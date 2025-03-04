Sosyal Medyada Galatasaraylı Futbolcularla İlgili Doping İddialarına Profesör Yanıtı

Yine iddiaya göre saçların boyanması doping testlerinde yapılan doping ortaya çıkmıyor. Chatgpt'ye bu durumu soran bir Fenerbahçe taraftarı paylaştığı bu yorumla birçok sosyal medya kullanıcısına 'acaba' dedirtmeyi başardı.

En önemli dayanaklardan biri de zaten sarışın olan Nelsson'un sakatlık dönüşü saçlarını sarıya boyamasıydı.