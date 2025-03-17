Darülaceze Sakini Eski Türkiye Güzeli Sevcan Danlı'nın Hayat Hikayesi

Yeşilçam'da ismini bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok aktris var. Pek çoğunun duruşu, güzelliği günümüzde bile modaya yön verse de Türkan Şoray gibi isimlerin makyajları dünya çapında viral olsa da bir şekilde geri planda kalan, kariyerleri istediği gibi gitmeyen, maddi manevi sorunların yanında sağlık sorunlarıyla mücadele eden pek çok Yeşilçam güzeli var. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de 'Tekrar 20 yaşında olsaydım' sorusunu yanıtlayan bir huzurevi sakini. Kendisinin verdiği yanıt eski Yeşilçam yıldızı ve Türkiye güzelinin kim olduğunu merak ettirdi. Verdiği yanıtla gündeme gelen 'Sevcan Danlı kimdir?' soruları popüler oldu.