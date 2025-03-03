Uğur Karakullukçu'dan Arda Turan İçin Trabzonspor İddiası!

Sosyal medyadan takımlarının durdurulamayan kötü gidişatını değerlendiren Galatasaray taraftarı, Buruk ile yolların ayrılması gerektiğine inanırken takımın başında görmek istedikleri ismi Arda Turan olarak belirledi. Tabi bu fikri destekleyenler kadar desteklemeyenler de vardı.