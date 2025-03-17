Nihat Hatipoğlu'na TV Kariyeri Boyunca Sorulmuş En Acayip Sorular

Türk televizyonu efsaneleri denince akla uzun soluklu diziler veya yarışma programları geliyor. Televizyon gibi rekabetçi bir ortamda yıllarca yüksek reyting tutturmak zor olsa da bunu başarabilen yapımlar ve programlar var. Nihat Hatipoğlu da 2004 yılından beri ekranların aranan yüzü. Ramazan aylarında yaptığı sahur ve iftar programlarının bu denli izlenmesinin nedeni de izleyicilerin sorduğu ve 'nereden aklına geldi bu' dedirten sorular.