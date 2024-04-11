İBB'nin Restore Ederek İstanbul'a Kazandırdığı Birbirinden Harika Mekanlar!

Her gün önünden geçip gittiğimiz, farkına bile varmadığımız onlar mekan, İstanbul'un tarihi yolculuğuna eşlik etti aslında. Ancak geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un birçok tarihi mekanı, kaderine, çürümeye terk edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İBB Miras ise İstanbul'un bu makus talihine bir son verdi.