Celtic'in Başlattığı "İsrail'e Kırmızı Kart" Kampanyası Çığ Gibi Büyüyor
Celtic'in Başlattığı "İsrail'e Kırmızı Kart" Kampanyası Çığ Gibi Büyüyor
İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan saldırılarına tüm dünya gibi FIFA ve UEFA da sessiz kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta taraf olarak Rusya'yı turnuvalardan men eden federasyonlar konu İsrail olunca sessiz kaldı. İskoçya'da sol kültüre sahip tribün gruplarının olduğu Celtic tribünü ise bu iki yüzlülüğe kafayı takmış durumda. Tribünler ceza almalarına, UEFA tarafından sık sık tehdit edilmelerine rağmen Filistin davalarından vazgeçmiyor. Artık sadece kendileri değil temas kurdukları tüm grupları da 'İsrail'e kırmızı kart göster' demeye çağırıyorlar.
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Filistin bayrağının son dönemlerde en çok dalgalandığı yer belki de Celtic tribünü.
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Bohemian FC - İrlanda
Ternana Calcio.- İtalya
Sevilla - İspanya
Union Sportive Monastir - Tunus
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AEL Larissa - Yunanistan
Alaves - İspanya
Aris Selanik - Yunanistan
Athletic Bilbao*
Burgos CF - İspanya
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Cadiz CF - İspanya
Colo Colo - Şili
Deportivo - İspanya
Empoli - İtalya
Glasgow Rangers - İskoçya
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Saint Pauli - Almanya
Hibernian FC - İskoçya
Iraklis - Yunanistan
Osasuna - İspanya
PSG - Fransa
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PUMA - Meksika
Rayo Vallecano - İspanya
Nea Ionia - Yunanistan
Santiago de Compestala - İspanya
Shelbourne FC - İrlanda
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Galatasaray taraftarı da bu kampanya sebebiyle Celtic tribünlerine teşekkür etti ve Filistin pankartları açtı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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