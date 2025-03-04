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Fatih Terim'in Takımı Al Shabab Antrenmanında İsyan Çıktı

Fatih Terim'in Takımı Al Shabab Antrenmanında İsyan Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 11:22

Fatih Terim, Al Shabab'la anlaşarak hepimizi şaşırtmıştı. Tam anlamıyla bir Terim dokunuşu göremedik ancak takımda zaman zaman yıldız isimler sahneye çıkıyor ve galibiyetlere imza atıyor. Suudi Pro Lig'de birçok takım gibi Al Shabab da ekonomik olarak güçlü bir takım olarak ön plana çıkıyordu. Ancak gelen son haberler bunun aksini söylüyor. Terim'in takımında bu nedenle isyan çıktığı iddia ediliyor.

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Fatih Terim, Al Shabab'ta hem sahada hem saha içinde zorlu anlar yaşıyor.

Fatih Terim, Al Shabab'ta hem sahada hem saha içinde zorlu anlar yaşıyor.

Suudi Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada bulunan Al Shabab'ta tam manasıyla bir Terim dokunuşu izleyemedik. Terim ilk kez üst üste iki galibiyeti geçtiğimiz hafta alabildi.

Ancak Terim ve takımı adına işler sadece saha içinde değil dışında da sıkıntılı geçiyor.

Ancak Terim ve takımı adına işler sadece saha içinde değil dışında da sıkıntılı geçiyor.

Suudi kulüpleri genel olarak ekonomik güçleriyle ön plana çıkıyor. Al Shabab da böyle bir takımdı ancak gelen haberler artık pek de öyle olmadığını gösteriyor. Takımda maaşların geciktiği ya da ödenmediği iddia ediliyor.

Bazı futbolcular maaşları ödenmediği için antrenmana çıkmadı.

Bazı futbolcular maaşları ödenmediği için antrenmana çıkmadı.

Suudi Arabistan basınına göre, SportStuff24'ün iddiasına göre Al Shabab futbolcuları Hamdallah ve Carrasco, maaşlarını uzun bir süredir alamadıkları gerekçesiyle yönetime karşı isyan başlattı.

Bazı Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Mohamad Almunajem'in politikalarından memnun olmadıkları için istifalarını sundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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