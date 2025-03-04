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Solskjaer'in Yardımcısı Mike Marsh'ın Daha Önce Galatasaray Forması Giydiği Ortaya Çıktı

Solskjaer'in Yardımcısı Mike Marsh'ın Daha Önce Galatasaray Forması Giydiği Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 12:11

Beşiktaş, teknik direktör Solskjaer ile adeta kabuk değiştirdi. Siyah beyazlılara Norveçli teknik direktörün dokunuşu herkes tarafından kabul ediliyor. Bu dokunuş sahaya da yansıyor. Taraftarla uyum yakalayan tek isim Solskjaer değil. Norveçli teknik adamın yardımcılarıyla da tribünlerin bağı oluşmuş durumda. O isimler de zaman zaman ön plana çıkıp geçmişlerine dair başarıları ve kariyerleri ortaya çıkıyor. O isimlerden biri de Mike Marsh...

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Mike Marsh, gerçek bir Liverpool efsanesi.

Mike Marsh, gerçek bir Liverpool efsanesi.

Premier Lig, Premier Lig olmadan önce Liverpool forması giymeye başlayan Marsh, daha sonra Premier Lig adını alan ligde de aynı formayı terletti. Kariyerinde 101 kezle en çok Liverpool forması giydi.

Graeme Souness'ın Galatasaray günlerinde İngiliz futbol adamı Galatasaray'a imza attı.

Graeme Souness'ın Galatasaray günlerinde İngiliz futbol adamı Galatasaray'a imza attı.

1995 yazında Souness'ın etkisiyle Aston Villa'dan golcü Dean Saunders transfer edilirken, savunmaya Newcastle'dan Barry Venison ve Coventry'den Mike Marsh takviye edildi. Ancak Alman ekolünün yerini alması beklenen İngiliz ekolü kısa sürede başarısız oldu. Marsh ve Venison hızla takımdan gönderildi.

Ancak Marsh çıktığı üç maçta iki asiste imza attı. Marsh, iki aylık süreye bir Van seyahati bir de Kayseri seyahati ekledi. İç sahadaki tek maç ise Altay'laydı.

Futbolu bıraktıktan sonra kariyeri antrenör olarak devam etti.

Futbolu bıraktıktan sonra kariyeri antrenör olarak devam etti.

Mike Marsh, Liverpool alt yaş kategorileri ve A takımda, İngiltere U17 takımında, Swansea'de ve Preston'da antrenör olarak kariyerini sürdürdü. Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle yolu bu kez İstanbul'a siyah beyaz renkler için düştü ve kulübedeki yerini aldı. Mike Marsh, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yürütüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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