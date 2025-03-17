onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, İngiltere'ye İftar İçin Döndü

AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, İngiltere'ye İftar İçin Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 11:43

Futboldan siyasete atılanlar arasına Mesut Özil de adını yazdırdı. Almanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atan Özil, İngiltere'de de Arsenal forması giymişti. Performans düşüklüğü sonrası kadro dışı kalan ve yolu Türkiye'ye düşen Mesut Özil yıllar sonra İngiltere'ye bu kez iftar organizasyonu için döndü. Özil'in yanında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Özil artık siyaset arenasında başarı arıyor.

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Özil artık siyaset arenasında başarı arıyor.

Almanya'da doğan ve milli takım olarak da Panzerler'i seçen Mesut Özil, Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal , Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi. Kariyerinin düşüşüyle birlikte Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye başlayan Mesut Özil, artık siyasete de atıldı.

İngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil kadro dışı kalarak ayrılmıştı.

İngiltere'de Arsenal forması giyen Mesut Özil kadro dışı kalarak ayrılmıştı.

Arsenal'da teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Özil, bu süreci Uygur Türklerine verdiği destek nedeniyle yaşadığını iddia etmişti. 

Arteta ise bunun performans temelli ve kendi aldığı bir karar olduğunu söylemişti.

Londra'ya siyasetçi olarak geri döndü.

Londra'ya siyasetçi olarak geri döndü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi eski futbolcu Mesut Özilİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen toplu iftar programına katıldı.

AK Parti MKYK üyesi Özil, AKP Londra Temsilciliğini ziyaret ederek Türk gençlerle de bir araya geldi ve onlarla sohbet etti.

Londra'dan önce Dortmund'da iftara katıldılar.

Londra'dan önce Dortmund'da iftara katıldılar.

AFC Wimbledon Futbol Kulübü'nde düzenlenen 'Açık İftar' etkinliği 2013 yılından bu yana yapılıyor. Mesut Özil ve Akif Çağatay Kılıç bir gün önce de Dortmund'da benzer bir organizasyona katılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın