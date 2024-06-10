Homo Sapiensten Günümüze Kadar Gelen Dünyanın En Eski Şehirleri
Homo Sapiensten Günümüze Kadar Gelen Dünyanın En Eski Şehirleri
Kaynak: https://blog.obilet.com/dunyanin-en-e...
Yaklaşık 4,54 milyar yıldır yaşamın kaynağı olan dünyada günümüz insanına en yakın tür olan Homo Sapienslerin varlığı 209 bin yıl öncesine dayanmakta. Bu rakamlardan yola çıkarak dünyanın yeni sakinleri olarak geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başarmış olan yerleşim yerlerinin tarihi maksimum 12 bin yıl öncesine dayandığını söyleyebiliriz. Neolitik Çağ’la birlikte toprağı işlemeyi öğrenen insanların yerleştiği ve hala yaşanan dünyanın en eski şehirlerini gelin birlikte öğrenelim.
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1. Eriha, Filistin
2. Kerkük, Irak
3. Atina, Yunanistan
4. Biblos, Lübnan
5. Şam, Suriye
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6. Susa, İran
7. Halep, Suriye
8. Feyyum, Mısır
9. Filibe, Bulgaristan
10. Cadiz, İspanya
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11. Erbil, Irak
12. Çatalhöyük, Konya
13. Dülük, Gaziantep
14. Larnaka, Kıbrıs
15. Beyrut, Lübnan
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16. Kudüs, Filistin
17. Sayda, Lübnan
18. Yafa, İsrail
19. Sur, Lübnan
20. Belh, Afganistan
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21. Luyang, Çin
22. Lizbon, Portekiz
23. Varanasi, Hindistan
24. Cholula, Meksika
25. Thebes, Yunanistan
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