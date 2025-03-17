Mauro Icardi'ye Bir Darbe de Avukatlarından Geldi: İstifa Ettiler

Arjantin basınına göre, Mauro Icardi kızlarını okuldan almaya gittiğinde, çocukların yanında evcil hayvanların olduğunu fark etti. Bu durum üzerine Wanda Nara'nın yaşadığı binaya giden Icardi, burada büyük bir tartışmaya neden oldu. Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için yüksek sesle bağırmaya başladı.

Icardi'nin binaya geldiğini gören Wanda Nara, avukatını ve polisi aradı. Nara'nın avukatı, yaşanan gergin anlarla ilgili olarak, 'O bir deli, bir boğuşma yaşandı ve her şey kayıt altında' ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın çığlıkları üzerine olaya polis müdahale etti. Polisler, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmak için araya girdi.