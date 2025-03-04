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Celtic'in Başlattığı "İsrail'e Kırmızı Kart" Kampanyası Çığ Gibi Büyüyor

Celtic'in Başlattığı "İsrail'e Kırmızı Kart" Kampanyası Çığ Gibi Büyüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 16:35

İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan saldırılarına tüm dünya gibi FIFA ve UEFA da sessiz kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta taraf olarak Rusya'yı turnuvalardan men eden federasyonlar konu İsrail olunca sessiz kaldı. İskoçya'da sol kültüre sahip tribün gruplarının olduğu Celtic tribünü ise bu iki yüzlülüğe kafayı takmış durumda. Tribünler ceza almalarına, UEFA tarafından sık sık tehdit edilmelerine rağmen Filistin davalarından vazgeçmiyor. Artık sadece kendileri değil temas kurdukları tüm grupları da 'İsrail'e kırmızı kart göster' demeye çağırıyorlar.

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Filistin bayrağının son dönemlerde en çok dalgalandığı yer belki de Celtic tribünü.

Filistin bayrağının son dönemlerde en çok dalgalandığı yer belki de Celtic tribünü.

Celtic taraftarları dünyadaki tüm ezilenlere yaptıklarını yapıyorlar. Dayanışmanın tüm sınırlarını zorlayıp zor durumdaki insanlarla temas kurmaya çalışıyorlar. UEFA ve FIFA tehditlerine aldırmadan tüm tribünlerle de bağlantı kuruyorlar. Celtic'in örgütlediği 'İsrail'e kırmızı kart göster' hareketine katılan bazı kulüpleri derledik.

Bohemian FC - İrlanda

Bohemian FC - İrlanda

Bohemian'ı diğer takımlardan ayıran, tribün grubu düzeyinde kalmadı. Kulüp de bu kampanyayı sahiplendi.

Ternana Calcio.- İtalya

Ternana Calcio.- İtalya

Sevilla - İspanya

Sevilla - İspanya

Union Sportive Monastir - Tunus

Union Sportive Monastir - Tunus

VAR Kontrolü: İsrail Kırmızı Kartı Hak Ediyor

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AEL Larissa - Yunanistan

AEL Larissa - Yunanistan

Alaves - İspanya

Alaves - İspanya

Aris Selanik - Yunanistan

Aris Selanik - Yunanistan

Athletic Bilbao*

Athletic Bilbao*

Bu ve benzeri pankartlar yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle stada alınmadığı için dışarıda paylaşılıyor.

Burgos CF - İspanya

Burgos CF - İspanya
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Cadiz CF - İspanya

Cadiz CF - İspanya

Colo Colo - Şili

Colo Colo - Şili

Deportivo - İspanya

Deportivo - İspanya

Empoli - İtalya

Empoli - İtalya

Glasgow Rangers - İskoçya

Glasgow Rangers - İskoçya
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Saint Pauli - Almanya

Saint Pauli - Almanya

Hibernian FC - İskoçya

Hibernian FC - İskoçya

Iraklis - Yunanistan

Iraklis - Yunanistan

Osasuna - İspanya

Osasuna - İspanya

PSG - Fransa

PSG - Fransa
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PUMA - Meksika

PUMA - Meksika

Rayo Vallecano - İspanya

Rayo Vallecano - İspanya

Nea Ionia - Yunanistan

Nea Ionia - Yunanistan

Santiago de Compestala - İspanya

Santiago de Compestala - İspanya

Shelbourne FC - İrlanda

Shelbourne FC - İrlanda
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Galatasaray taraftarı da bu kampanya sebebiyle Celtic tribünlerine teşekkür etti ve Filistin pankartları açtı.

Galatasaray taraftarı da bu kampanya sebebiyle Celtic tribünlerine teşekkür etti ve Filistin pankartları açtı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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