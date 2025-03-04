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Fenerbahçe Kalecisi Livakovic Hakkında Ülkesi Hırvatistan’da Soruşturma Başlatıldı

Fenerbahçe Kalecisi Livakovic Hakkında Ülkesi Hırvatistan’da Soruşturma Başlatıldı

Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 10:46

Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe’nin Hırvat kalevisi Dominik Livakovic’e ülkesinden kötü bir haber geldi. 

Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlandı ve hakkında soruşturma başlatıldı. 

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Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic’e ülkesinden kötü haber geldi.

Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic’e ülkesinden kötü haber geldi.

Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilem Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e Zadar Savcılığı soruşturma açtı.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

'Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü. Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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