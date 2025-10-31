Hulusi Akar Küçük Çocuğa Pastayı Kılıçla İkram Etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçtiğimiz gün coşkuyla ülkenin her yerinde kutlandı. Devlet görevlileri ve siyasetçiler de özel resepsiyon kutlamalarına katıldı. Kayseri'de düzenlenen bir Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da katıldı. Kutlama esnasında Akar'ın pastayı kılıçla kesip bir çocuğa yedirmesi dikkat çekti.
Resepsiyona katılan Akar'ın pasta kestiği görüntüler ise kutlamanın önüne geçti.
Olay kameralara böyle yansıdı.
bu adam bu ülkede genelkurmay başkanlığı yaptı. daha doğrusu, o koltuğu darbeci zihniyetle gasp edip meşgul etti (matruşka)
Kazma kürekle ikram etseydiniz
Bu hareket beni çok eskilere götürdü, eskiden çatal kaşık yoktu, çorbayı bile kılıçla içerdik hey gidi günler hey.