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Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Irfan Peljto Olacak İddiası

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Irfan Peljto Olacak İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2025 - 16:08

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yönetimi beğenilince diğer takımlar da kendi maçlarında Vincic'in, o müsait olmayacaksa eşiti bir ismin gelmesini talep ettiler. TFF'nin bir süredir 'artık yabancı hakem olmayacak' direncinini de kırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre TFF bundan sonra tüm derbilerde yabancı hakem ataması yapacak. Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı maçın hakemi ile ilgili girişimler de başladı. 

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yeni bir yolun kapısını araladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yeni bir yolun kapısını araladı.

TFF'nin ısrarla yabancı hakem olmayacak açıklamalarının ardından Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Vincic'in başarılı performansı sonrası diğer takımlar da kendi maçlarına yabancı hakem ataması talep etti. TFF dirense de inadı kırılmış görünüyor.

Ajansspor'un özel haberine göre TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemini de belirledi.

Ajansspor'un özel haberine göre TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemini de belirledi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi belirlemek için harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 40 yaşındaki Boşnak FIFA hakemi İrfan Peljto'yu görevlendirdi. Peljto'nun deneyimi ve uluslararası arenadaki performansı, bu önemli maçın yönetilmesi için tercih edilmesinde etkili oldu.

TFF, yabancı hakem için Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile iletişime geçti ve resmi yazıyı gönderdi.

Irfan Peljto daha önce 6 kez Türk takımlarının maçında düdük çaldı.

Irfan Peljto daha önce 6 kez Türk takımlarının maçında düdük çaldı.

İrfan Peljto, kariyeri boyunca Türk kulüplerinin Avrupa'daki 6 maçında ve Türkiye U17 Milli Takımı'nın bir karşılaşmasında düdük çaldı. İşte Peljto'nun yönettiği o maçlar:

Fenerbahçe  

- Royal Antwerp - Fenerbahçe: 0-3 (Avrupa Ligi 2020-21 Sezonu)  

- Fenerbahçe - Athletic Bilbao: 0-2 (Avrupa Ligi 2024-25 Sezonu)  

Sivasspor  

- Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2 (Avrupa Ligi 2020-21 Sezonu)  

- Dinamo Batum - Sivasspor: 1-2 (Konferans Ligi 3. Eleme Turu)  

Beşiktaş  

- Beşiktaş - Ajax: 1-2 (Şampiyonlar Ligi 2021-22 Sezonu)  

Başakşehir  

- Başakşehir - Wolfsberger: 1-0 (Avrupa Ligi 2019-20 Sezonu)  

Türkiye U17 Milli Takımı  

- Türkiye - Norveç: 2-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2016-17 Sezonu)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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