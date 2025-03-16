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Fenerbahçe, Evinde Samsunspor Engelini Aşamadı

Fenerbahçe, Evinde Samsunspor Engelini Aşamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 22:35

Süper Lig'in 28.hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı. Avrupa'da Rangers'a elenen Fenerbahçe ligde teselli için çıktığı maçta zor bir rakiple karşı karşıya kaldı. Samsunspor'un başa baş futbol sergilediği gecede sarı lacivertliler istediklerini yapmakta zorlandı. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 10 puan önde başladığı gecede Fenerbahçe kritik bir puan kaybına imza attı.

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28.hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı.

28.hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Rangers maçının ilk 11'ine göre 5 oyuncuyu rotasyonda kullandı.

Rangers maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Samsunspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

Gol bulmakta zorlandı.

Gol bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe, ilk yarı ve daha sonra oyuna giren isimleriyle gol yollarında yeterince etkili olamadı. Samsunspor'un savunmada etkili olduğu gözlenirken Fenerbahçe kalesinde pozisyon da görmedi.

Mouandilmadji kırmızı kart gördü.

Mouandilmadji kırmızı kart gördü.

Maçın 76.dakikasında Samsunspor'da Mouandilmadji hakeme yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Normal sürede 14, oynanmayan sürede 8 dakika daha oynanan maçta rakibi eksik olmasına rağmen Fenerbahçe üstünlük sağlayamadı. 

Kritik haftada maç eksiği ile on puan geride giren Fenerbahçe büyük bir puan kaybı yaşayarak farkı 9'a düşürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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