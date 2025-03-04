Celtic'in Başlattığı "İsrail'e Kırmızı Kart" Kampanyası Çığ Gibi Büyüyor

İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan saldırılarına tüm dünya gibi FIFA ve UEFA da sessiz kaldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta taraf olarak Rusya'yı turnuvalardan men eden federasyonlar konu İsrail olunca sessiz kaldı. İskoçya'da sol kültüre sahip tribün gruplarının olduğu Celtic tribünü ise bu iki yüzlülüğe kafayı takmış durumda. Tribünler ceza almalarına, UEFA tarafından sık sık tehdit edilmelerine rağmen Filistin davalarından vazgeçmiyor. Artık sadece kendileri değil temas kurdukları tüm grupları da 'İsrail'e kırmızı kart göster' demeye çağırıyorlar.