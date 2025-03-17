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Bir Dönem Milli Takıma Çağrılan Erol Erdal Alkan'ın Kariyeri Bitti mi?

Bir Dönem Milli Takıma Çağrılan Erol Erdal Alkan'ın Kariyeri Bitti mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 12:44

Erol Erdal Alkan birkaç kez şansını Türkiye'de denemesine rağmen onu Türkiye'nin gündemine oturtan kişi Mircea Lucescu oldu. Hollanda 2.Ligi'nde ligin en çok gol yiyen takımlarından birinin savunmacısıyken A Milli davet alan Erol Erdal Alkan ilk olarak yeni genç yıldız sanıldı. Ama gerçekler ortaya çıktıkça bu seviyede böyle bir 'torpilin' nasıl yapıldığı konuşulmaya başlandı. Erol Erdal Alkan, nasıl milli takıma seçildi? Daha da kötüsü birkaç yıl önce bu seviyeye seçilen bir ismin bugün kariyerinin geldiği nokta nasıl böyle olabildi?

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Anadolu kulüplerinde aradığını bulamayıp Hollanda'ya döndü.

Anadolu kulüplerinde aradığını bulamayıp Hollanda'ya döndü.

1994 yılında Amsterdam'da doğan Erol Erdal, Heerenveen altyapısında yetişti ama yetenekleri sebebiyle A takım seviyesinde barınamadı. Önce o dönem adı İBB olan Başakşehir'in U21'ine geldi, ardından Elazığspor U21'de forma giydi. Burada A takıma yükseldi, bir süre kulüpsüz kaldı sonrasında ikinci ligde Hatayspor forması giydi. 

Şansını daha fazla zorlamak istemeyen futbolcu Hollanda'ya döndü.

Dordecht'te yeniden şansını denedi.

Dordecht'te yeniden şansını denedi.

Dordecht'e transfer olan Erol Erdal Alkan, buradan sürpriz bir şekilde performansıyla A Milli Takım'a yükseldi. 

Surinamlı anne, Türk babanın çocuğu olan futbolcu ilk olarak genç bir gurbetçi sanıldı. Ancak gerçekler ortaya çıktıkça herkes şaşkına döndü.

Gazeteci Atilla Türker konuyla ilgili araştırma yaptı ve şu satırları yazdı:

Gazeteci Atilla Türker konuyla ilgili araştırma yaptı ve şu satırları yazdı:

'Böyle bir oyuncunun cilalanması hangi düşüncenin ürünüdür acaba! Yurt içinde ve gurbette kendini kanıtlamış onlarca genç futbolcu varken, rüştünü ispatlayamamış bir oyuncuya gönderilen Milli Takım davetiyesi size doğru geliyor mu! Kabul... 

Şimdi A Milli Takım yüzü gördüğü için piyasa değeri feci şekilde artacak. Halen ayda 5 bin TL’ye top koşturuyor. 

Önümüzdeki sezon belki de 500 bin Euro’dan kapı açacak. Ülkemizdeki kulüpler peşinde koşacak. Menajeri de müthiş kazanacak.'

Peki Lucescu'ya bu ismi kim önerdi? Lucescu Erol Erdal Alkan'ı hiç izledi mi?

Peki Lucescu'ya bu ismi kim önerdi? Lucescu Erol Erdal Alkan'ı hiç izledi mi?

Lucescu, 'Bazı oyuncuları ilk kez bu kampta gördüm' diyerek 2017 yılında oynanan Romanya maçında Erol Erdal Alkan'ı oynatmama sebebini itiraf etti. 

Peki menajerlerin bu operasyonuna TFF'de kim onay verdi, aday kadroya adını kim dahil etti. 

Şimdi gelelim Erol Erdal Alkan'ın kariyerinin gidişatına...

Haberin ardından tepkiler arttı, önce davetler kesildi ardından kulüp bulamadı.

Haberin ardından tepkiler arttı, önce davetler kesildi ardından kulüp bulamadı.

Erol Erdal Alkan, Dordecht forması giydikten sonra Bulgaristan'da Beroe'ye transfer oldu. Türkgücü München forması giydikten sonra bir dönem Uşakspor'a da geldi ama yine beklediğini bulamadı ayrıldı. İrlanda'da Finn Harps, Bulgaristan'da Etar forması giydi. Son forma giydiği kulüp ise Belçika'da 4.lig seviyesindeki Esperanza Pelt oldu. 

1 Temmuz 2023'te buradan ayrılan futbolcu 2 sezondur kulüpsüz ve henüz 31 yaşında!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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