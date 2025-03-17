Bir Dönem Milli Takıma Çağrılan Erol Erdal Alkan'ın Kariyeri Bitti mi?

'Böyle bir oyuncunun cilalanması hangi düşüncenin ürünüdür acaba! Yurt içinde ve gurbette kendini kanıtlamış onlarca genç futbolcu varken, rüştünü ispatlayamamış bir oyuncuya gönderilen Milli Takım davetiyesi size doğru geliyor mu! Kabul...

Şimdi A Milli Takım yüzü gördüğü için piyasa değeri feci şekilde artacak. Halen ayda 5 bin TL’ye top koşturuyor.

Önümüzdeki sezon belki de 500 bin Euro’dan kapı açacak. Ülkemizdeki kulüpler peşinde koşacak. Menajeri de müthiş kazanacak.'