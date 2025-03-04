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Sosyal Medyada Galatasaraylı Futbolcularla İlgili Doping İddialarına Profesör Yanıtı

Sosyal Medyada Galatasaraylı Futbolcularla İlgili Doping İddialarına Profesör Yanıtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.03.2025 - 14:21

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar bazen kar topu gibi büyüyor ve çok farklı bir şekilde gündem olarak karşımıza çıkıyor. Bu kez Galatasaraylı futbolcular üzerinden ilginç bir iddia gündeme geldi. Sakatlığı bulunan ve sahalara dönmeye hazırlanan Alvaro Morata'nın yeni imajı herkesi şaşırttı. Daha önce denemediği halde Galatasaray'da saçlarını sarıya boyayan Morata, dedikoduları da beraberinde getirdi. O dedikodular sosyal medyada büyüdükten sonra kriminalist Profesör Doktor Sevil Atasoy konuya açıklık getirdi.

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Tüm dedikodular bu fotoğrafla başladı.

Tüm dedikodular bu fotoğrafla başladı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Alvaro Morata, sakatlık sürecinin ardından yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Topla antrenmanlara başlayan Morata'nın yeni imajı ise herkesi şaşırttı. Birçok takım arkadaşı gibi saçlarını sarıya boyayan Morata sosyal medyada yeni bir iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

Sosyal medyada ortaya atılan iddia sakatlık dönüşü saçlarını sarıya boyatan futbolcuların doping yapmış olabileceği yönündeydi.

Sosyal medyada ortaya atılan iddia sakatlık dönüşü saçlarını sarıya boyatan futbolcuların doping yapmış olabileceği yönündeydi.

Yine iddiaya göre saçların boyanması doping testlerinde yapılan doping ortaya çıkmıyor. Chatgpt'ye bu durumu soran bir Fenerbahçe taraftarı paylaştığı bu yorumla birçok sosyal medya kullanıcısına 'acaba' dedirtmeyi başardı. 

En önemli dayanaklardan biri de zaten sarışın olan Nelsson'un sakatlık dönüşü saçlarını sarıya boyamasıydı.

Sevil Atasoy, "ChatGPT'yi bir kenara bırakın" diyerek konuya dair uzman yorumunu paylaştı.

Sevil Atasoy, "ChatGPT'yi bir kenara bırakın" diyerek konuya dair uzman yorumunu paylaştı.

Atasoy, sosyal medyada bu iddiayı dile getiren hesabın paylaşımını cevaplayarak, 'Doping testi için sadece saç kullanılmaz, ayrıca boyalı saçta da aranan bulunur.' dedi. 

Atasoy, esprili bir şekilde 'ChatGPT’yi bir yana bırakın. Beni dinleyin' yorumu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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