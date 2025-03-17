Nihat Hatipoğlu'na TV Kariyeri Boyunca Sorulmuş En Acayip Sorular
Nihat Hatipoğlu'na TV Kariyeri Boyunca Sorulmuş En Acayip Sorular
Türk televizyonu efsaneleri denince akla uzun soluklu diziler veya yarışma programları geliyor. Televizyon gibi rekabetçi bir ortamda yıllarca yüksek reyting tutturmak zor olsa da bunu başarabilen yapımlar ve programlar var. Nihat Hatipoğlu da 2004 yılından beri ekranların aranan yüzü. Ramazan aylarında yaptığı sahur ve iftar programlarının bu denli izlenmesinin nedeni de izleyicilerin sorduğu ve 'nereden aklına geldi bu' dedirten sorular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşırı libido nedeniyle orucu bozan izleyicinin sorusu dün gibi akıllarda biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak hafızamızı tazeletecek sorular da mevcut.
Adı Beşiktaş olur.
"Vücuda giren bozar çıkan bozmaz" mottosunu altüst etmiş.
Arada bakıyorsundur da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Penaltılara gider.
Polatlar gelin de para aklama görün.
O yüzden mi ismini vermek istemiyorsun?
Sünnet kıyafeti giymeyi biliyorsun.
O bandana kadar günah olamaz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çıktı mı acaba?
Üç sınavın olduğu günlerde mi?
Gecenin köründe sorduğu soruya bak.
Kim diyor?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapatalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın