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Darülaceze Sakini Eski Türkiye Güzeli Sevcan Danlı'nın Hayat Hikayesi

Darülaceze Sakini Eski Türkiye Güzeli Sevcan Danlı'nın Hayat Hikayesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.03.2025 - 13:50

Yeşilçam'da ismini bir çırpıda sayabileceğimiz pek çok aktris var. Pek çoğunun duruşu, güzelliği günümüzde bile modaya yön verse de Türkan Şoray gibi isimlerin makyajları dünya çapında viral olsa da bir şekilde geri planda kalan, kariyerleri istediği gibi gitmeyen, maddi manevi sorunların yanında sağlık sorunlarıyla mücadele eden pek çok Yeşilçam güzeli var. Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde Darülaceze'de 'Tekrar 20 yaşında olsaydım' sorusunu yanıtlayan bir huzurevi sakini. Kendisinin verdiği yanıt eski Yeşilçam yıldızı ve Türkiye güzelinin kim olduğunu merak ettirdi. Verdiği yanıtla gündeme gelen 'Sevcan Danlı kimdir?' soruları popüler oldu.

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Huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızı pek çok kişi ziyaret ediyor.

Huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızı pek çok kişi ziyaret ediyor.

Morale ve ilgiye hepimizden çok ihtiyacı olan bu insanlara sorular soruluyor, yaşam tecrübelerini aktarmaları isteniyor. Bunun için de 'Tekrar 20 yaşında olsaydım...' cümlesini tamamlamaları isteniyor.

Darülaceze'yi ziyaret eden kişiler ise bir huzurevi sakinini paylaştı.

Darülaceze'yi ziyaret eden kişiler ise bir huzurevi sakinini paylaştı.

İsminin Sevcan Danlı olduğunu belirten huzurevi sakininin yanıtı diğer yanıtların önüne geçti. Tekrar 20 yaşında olsa Türkiye güzeli olmak istediğini yazması insanları araştırma yapmaya itti.

Ardından Sevcan Danlı veya Sevgi Can Danlı'nın 1968 Hürriyet gazetesi Türkiye güzeli olarak seçildiğini öğrendi.

Ardından Sevcan Danlı veya Sevgi Can Danlı'nın 1968 Hürriyet gazetesi Türkiye güzeli olarak seçildiğini öğrendi.

6 kardeşin en büyüğü olan Sevcan Danlı 1950 yılının bir Şubat gününde Balıkesir'e bağlı Manyas ilçesinde dünyaya geldi.

7.2 büyüklüğündeki 1953 Gönen Yenice Depremi'nde bir oğlunu kaybeden eczacı baba İstanbul'a zorunlu olarak yerleşmeye karar verdi.

7.2 büyüklüğündeki 1953 Gönen Yenice Depremi'nde bir oğlunu kaybeden eczacı baba İstanbul'a zorunlu olarak yerleşmeye karar verdi.

Ailesiyle Mecidiyeköy'e yerleşen Danlı Kadıköy Kız Lisesi'ni kazandı. 18 yaşında dönemin en prestijli yarışmalarından olsan Hürriyet Gazetesi'nin güzellik yarışmasına katıldı ve Miss Türkiye seçildi.

Şöhret kapıları önüne açılan Danlı 2 yıl boyunca önemli yapımlarda oyunculuk yaptı.

Şöhret kapıları önüne açılan Danlı 2 yıl boyunca önemli yapımlarda oyunculuk yaptı.

Yılmaz Güney'le başrol de paylaşan Sevgi Can, zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığını görerek sektörden ayrıldı. Maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini yürütemeyen eski yıldız halı ticareti yaptı.

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Ancak yakalandığı Huntington Sendromu nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.

Ancak yakalandığı Huntington Sendromu nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.

*Huntington hastalığı (HH), genetik, nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülür.

Sevcan Danlı Darülaceze'de sık sık ziyaret edilen hali hatrı sorulan bir isim.

Sevcan Danlı Darülaceze'de sık sık ziyaret edilen hali hatrı sorulan bir isim.
twitter.com

Ziyaretçiler de kendisini çok seviyor.

Ziyaretçiler de kendisini çok seviyor.
twitter.com

Hatta 2022 yılında Sibel Can Darülaceze'yi ziyaret edip mini bir konser vermiş. Eski Yeşilçam yıldızına özel ilgi göstermişti.

Hatta 2022 yılında Sibel Can Darülaceze'yi ziyaret edip mini bir konser vermiş. Eski Yeşilçam yıldızına özel ilgi göstermişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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