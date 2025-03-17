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Mauro Icardi'ye Bir Darbe de Avukatlarından Geldi: İstifa Ettiler

Mauro Icardi'ye Bir Darbe de Avukatlarından Geldi: İstifa Ettiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 13:37

Mauro Icardi'nin çocuklarını görme girişimi krize neden olmuş, Wanda Nara'nın çığlıkları eşliğinde küçük kızı travmatik görüntülere maruz kalmıştı. Polislerin müdahale ettiği olayın Mauro Icardi'nin aleyhine sonuçlanması bekleniyor. Icardi bir süre daha kızlarını göremeyebilir. Bununla beraber hukuk savaşı veren Icardi'ye avukatlarından da beklenmedik bir şok geldi. Avukatları istifa ettiklerini açıkladılar. 

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Mauro İcardi'nin yüzü bir türlü gülmüyor.

Mauro İcardi'nin yüzü bir türlü gülmüyor.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki tartışmalar devam ediyor. Boşanma kararı alan çiftin arasındaki gerginlik dinmek bilmiyor. Icardi, çocuklarını görmek için gittiği bir gün Wanda Nara ile sert bir tartışma yaşadı. İkili arasındaki bu gergin anlara polisler müdahale ederken, avukatların beklenmedik bir hamlesi gündeme geldi.

İkilinin tartışmasına polis müdahale etti.

İkilinin tartışmasına polis müdahale etti.

Arjantin basınına göre, Mauro Icardi kızlarını okuldan almaya gittiğinde, çocukların yanında evcil hayvanların olduğunu fark etti. Bu durum üzerine Wanda Nara'nın yaşadığı binaya giden Icardi, burada büyük bir tartışmaya neden oldu. Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için yüksek sesle bağırmaya başladı.  

Icardi'nin binaya geldiğini gören Wanda Nara, avukatını ve polisi aradı. Nara'nın avukatı, yaşanan gergin anlarla ilgili olarak, 'O bir deli, bir boğuşma yaşandı ve her şey kayıt altında' ifadelerini kullandı.  

Wanda Nara'nın çığlıkları üzerine olaya polis müdahale etti. Polisler, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmak için araya girdi.

Avukatlar görüntülerden sonra istifa etti.

Avukatlar görüntülerden sonra istifa etti.

Icardi'nin Wanda Nara'nın binasına izinsiz girmesi sonrasında, avukatlarının herhangi bir yasal izin olmadığını öne sürerek davadan çekildiği iddia edildi. Yaşanan bu son olayın ardından avukatlar, istifa etme kararı aldı.  

Öte yandan, Icardi'nin de Galatasaray ile birlikte peşin ödeme yaptığı avukatlarına karşı dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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