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Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Deplasmanda Galibiyeti Unuttu

Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Deplasmanda Galibiyeti Unuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 10:30

Trabzonspor dün oynanan maçta Konyaspor'a mağlup oldu. Konyaspor, 90+10'da Umut Nayir'in penaltı golüyle 3 puanı almayı başardı. Trabzonspor da bir kez daha deplasmanlardan eli boş dönmüş oldu. Bu sezon kabus gibi bir deplasman süreci yaşayan Trabzonspor, Avrupa kupası hayallerinden de uzaklaştı. Alınan üst üste mağlubiyetler ve beraberlikler de Trabzonspor tarihinde ikinci kötü seri oldu.

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Trabzonspor, Konyaspor deplasmanından da eli boş döndü.

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanından da eli boş döndü.

Haftanın kapanış gününde oynanan maçta bordo mavililer Konyaspor'a konuk oldu. Konyaspor 90+10'da bulduğu penaltı golüyle sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu mağlubiyetle Trabzonspor bu sezon 12.deplasman maçından da boynu bükük ayrıldı.

Bu mağlubiyetle Trabzonspor bu sezon 12.deplasman maçından da boynu bükük ayrıldı.

En son 3 Mart 1985 ile 1 Aralık 1985 arası deplasmanda 14 maç kazanamama serisi yapan Trabzonspor bu 12 maçlık seriyle tarihin en kötü ikinci serisini yaptı.

Trabzonspor taraftarının "Bize her yer Trabzon" sloganı unutuldu.

Trabzonspor taraftarının "Bize her yer Trabzon" sloganı unutuldu.

Trabzon hangi şehre gitse yalnız kalmıyor ve bu şehirlerde taraftarının gücü de önemli maçlar kazanıyordu. Bu sezon ise 'Bize her yer Trabzon' sloganı sadece iç sahada kendini gösterdi ve orada bile kısıtlı sayıda maçlarda taraftarlar galibiyet sevini yaşadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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