onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Joachim Löw, Futbolcusu Giovane Élber'in Ağzını Neden Bantladı?

Joachim Löw, Futbolcusu Giovane Élber'in Ağzını Neden Bantladı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 13:20

Giovane Élber'i Türkiye'deki spor basınından ve Bayern'de attığı harika gollerden hatırlıyorsunuzdur. Bir dönem her yaz Türk spor basını sayesinde Türkiye'ye geliyordu. Tam oldu, Beşiktaş'a imza atıyor dediğimiz yaz Lyon'un yolunu tutmuştu. Elber'in Stuttgart'ta yaşadığı bir olay ise onu tüm futbolseverler için unutulmaz bir yere koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Mart 1997 tarihinde oynanan Stuttgart-1860 Münih maçına gidiyoruz.

27 Mart 1997 tarihinde oynanan Stuttgart-1860 Münih maçına gidiyoruz.

İki baş altı takım üst sıralara tutunmak için kritik bir maça çıkıyordu. Kaderin bir cilvesi olacak; iki takımın o günkü teknik direktörleri farklı yıllarda Fenerbahçe teknik direktörü olacaktı.

Stuttgart kulübesinde Joachim Löw, 1860 Münih'te Werner Lorant takımlarını sahaya sürmüştü. Maç 1-1 bitti ama bu maçı bugün hala anıyorsak skoru değil içinde yaşananlar...

Hikayemizin kahramanı Giovane Elber, Brezilya'da Milan tarafından keşfedildi ama o dünyaya Bayern ile kafa tuttu.

Hikayemizin kahramanı Giovane Elber, Brezilya'da Milan tarafından keşfedildi ama o dünyaya Bayern ile kafa tuttu.

Milan'da istediği gibi forma şansı bulamayan Elber rotasını İsviçre'nin ardından Bundesliga'ya çevirdi. Bundesliga tam onluk bir ligdi. Golleriyle fark yaratmaya, maç almaya başladığında her Bundesliga yıldızının başına gelecek şey onun da başına gelecekti. Bayern kapıyı çalacaktı.

Ancak Bayern ona imza attırmadan 3 ay önce Stuttgart'ta öyle bir şey yaptı ki gollerinin de ötesine geçti o günlerde.

Ancak Bayern ona imza attırmadan 3 ay önce Stuttgart'ta öyle bir şey yaptı ki gollerinin de ötesine geçti o günlerde.

Stuttgart'ın 1860 Münih'i ağırladığı maçta 37.dakikada skor 1-1'ken şiddetli itirazı sebebiyle Giovane Elber sarı kart gördü. Maç kritik, Elber'in performansı Stuttgart için hayatiydi. 

Teknik direktör Löw'ün aklına çaresizce bir fikir geldi. Elber atılmamalıydı.

Löw, aklına gelen çözümü Elber'le paylaştı ve sonrasında bu ikonik an oluştu.

Löw, aklına gelen çözümü Elber'le paylaştı ve sonrasında bu ikonik an oluştu.

Elber ikinci yarıya hakeme itiraz etme, küfür etme gibi durumlardan kurtulmak için ağzına kırmızı bir bant yapıştırarak çıktı. Löw'ün planı tutmuştu, Elber itiraz etmek istese de bunu yapamıyordu. 

Peki ya Elber'in eli, kolu? Löw bu kadarını düşünememişti. 

Elber, rakibine hızlı bir atağı engellemek isterken dirseğiyle yaptığı müdahaleyle ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Geriye bu ikonik fotoğraf ve anı kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Akrabaların yanına gidince ben, dilime hakim olabilirim ama yüz ifademe asla 😁