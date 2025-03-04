Yapay Zeka Kalan Haftaları Hesapladı, Şampiyonluk Tahminini Yaptı
Yapay Zeka Kalan Haftaları Hesapladı, Şampiyonluk Tahminini Yaptı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek daha çekişmeli hale geliyor ve bu heyecanlı süreçte hangi takımın zirveye ulaşacağı merak konusu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele, şampiyonluk için yapılan tahminleri de etkiliyor. Galatasaray’ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından, Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u mağlup etmesiyle aradaki puan farkı 4’e düştü ve şampiyonluk beklentileri yeniden şekillenmeye başladı.
Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index, Süper Lig’in kalan maçları sonrası oluşabilecek sıralama için bir tahminde bulundu ve şampiyonluk yarışı konusunda yeni bir bakış açısı getirdi.
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Puan farkının dörde düşmesiyle ligde yarış yeniden başladı.
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Euro Club Index de yapay zekaya dayanarak iki takım arasındaki şampiyonluk yarışını yorumladı.
Ligin flaş takımları Göztepe, Eyüpspor ve Samsunspor'a bakalım...
Solskjaer ile çıkışa geçen Beşiktaş ise 3.sırayı alacak.
Zirvedeki düğüm ise bir puan farkla çözülecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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