Yapay Zeka Kalan Haftaları Hesapladı, Şampiyonluk Tahminini Yaptı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek daha çekişmeli hale geliyor ve bu heyecanlı süreçte hangi takımın zirveye ulaşacağı merak konusu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele, şampiyonluk için yapılan tahminleri de etkiliyor. Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından, Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 4’e düştü ve şampiyonluk beklentileri yeniden şekillenmeye başladı.

Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index, Süper Lig’in kalan maçları sonrası oluşabilecek sıralama için bir tahminde bulundu ve şampiyonluk yarışı konusunda yeni bir bakış açısı getirdi.