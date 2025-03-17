Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Irfan Peljto Olacak İddiası
Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Hakemi Irfan Peljto Olacak İddiası
Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yönetimi beğenilince diğer takımlar da kendi maçlarında Vincic'in, o müsait olmayacaksa eşiti bir ismin gelmesini talep ettiler. TFF'nin bir süredir 'artık yabancı hakem olmayacak' direncinini de kırıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre TFF bundan sonra tüm derbilerde yabancı hakem ataması yapacak. Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynayacağı maçın hakemi ile ilgili girişimler de başladı.
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yeni bir yolun kapısını araladı.
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Ajansspor'un özel haberine göre TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemini de belirledi.
Irfan Peljto daha önce 6 kez Türk takımlarının maçında düdük çaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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