Uğur Karakullukçu'dan Arda Turan İçin Trabzonspor İddiası!
Uğur Karakullukçu'dan Arda Turan İçin Trabzonspor İddiası!
Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, kişisel Youtube kanalından yaptığı canlı yayında sürpriz bir transfer gelişmesi söyledi. Karakullukçu, Eyüpspor'un başındaki Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın Trabzonspor'un radarında olduğunu aktardı.
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Galatasaray'da "istifa" sesleri yükseldi
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Arda Turan'ın adı öne çıktı
Uğur Karakullukçu, Trabzonspor'un ilgisi olduğunu belirtti
"Trabzonspor yakından ilgileniyor ve bu konuda bir süredir talepkârlar" 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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