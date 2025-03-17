Darülaceze Sakini Eski Türkiye Güzeli Sevcan Danlı'nın Hayat Hikayesi
Darülaceze Sakini Eski Türkiye Güzeli Sevcan Danlı'nın Hayat Hikayesi
Yeşilçam'da ismini bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok aktris var. Pek çoğunun duruşu, güzelliği günümüzde bile modaya yön verse de Türkan Şoray gibi isimlerin makyajları dünya çapında viral olsa da bir şekilde geri planda kalan, kariyerleri istediği gibi gitmeyen, maddi manevi sorunların yanında sağlık sorunlarıyla mücadele eden pek çok Yeşilçam güzeli var. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de 'Tekrar 20 yaşında olsaydım' sorusunu yanıtlayan bir huzurevi sakini. Kendisinin verdiği yanıt eski Yeşilçam yıldızı ve Türkiye güzelinin kim olduğunu merak ettirdi. Verdiği yanıtla gündeme gelen 'Sevcan Danlı kimdir?' soruları popüler oldu.
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Huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızı pek çok kişi ziyaret ediyor.
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Darülaceze'yi ziyaret eden kişiler ise bir huzurevi sakinini paylaştı.
Ardından Sevcan Danlı veya Sevgi Can Danlı'nın 1968 Hürriyet gazetesi Türkiye güzeli olarak seçildiğini öğrendi.
7.2 büyüklüğündeki 1953 Gönen Yenice Depremi'nde bir oğlunu kaybeden eczacı baba İstanbul'a zorunlu olarak yerleşmeye karar verdi.
Şöhret kapıları önüne açılan Danlı 2 yıl boyunca önemli yapımlarda oyunculuk yaptı.
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Ancak yakalandığı Huntington Sendromu nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.
Sevcan Danlı Darülaceze'de sık sık ziyaret edilen hali hatrı sorulan bir isim.
Ziyaretçiler de kendisini çok seviyor.
Hatta 2022 yılında Sibel Can Darülaceze'yi ziyaret edip mini bir konser vermiş. Eski Yeşilçam yıldızına özel ilgi göstermişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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