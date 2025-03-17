Bir Dönem Milli Takıma Çağrılan Erol Erdal Alkan'ın Kariyeri Bitti mi?
Bir Dönem Milli Takıma Çağrılan Erol Erdal Alkan'ın Kariyeri Bitti mi?
Erol Erdal Alkan birkaç kez şansını Türkiye'de denemesine rağmen onu Türkiye'nin gündemine oturtan kişi Mircea Lucescu oldu. Hollanda 2.Ligi'nde ligin en çok gol yiyen takımlarından birinin savunmacısıyken A Milli davet alan Erol Erdal Alkan ilk olarak yeni genç yıldız sanıldı. Ama gerçekler ortaya çıktıkça bu seviyede böyle bir 'torpilin' nasıl yapıldığı konuşulmaya başlandı. Erol Erdal Alkan, nasıl milli takıma seçildi? Daha da kötüsü birkaç yıl önce bu seviyeye seçilen bir ismin bugün kariyerinin geldiği nokta nasıl böyle olabildi?
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Anadolu kulüplerinde aradığını bulamayıp Hollanda'ya döndü.
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Dordecht'te yeniden şansını denedi.
Gazeteci Atilla Türker konuyla ilgili araştırma yaptı ve şu satırları yazdı:
Peki Lucescu'ya bu ismi kim önerdi? Lucescu Erol Erdal Alkan'ı hiç izledi mi?
Haberin ardından tepkiler arttı, önce davetler kesildi ardından kulüp bulamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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