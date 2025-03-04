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Yapay Zeka Kalan Haftaları Hesapladı, Şampiyonluk Tahminini Yaptı

Yapay Zeka Kalan Haftaları Hesapladı, Şampiyonluk Tahminini Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 15:51

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek daha çekişmeli hale geliyor ve bu heyecanlı süreçte hangi takımın zirveye ulaşacağı merak konusu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele, şampiyonluk için yapılan tahminleri de etkiliyor. Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından, Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 4’e düştü ve şampiyonluk beklentileri yeniden şekillenmeye başladı.

Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index, Süper Lig’in kalan maçları sonrası oluşabilecek sıralama için bir tahminde bulundu ve şampiyonluk yarışı konusunda yeni bir bakış açısı getirdi.

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Puan farkının dörde düşmesiyle ligde yarış yeniden başladı.

Puan farkının dörde düşmesiyle ligde yarış yeniden başladı.

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yenmesi ligde heyecanı yeniden doruğa çıkardı. 6 puanlık fark 4'e düştü ve Fenerbahçe ligdeki iddiasını sürdürdü.

Euro Club Index de yapay zekaya dayanarak iki takım arasındaki şampiyonluk yarışını yorumladı.

Euro Club Index de yapay zekaya dayanarak iki takım arasındaki şampiyonluk yarışını yorumladı.

Şampiyonluk yarışı haricinde diğer sıralamaları da dikkate alan uygulamada takımların oluşabilecek puan durumları da sıralandı. 

Önce küme düşme hattından başlayalım. Endekse göre küme düşen dört takımın ikisi garanti gibi, diğer iki bilet için şu anki sıralamada ufak bir değişiklik olacak gibi görünüyor. 

20. Adana Demirspor - 11 Puan

19. Hatayspor - 22 Puan

18. Bodrumspor. - 34 Puan

17 - Sivasspor - 36 Puan

Kayserispor bu hesaplamaya göre 37 puan toplayarak bir sezon daha ligde kalıyor.

Ligin flaş takımları Göztepe, Eyüpspor ve Samsunspor'a bakalım...

Ligin flaş takımları Göztepe, Eyüpspor ve Samsunspor'a bakalım...

Hesaplamaya göre Samsunspor ligi dördüncü sırada bitiriyor. Karadeniz ekibi 62 puan toplayacak. 

Bir basamak altında 54 puanla Eyüpspor var. 

4 ve 5.sırayı alan ikilinini ardından Başakşehir 54 puanla 6. sırada yer alıyor. 

Trabzonspor 7. sırada, Göztepe de 8.sırada yer alıyor. Bu tahminlerde yapay zekaya göre Trabzonspor ve Göztepe 51 puan toplayacak.

Solskjaer ile çıkışa geçen Beşiktaş ise 3.sırayı alacak.

Solskjaer ile çıkışa geçen Beşiktaş ise 3.sırayı alacak.

Yapay zekanın hesaplamalarına göre %77 ihtimalle Beşiktaş 67 puan toplayacak ve iki takımın ardından 3.sırada sezonu tamamlayacak.

Zirvedeki düğüm ise bir puan farkla çözülecek.

Zirvedeki düğüm ise bir puan farkla çözülecek.

11 hafta sonunda iki takımdan Fenerbahçe puan farkını düşürecek. Ancak hayal ettikleri sona ulaşamayacaklar. Yapay zekanın hesaplamalarına göre Galatasaray 91 puanla lider olarak sezonu tamamlayacak. Fenerbahçe ise puanını 90'a çıkaracak ancak şampiyonluk için yetmeyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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