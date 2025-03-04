Solskjaer'in Yardımcısı Mike Marsh'ın Daha Önce Galatasaray Forması Giydiği Ortaya Çıktı
Solskjaer'in Yardımcısı Mike Marsh'ın Daha Önce Galatasaray Forması Giydiği Ortaya Çıktı
Beşiktaş, teknik direktör Solskjaer ile adeta kabuk değiştirdi. Siyah beyazlılara Norveçli teknik direktörün dokunuşu herkes tarafından kabul ediliyor. Bu dokunuş sahaya da yansıyor. Taraftarla uyum yakalayan tek isim Solskjaer değil. Norveçli teknik adamın yardımcılarıyla da tribünlerin bağı oluşmuş durumda. O isimler de zaman zaman ön plana çıkıp geçmişlerine dair başarıları ve kariyerleri ortaya çıkıyor. O isimlerden biri de Mike Marsh...
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Mike Marsh, gerçek bir Liverpool efsanesi.
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Graeme Souness'ın Galatasaray günlerinde İngiliz futbol adamı Galatasaray'a imza attı.
Futbolu bıraktıktan sonra kariyeri antrenör olarak devam etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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