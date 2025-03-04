Fenerbahçe Kalecisi Livakovic Hakkında Ülkesi Hırvatistan’da Soruşturma Başlatıldı
Fenerbahçe Kalecisi Livakovic Hakkında Ülkesi Hırvatistan’da Soruşturma Başlatıldı
Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe’nin Hırvat kalevisi Dominik Livakovic’e ülkesinden kötü bir haber geldi.
Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
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Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic’e ülkesinden kötü haber geldi.
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Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.
Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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