Hiç Kimse Anlamamış: Survivor'da Adem, Efecan'la Yaşadığı İddia Edilen Yasak Aşk Konusunda Yağmur'a Laf Sokmuş
Survivor 2025'in sona ermesiyle birlikte bazı iddialar ortaya atıldı. Yağmur ve Efecan'ın yasak aşk yaşadığı iddiasının ardından Efecan, eşi Duygu Çavdar'la boşanmıştı. İkili, haftalar sonra yurt dışında birlikte görüntülendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Survivor'da yarışırken Adem'in Yağmur'a laf soktuğu anlar yeniden gündem oldu.
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Survivor'ın final yapmasının ardından Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Yasak aşk iddiaları gündemdeki yerini korurken, Survivor sürecinde de Adem'in Yağmur'a laf soktuğu anlar yeniden gündem oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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