmen Fenerbahçe üstünlük sağlayamadı.

Kritik haftada maç eksiği ile on puan geride giren Fenerbahçe büyük bir puan kaybı yaşayarak farkı 9'a düşürdü.