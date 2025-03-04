Solskjaer'in Yardımcısı Mike Marsh'ın Daha Önce Galatasaray Forması Giydiği Ortaya Çıktı

Beşiktaş, teknik direktör Solskjaer ile adeta kabuk değiştirdi. Siyah beyazlılara Norveçli teknik direktörün dokunuşu herkes tarafından kabul ediliyor. Bu dokunuş sahaya da yansıyor. Taraftarla uyum yakalayan tek isim Solskjaer değil. Norveçli teknik adamın yardımcılarıyla da tribünlerin bağı oluşmuş durumda. O isimler de zaman zaman ön plana çıkıp geçmişlerine dair başarıları ve kariyerleri ortaya çıkıyor. O isimlerden biri de Mike Marsh...