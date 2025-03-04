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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstifasını İsteyenleri Eleştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstifasını İsteyenleri Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 09:56

Galatasaray'da Kasımpaşa beraberliğinin ardından hedefteki isimlerden biri de Okan Buruk. Okan Buruk'un oyuncu tercihleri, transferleri ve oyuncu değişiklikleri masaya yatırılıyor. Bazı Galatasaray taraftarları da son dönemdeki düşüşe dikkat çekerek Buruk'un istifasını istedi. Okan Buruk, bu taleplere oldukça sert bir yanıt verdi. İstifasını isteyenleri Fenerbahçeli olmakla suçladı.

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Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve Okan Buruk'a eleştiriler arttı.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve Okan Buruk'a eleştiriler arttı.

Sarı kırmızılı camiada Okan Buruk'un transferleri, oyuncu tercihleri ve değişiklikleri sorgulanmaya başlandı. Bazı taraftarlar ise kötü gidişatı gerekçe göstererek Okan Buruk için sosyal medyada istifa kampanyası başlattılar.

TV 100'e açıklamalar yapan Okan Buruk kendisi ve takımıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

TV 100'e açıklamalar yapan Okan Buruk kendisi ve takımıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

'Kimse bu takıma haksızlık etmesin. Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamadı. Biz ise ligde hala yenilgisiz tek takımız. Rakipler ne yaparsa yapsın, biz şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmamız ise bize ekstra dinlenme imkanı sağlayacak.'

Okan Buruk'un hedefindeki diğer kesim ise kendisini istifaya davet edenlerdi.

Okan Buruk'un hedefindeki diğer kesim ise kendisini istifaya davet edenlerdi.

'Sosyal medyada açılan 'istifa' hashtaglerine hiç aldırmıyorum. Çoğu zaten Fenerbahçe taraftarı. Galatasaray taraftarı beni tanır ve sever. Kimse istediğini yazsın, Galatasaray şampiyon olduğunda bu yazanları o zaman göreceğiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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