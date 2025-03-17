Portekiz Basını Sayfalarını Benfica'nın Yıldızları Kerem ve Orkun'a Ayırdı
Portekiz Basını Sayfalarını Benfica'nın Yıldızları Kerem ve Orkun'a Ayırdı
Dün gece oynanan maçta Benfica, Rio Ave'yi 3-2 yenmeyi başardı. Maçın açılış ve kapanış golleri ise milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İki futbolcumuz Portekiz basınında da kendine geniş yer buldu. Kerem'e 'Kral' diyen basın Orkun'un golünü 'Osmanlı Baklavası gibi' diyerek okuyucularına anlattı.
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Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem ve Orkun dün bir kez daha ortaya çıktı.
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Record'dan "Kral" başlığı...
Orkun'un golüne "Osmanlı baklavası" benzetmesi yapıldı.
"Uzaktan kumandalı gol..."
"Bipolar bozukluğa Türk büyüsü"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Daha dün büyü bozuldu Kerem kötü oynuyor haberi vardı. İspanyol basını da bizimki gibi her gün değişiyor
Kemalistler üzgün.