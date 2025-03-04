Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Deplasmanda Galibiyeti Unuttu
Şenol Güneş Yönetimindeki Trabzonspor Deplasmanda Galibiyeti Unuttu
Trabzonspor dün oynanan maçta Konyaspor'a mağlup oldu. Konyaspor, 90+10'da Umut Nayir'in penaltı golüyle 3 puanı almayı başardı. Trabzonspor da bir kez daha deplasmanlardan eli boş dönmüş oldu. Bu sezon kabus gibi bir deplasman süreci yaşayan Trabzonspor, Avrupa kupası hayallerinden de uzaklaştı. Alınan üst üste mağlubiyetler ve beraberlikler de Trabzonspor tarihinde ikinci kötü seri oldu.
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Trabzonspor, Konyaspor deplasmanından da eli boş döndü.
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Bu mağlubiyetle Trabzonspor bu sezon 12.deplasman maçından da boynu bükük ayrıldı.
Trabzonspor taraftarının "Bize her yer Trabzon" sloganı unutuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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