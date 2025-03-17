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Portekiz Basını Sayfalarını Benfica'nın Yıldızları Kerem ve Orkun'a Ayırdı

Portekiz Basını Sayfalarını Benfica'nın Yıldızları Kerem ve Orkun'a Ayırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 11:08

Dün gece oynanan maçta Benfica, Rio Ave'yi 3-2 yenmeyi başardı. Maçın açılış ve kapanış golleri ise milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İki futbolcumuz Portekiz basınında da kendine geniş yer buldu. Kerem'e 'Kral' diyen basın Orkun'un golünü 'Osmanlı Baklavası gibi' diyerek okuyucularına anlattı. 

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Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem ve Orkun dün bir kez daha ortaya çıktı.

Benfica'da forma giyen milli yıldızlarımız Kerem ve Orkun dün bir kez daha ortaya çıktı.

Orkun Kökçü'nün uzaklardan gelen golüne Kerem kaleciyi çalımlayarak attığı şık golle eşlik etti. İki futbolcumuz da Benfica'nın 3-2 kazandığı maçta skoru tayin eden isimler oldular. Portekiz basını da iki yıldızın performansına sayfalarında geniş yer verdi.

Record'dan "Kral" başlığı...

Record'dan "Kral" başlığı...

Portekiz'in en önemli gazetelerinden Record, kapağına Kerem Aktürkoğlu'nu taşıdı. Rei Aktur yazan Record, Kral Aktürkoğlu manşetiyle okurlarını karşıladı.

Orkun'un golüne "Osmanlı baklavası" benzetmesi yapıldı.

Orkun'un golüne "Osmanlı baklavası" benzetmesi yapıldı.

A Bola, '24 yaşındaki Türk Orkun Kökçü, Benfica'nın Vila do Conde'de kazandığı zaferin 30. dakikasında 25 metreden, Osmanlı İmparatorluğu'nun en tatlı lezzeti 'baklava' gibi kusursuz bir teknik uygulamayla şapkadan çıkardığı tavşanla tarihe geçecek.' dedi.

"Uzaktan kumandalı gol..."

"Uzaktan kumandalı gol..."

A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne de övgü dolu sözler söyledi. A Bola golü 'Türk oyuncu Miszta'yı çalımladı ve gecenin ikinci uzaktan kumandalı golünü attı.' diyerek okuyucularına duyurdu.

"Bipolar bozukluğa Türk büyüsü"

"Bipolar bozukluğa Türk büyüsü"

Mais Futebol, attığı ilginç başlığın altında Kerem'e övgüler dizdi:

'Benfica, maçın büyük bir bölümünde oyunun hakimiyetini elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etmeye çok yaklaştı. Ancak Vila do Conde'de Rio Ave'yi 3-2 yenmek için beklenmedik bir direnişle karşılaştılar ve zorlu bir mücadelenin ardından galibiyete ulaştılar. Petit'in çalıştırdığı takım, iki gol öne geçmesine rağmen rakip takımın baskısıyla zor anlar yaşadı. Bu kritik anda, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansı devreye girdi ve adeta bir 'Türk büyüsü'yle maçın kaderini değiştirdi. Kerem'in bu müdahalesi, Benfica'nın şampiyonluk yarışındaki gemisini düzeltmesine yardımcı oldu ve Vila do Conde'deki zorlu sınavdan galibiyetle ayrılmalarını sağladı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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houseof

Daha dün büyü bozuldu Kerem kötü oynuyor haberi vardı. İspanyol basını da bizimki gibi her gün değişiyor

Mert

Kemalistler üzgün.