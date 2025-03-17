AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, İngiltere'ye İftar İçin Döndü

Futboldan siyasete atılanlar arasına Mesut Özil de adını yazdırdı. Almanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atan Özil, İngiltere'de de Arsenal forması giymişti. Performans düşüklüğü sonrası kadro dışı kalan ve yolu Türkiye'ye düşen Mesut Özil yıllar sonra İngiltere'ye bu kez iftar organizasyonu için döndü. Özil'in yanında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.