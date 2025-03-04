Fatih Terim'in Takımı Al Shabab Antrenmanında İsyan Çıktı

Fatih Terim, Al Shabab'la anlaşarak hepimizi şaşırtmıştı. Tam anlamıyla bir Terim dokunuşu göremedik ancak takımda zaman zaman yıldız isimler sahneye çıkıyor ve galibiyetlere imza atıyor. Suudi Pro Lig'de birçok takım gibi Al Shabab da ekonomik olarak güçlü bir takım olarak ön plana çıkıyordu. Ancak gelen son haberler bunun aksini söylüyor. Terim'in takımında bu nedenle isyan çıktığı iddia ediliyor.