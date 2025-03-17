Mauro Icardi'ye Bir Darbe de Avukatlarından Geldi: İstifa Ettiler
Mauro Icardi'ye Bir Darbe de Avukatlarından Geldi: İstifa Ettiler
Mauro Icardi'nin çocuklarını görme girişimi krize neden olmuş, Wanda Nara'nın çığlıkları eşliğinde küçük kızı travmatik görüntülere maruz kalmıştı. Polislerin müdahale ettiği olayın Mauro Icardi'nin aleyhine sonuçlanması bekleniyor. Icardi bir süre daha kızlarını göremeyebilir. Bununla beraber hukuk savaşı veren Icardi'ye avukatlarından da beklenmedik bir şok geldi. Avukatları istifa ettiklerini açıkladılar.
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Mauro İcardi'nin yüzü bir türlü gülmüyor.
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İkilinin tartışmasına polis müdahale etti.
Avukatlar görüntülerden sonra istifa etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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