Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstifasını İsteyenleri Eleştirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstifasını İsteyenleri Eleştirdi
Galatasaray'da Kasımpaşa beraberliğinin ardından hedefteki isimlerden biri de Okan Buruk. Okan Buruk'un oyuncu tercihleri, transferleri ve oyuncu değişiklikleri masaya yatırılıyor. Bazı Galatasaray taraftarları da son dönemdeki düşüşe dikkat çekerek Buruk'un istifasını istedi. Okan Buruk, bu taleplere oldukça sert bir yanıt verdi. İstifasını isteyenleri Fenerbahçeli olmakla suçladı.
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Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve Okan Buruk'a eleştiriler arttı.
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TV 100'e açıklamalar yapan Okan Buruk kendisi ve takımıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.
Okan Buruk'un hedefindeki diğer kesim ise kendisini istifaya davet edenlerdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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