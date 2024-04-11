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İBB'nin Restore Ederek İstanbul'a Kazandırdığı Birbirinden Harika Mekanlar!

İBB'nin Restore Ederek İstanbul'a Kazandırdığı Birbirinden Harika Mekanlar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.04.2024 - 10:32

Dünyanın en zengin kültürel miraslarına sahip olan şehirler arasında hiç şüphesiz İstanbul geliyor. Adım başı tarihe tanıklık edeceğiniz İstanbul'da keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce güzellik var. İBB'nin restorasyonlarıyla İstanbul'a kazandırılan mekanlar ise İstanbul'un tarihini canlı tutmaya devam ediyor.

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İstanbul'un taşı toprağı yalnızca altın değil, keşfedilmesi gereken kadim bir tarih aynı zamanda.

İstanbul'un taşı toprağı yalnızca altın değil, keşfedilmesi gereken kadim bir tarih aynı zamanda.

Her gün önünden geçip gittiğimiz, farkına bile varmadığımız onlar mekan, İstanbul'un tarihi yolculuğuna eşlik etti aslında. Ancak geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un birçok tarihi mekanı, kaderine, çürümeye terk edilmişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İBB Miras ise İstanbul'un bu makus talihine bir son verdi.

İBB Miras kurulduğu günden bugüne yok olmaya, unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yapıyı restore ederek İstanbul'a kazandırdı.

İBB Miras kurulduğu günden bugüne yok olmaya, unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yapıyı restore ederek İstanbul'a kazandırdı.

Halkın kullanımına açılan, birçoğu kültür merkezine dönüştürülen bu yapıların tarihi değeri korundu, mekanlar amacına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Gelin bir bakalım!

Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı

532 yılında inşa ettirilen Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un hiç şüphesiz en dikkat çekici mekanları arasında.Olası bir İstanbul depreminde riskli olarak görülen Yerebatan Sarnıcı, İBB tarafından onarıldı.

Işık gösterileri, heykeller ve ortaya çıkartılan yeni bölgeleri ile Yerebatan Sarnıcı, zaman zaman çeşitli müzik dinletilerine de ev sahipliği yapıyor.

Taş Mektep

Taş Mektep

Büyükada'nın unutulmuş miraslarından Taş Mektep, kültür sanat hayatına yeniden kazandırıldı. Ada halkının ve ziyaretçilerinin yaşamında önemli bir yeri olan bu eşsiz yapı, 19. yüzyılda inşa edilmişti.

1922’de İstanbul Belediyesi'nce satın alınan bina,  Büyükada’nın ilk resmi Türk okulu olmuştu.

Beyoğlu Sineması

Beyoğlu Sineması

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin en güzide mekanlarından birisi olan Beyoğlu Sineması, kapanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. 1989 yılında açılan Beyoğlu Sineması, Şahin Kaygu’nun Dolunay filmiyle gösterim hayatına başlamıştı.

1994 yılında Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Eurimages Avrupa Sineması üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk sinema işletmesi olan mekan, yeniden İstanbulluların hizmetine açıldı.

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Art İstanbul Feshane

Art İstanbul Feshane

İBB'nin kapsamlı restorasyon işlemleri yürüttüğü mekanlardan birisi de Feshane oldu. Yepyeni bir yaşam alanına dönüştürülen Feshane, Art İstanbul Feshane adıyla birbirinden güzel sergilere, bienallere ev sahipliği yapıyor. 

İçerisinde bir de kütüphanenin bulunduğu Feshane, birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Casa Botter

Casa Botter

İstanbul'un ilk moda evi olarak bilinen Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Botter Apartmanı, artık kültür-sanat merkezi olarak hizmet veriyor. 123 yıllık tarihiyle İstiklal Caddesi'nin güzide mekanlarından birisi olmaya devam ediyor.

Müze Gazhane

Müze Gazhane

130 yıllık Hasanpaşa Gazhanesi, İBB tarafından İstanbul'a kazandırıldı. 2021 senesinde açılan Müze Gazhane, sanat ve eğlencenin buluştuğu noktalardan birisi haline geldi.

Moda İskelesi

Moda İskelesi

İstanbul'un en eski iskelelerinden birisi olan Moda İskelesi, geçtiğimiz yıllarda kapatılmıştı. Bugüne kadar pek çok filmde gördüğümüz, Mimar Vedat Tek imzasını taşıyan Moda İskelesi, yeniden açıldı.

İçerisindeki kütüphanesi ve kafesi ile huzurlu bir ortam sunan Moda İskelesi, ayrıca Maison Française’in 2022 restorasyon-iç mimari dalında en iyi proje ödülüne de layık görüldü.

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