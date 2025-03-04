Joachim Löw, Futbolcusu Giovane Élber'in Ağzını Neden Bantladı?
Joachim Löw, Futbolcusu Giovane Élber'in Ağzını Neden Bantladı?
Giovane Élber'i Türkiye'deki spor basınından ve Bayern'de attığı harika gollerden hatırlıyorsunuzdur. Bir dönem her yaz Türk spor basını sayesinde Türkiye'ye geliyordu. Tam oldu, Beşiktaş'a imza atıyor dediğimiz yaz Lyon'un yolunu tutmuştu. Elber'in Stuttgart'ta yaşadığı bir olay ise onu tüm futbolseverler için unutulmaz bir yere koyuyor.
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27 Mart 1997 tarihinde oynanan Stuttgart-1860 Münih maçına gidiyoruz.
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Hikayemizin kahramanı Giovane Elber, Brezilya'da Milan tarafından keşfedildi ama o dünyaya Bayern ile kafa tuttu.
Ancak Bayern ona imza attırmadan 3 ay önce Stuttgart'ta öyle bir şey yaptı ki gollerinin de ötesine geçti o günlerde.
Löw, aklına gelen çözümü Elber'le paylaştı ve sonrasında bu ikonik an oluştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Akrabaların yanına gidince ben, dilime hakim olabilirim ama yüz ifademe asla 😁