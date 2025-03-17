Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Irfan Peljto Olacak İddiası

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yönetimi beğenilince diğer takımlar da kendi maçlarında Vincic'in, o müsait olmayacaksa eşiti bir ismin gelmesini talep ettiler. TFF'nin bir süredir 'artık yabancı hakem olmayacak' direncinini de kırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre TFF bundan sonra tüm derbilerde yabancı hakem ataması yapacak. Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı maçın hakemi ile ilgili girişimler de başladı.

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