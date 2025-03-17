AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, İngiltere'ye İftar İçin Döndü
AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, İngiltere'ye İftar İçin Döndü
Futboldan siyasete atılanlar arasına Mesut Özil de adını yazdırdı. Almanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atan Özil, İngiltere'de de Arsenal forması giymişti. Performans düşüklüğü sonrası kadro dışı kalan ve yolu Türkiye'ye düşen Mesut Özil yıllar sonra İngiltere'ye bu kez iftar organizasyonu için döndü. Özil'in yanında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.
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Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Özil artık siyaset arenasında başarı arıyor.
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İngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil kadro dışı kalarak ayrılmıştı.
Londra'ya siyasetçi olarak geri döndü.
Londra'dan önce Dortmund'da iftara katıldılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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