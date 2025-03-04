Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstifasını İsteyenleri Eleştirdi

'Kimse bu takıma haksızlık etmesin. Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamadı. Biz ise ligde hala yenilgisiz tek takımız. Rakipler ne yaparsa yapsın, biz şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmamız ise bize ekstra dinlenme imkanı sağlayacak.'