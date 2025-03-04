Fatih Terim'in Takımı Al Shabab Antrenmanında İsyan Çıktı
Fatih Terim'in Takımı Al Shabab Antrenmanında İsyan Çıktı
Fatih Terim, Al Shabab'la anlaşarak hepimizi şaşırtmıştı. Tam anlamıyla bir Terim dokunuşu göremedik ancak takımda zaman zaman yıldız isimler sahneye çıkıyor ve galibiyetlere imza atıyor. Suudi Pro Lig'de birçok takım gibi Al Shabab da ekonomik olarak güçlü bir takım olarak ön plana çıkıyordu. Ancak gelen son haberler bunun aksini söylüyor. Terim'in takımında bu nedenle isyan çıktığı iddia ediliyor.
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Fatih Terim, Al Shabab'ta hem sahada hem saha içinde zorlu anlar yaşıyor.
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Ancak Terim ve takımı adına işler sadece saha içinde değil dışında da sıkıntılı geçiyor.
Bazı futbolcular maaşları ödenmediği için antrenmana çıkmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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