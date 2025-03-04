Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Deplasmanda Galibiyeti Unuttu

Trabzonspor dün oynanan maçta Konyaspor'a mağlup oldu. Konyaspor, 90+10'da Umut Nayir'in penaltı golüyle 3 puanı almayı başardı. Trabzonspor da bir kez daha deplasmanlardan eli boş dönmüş oldu. Bu sezon kabus gibi bir deplasman süreci yaşayan Trabzonspor, Avrupa kupası hayallerinden de uzaklaştı. Alınan üst üste mağlubiyetler ve beraberlikler de Trabzonspor tarihinde ikinci kötü seri oldu.