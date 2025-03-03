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Uğur Karakullukçu'dan Arda Turan İçin Trabzonspor İddiası!

Uğur Karakullukçu'dan Arda Turan İçin Trabzonspor İddiası!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.03.2025 - 23:23

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, kişisel Youtube kanalından yaptığı canlı yayında sürpriz bir transfer gelişmesi söyledi. Karakullukçu, Eyüpspor'un başındaki Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın Trabzonspor'un radarında olduğunu aktardı.

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Galatasaray'da "istifa" sesleri yükseldi

Galatasaray'da "istifa" sesleri yükseldi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere yönetimlerine sert eleştirilerde bulundu. Sezon başına kıyasla oynanan oyundaki ciddi düşüşün yanı sıra yapılan transferler sebebiyle yönetime de tepki gösterildi. Görevi bırakma çağırısı yapıldı.

Arda Turan'ın adı öne çıktı

Arda Turan'ın adı öne çıktı

Sosyal medyadan takımlarının durdurulamayan kötü gidişatını değerlendiren Galatasaray taraftarı, Buruk ile yolların ayrılması gerektiğine inanırken takımın başında görmek istedikleri ismi Arda Turan olarak belirledi. Tabi bu fikri destekleyenler kadar desteklemeyenler de vardı.

Uğur Karakullukçu, Trabzonspor'un ilgisi olduğunu belirtti

Uğur Karakullukçu, Trabzonspor'un ilgisi olduğunu belirtti

Karakullukçu, kişisel Youtube kanalında yaptığı canlı yayında bir taraftarın Arda Turan'ın Galatasaray'a gelme ihtimalini sorması üzerine Trabzonspor'un Turan'ı istediğini söyledi.

"Trabzonspor yakından ilgileniyor ve bu konuda bir süredir talepkârlar" 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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