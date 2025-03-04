Sosyal Medyada Galatasaraylı Futbolcularla İlgili Doping İddialarına Profesör Yanıtı
Sosyal Medyada Galatasaraylı Futbolcularla İlgili Doping İddialarına Profesör Yanıtı
Sosyal medyada ortaya atılan iddialar bazen kar topu gibi büyüyor ve çok farklı bir şekilde gündem olarak karşımıza çıkıyor. Bu kez Galatasaraylı futbolcular üzerinden ilginç bir iddia gündeme geldi. Sakatlığı bulunan ve sahalara dönmeye hazırlanan Alvaro Morata'nın yeni imajı herkesi şaşırttı. Daha önce denemediği halde Galatasaray'da saçlarını sarıya boyayan Morata, dedikoduları da beraberinde getirdi. O dedikodular sosyal medyada büyüdükten sonra kriminalist Profesör Doktor Sevil Atasoy konuya açıklık getirdi.
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Tüm dedikodular bu fotoğrafla başladı.
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Sosyal medyada ortaya atılan iddia sakatlık dönüşü saçlarını sarıya boyatan futbolcuların doping yapmış olabileceği yönündeydi.
Sevil Atasoy, "ChatGPT'yi bir kenara bırakın" diyerek konuya dair uzman yorumunu paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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