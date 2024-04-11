İBB'nin Restore Ederek İstanbul'a Kazandırdığı Birbirinden Harika Mekanlar!
İBB'nin Restore Ederek İstanbul'a Kazandırdığı Birbirinden Harika Mekanlar!
Dünyanın en zengin kültürel miraslarına sahip olan şehirler arasında hiç şüphesiz İstanbul geliyor. Adım başı tarihe tanıklık edeceğiniz İstanbul'da keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce güzellik var. İBB'nin restorasyonlarıyla İstanbul'a kazandırılan mekanlar ise İstanbul'un tarihini canlı tutmaya devam ediyor.
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İstanbul'un taşı toprağı yalnızca altın değil, keşfedilmesi gereken kadim bir tarih aynı zamanda.
İBB Miras kurulduğu günden bugüne yok olmaya, unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce yapıyı restore ederek İstanbul'a kazandırdı.
Yerebatan Sarnıcı
Taş Mektep
Beyoğlu Sineması
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Art İstanbul Feshane
Casa Botter
Müze Gazhane
Moda İskelesi
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