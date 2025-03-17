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Aforizmalara, Sloganlara Dönüşen Unutulmaz Fatih Terim Basın Toplantıları

Aforizmalara, Sloganlara Dönüşen Unutulmaz Fatih Terim Basın Toplantıları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 14:53

Fatih Terim, kazandığında da kaybettiğinde de işi sahada bitmiştir ama önünde uzun bir basın toplantısı süreci vardır. Kimi zaman yayıncı kuruluşa kimi zaman basın toplantılarında söyledikleriyle gündem olan Terim'in sözleri hep hatırlanıyor. İçlerinde bazıları var ki hem gündelik hayatta hem de futbolla ilgili herhangi bir alanda kullanılabiliyor. 

X'te @FTKaiser kullanıcı isimli bir kişi de Terim'in kariyerine damga vurmuş basın toplantılarını ve açıklamalarını derledi. Onun derlemesinden seçtiğimiz videolara ek olarak olayların tarihiyle karşınızdayız.

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Fark ne zaman bir takım aleyhine açılsa akla gelen o söz...

"Benim gizli gündemim yok!"

Mesut Özil, neden Türkiye forması giymedi? İşte cevabı...

'Kimin ne dediğine bakacağız, değerse cevap vereceğiz'

Fatih Terim'in "Biz bunların hepsiyle savaştık, içeriyle de savaştık" sözleri de çok konuşuldu.

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Pandemi sezonunda oynanan Fenerbahçe derbisi öncesinde federasyona sitem dolu sözler...

Tarihi UEFA Kupası zaferinin ardından...

Fatih Terim Kosova galibiyeti sonrası eski öğrencileri Rüştü Reçber ve Oğuz Çetin'i eleştiriyor.

"Derin bir yalnızlık..." Flörte, iş hayatına, futbola, nereye koyarsan koy uyan o söz...

Terim'den yine içeridekilere, amiyane tabirle "sırtından vuranlara" cevap...

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Yine hayatın her alanında kullanılacak o söz...

Yine milli takım dönemi, yine içeride ağır eleştiriler...

Hakemlerle yıldızı pek barışmadı, kırmızı kart da gördü, ceza da aldı...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Osman Elmallı

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Osman Elmallı

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Osman Elmallı

ne oldu para için arabistana arap takımını çalıştıryor