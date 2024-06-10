Homo Sapiensten Günümüze Kadar Gelen Dünyanın En Eski Şehirleri

4.5 milyonluk nüfusuyla Yunanistan’a başkentlik yapan Atina Batı medeniyetinin başkenti olarak kabul edilmekte. Yüzyıllar boyu Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyeti altında olan şehrin tarihi ise 7 bin yıl öncesine dayanmakta. Osmanlı dönemine ait birçok eserin bulunduğu Atina, Eski Yunan medeniyetinin başkentidir.

Şehrin en önemli yapısı ise kale ve tapınak olarak da kullanılan Akropolis’tir.