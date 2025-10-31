onedio
Hulusi Akar Küçük Çocuğa Pastayı Kılıçla İkram Etti

Hulusi Akar Küçük Çocuğa Pastayı Kılıçla İkram Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
31.10.2025 - 14:36

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçtiğimiz gün coşkuyla ülkenin her yerinde kutlandı. Devlet görevlileri ve siyasetçiler de özel resepsiyon kutlamalarına katıldı. Kayseri'de düzenlenen bir Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da katıldı. Kutlama esnasında Akar'ın pastayı kılıçla kesip bir çocuğa yedirmesi dikkat çekti.

Resepsiyona katılan Akar'ın pasta kestiği görüntüler ise kutlamanın önüne geçti.

Önündeki kırmızı beyaz pastayı bir kılıç yardımıyla kesen Kayseri Milletvekili pastanın olduğu kılıcı bir çocuğa uzattı ve çocuk pastayı kılıcın üzerinden yedi. Protokol üyeleri de bu harekete gülerek karşılık verdi.

Olay kameralara böyle yansıdı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
zülkarneyn

bu adam bu ülkede genelkurmay başkanlığı yaptı. daha doğrusu, o koltuğu darbeci zihniyetle gasp edip meşgul etti (matruşka)

withlove_

Kazma kürekle ikram etseydiniz

serhatdamacana

Bu hareket beni çok eskilere götürdü, eskiden çatal kaşık yoktu, çorbayı bile kılıçla içerdik hey gidi günler hey.