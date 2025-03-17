Aforizmalara, Sloganlara Dönüşen Unutulmaz Fatih Terim Basın Toplantıları

Fatih Terim, kazandığında da kaybettiğinde de işi sahada bitmiştir ama önünde uzun bir basın toplantısı süreci vardır. Kimi zaman yayıncı kuruluşa kimi zaman basın toplantılarında söyledikleriyle gündem olan Terim'in sözleri hep hatırlanıyor. İçlerinde bazıları var ki hem gündelik hayatta hem de futbolla ilgili herhangi bir alanda kullanılabiliyor.

X'te @FTKaiser kullanıcı isimli bir kişi de Terim'in kariyerine damga vurmuş basın toplantılarını ve açıklamalarını derledi. Onun derlemesinden seçtiğimiz videolara ek olarak olayların tarihiyle karşınızdayız.