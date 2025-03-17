Portekiz Basını Sayfalarını Benfica'nın Yıldızları Kerem ve Orkun'a Ayırdı

Mais Futebol, attığı ilginç başlığın altında Kerem'e övgüler dizdi:

'Benfica, maçın büyük bir bölümünde oyunun hakimiyetini elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etmeye çok yaklaştı. Ancak Vila do Conde'de Rio Ave'yi 3-2 yenmek için beklenmedik bir direnişle karşılaştılar ve zorlu bir mücadelenin ardından galibiyete ulaştılar. Petit'in çalıştırdığı takım, iki gol öne geçmesine rağmen rakip takımın baskısıyla zor anlar yaşadı. Bu kritik anda, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansı devreye girdi ve adeta bir 'Türk büyüsü'yle maçın kaderini değiştirdi. Kerem'in bu müdahalesi, Benfica'nın şampiyonluk yarışındaki gemisini düzeltmesine yardımcı oldu ve Vila do Conde'deki zorlu sınavdan galibiyetle ayrılmalarını sağladı.'