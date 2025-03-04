Joachim Löw, Futbolcusu Giovane Élber'in Ağzını Neden Bantladı?

İki baş altı takım üst sıralara tutunmak için kritik bir maça çıkıyordu. Kaderin bir cilvesi olacak; iki takımın o günkü teknik direktörleri farklı yıllarda Fenerbahçe teknik direktörü olacaktı.

Stuttgart kulübesinde Joachim Löw, 1860 Münih'te Werner Lorant takımlarını sahaya sürmüştü. Maç 1-1 bitti ama bu maçı bugün hala anıyorsak skoru değil içinde yaşananlar...