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Nihat Hatipoğlu'na TV Kariyeri Boyunca Sorulmuş En Acayip Sorular

Nihat Hatipoğlu'na TV Kariyeri Boyunca Sorulmuş En Acayip Sorular

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.03.2025 - 16:03

Türk televizyonu efsaneleri denince akla uzun soluklu diziler veya yarışma programları geliyor. Televizyon gibi rekabetçi bir ortamda yıllarca yüksek reyting tutturmak zor olsa da bunu başarabilen yapımlar ve programlar var. Nihat Hatipoğlu da 2004 yılından beri ekranların aranan yüzü. Ramazan aylarında yaptığı sahur ve iftar programlarının bu denli izlenmesinin nedeni de izleyicilerin sorduğu ve 'nereden aklına geldi bu' dedirten sorular.

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Aşırı libido nedeniyle orucu bozan izleyicinin sorusu dün gibi akıllarda biliyorsunuz.

Ancak hafızamızı tazeletecek sorular da mevcut.

Ancak hafızamızı tazeletecek sorular da mevcut.

Adı Beşiktaş olur.

Adı Beşiktaş olur.

"Vücuda giren bozar çıkan bozmaz" mottosunu altüst etmiş.

"Vücuda giren bozar çıkan bozmaz" mottosunu altüst etmiş.

Arada bakıyorsundur da...

Arada bakıyorsundur da...
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Penaltılara gider.

Penaltılara gider.

Polatlar gelin de para aklama görün.

Polatlar gelin de para aklama görün.

O yüzden mi ismini vermek istemiyorsun?

O yüzden mi ismini vermek istemiyorsun?

Sünnet kıyafeti giymeyi biliyorsun.

Sünnet kıyafeti giymeyi biliyorsun.

O bandana kadar günah olamaz.

O bandana kadar günah olamaz.
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Çıktı mı acaba?

Çıktı mı acaba?

Üç sınavın olduğu günlerde mi?

Üç sınavın olduğu günlerde mi?

Gecenin köründe sorduğu soruya bak.

Gecenin köründe sorduğu soruya bak.

Kim diyor?

Kim diyor?

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Kapatalım.

Kapatalım.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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