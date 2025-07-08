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Hiç Kimse Anlamamış: Survivor'da Adem, Efecan'la Yaşadığı İddia Edilen Yasak Aşk Konusunda Yağmur'a Laf Sokmuş

Hiç Kimse Anlamamış: Survivor'da Adem, Efecan'la Yaşadığı İddia Edilen Yasak Aşk Konusunda Yağmur'a Laf Sokmuş

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 11:45

Survivor 2025'in sona ermesiyle birlikte bazı iddialar ortaya atıldı. Yağmur ve Efecan'ın yasak aşk yaşadığı iddiasının ardından Efecan, eşi Duygu Çavdar'la boşanmıştı. İkili, haftalar sonra yurt dışında birlikte görüntülendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Survivor'da yarışırken Adem'in Yağmur'a laf soktuğu anlar yeniden gündem oldu.

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Survivor'ın final yapmasının ardından Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor'ın final yapmasının ardından Efecan ve Yağmur'un yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İkili iddiaları reddetti, birbirlerini takipten çıktılar ancak Efecan ve eşi Duygu Çavdar evliliklerine son verdi. Boşanmalarının ardından da geçtiğimiz günlerde Efecan ve Yağmur yurt dışında birlikte görüntülendi.

Detaylar:

Yasak aşk iddiaları gündemdeki yerini korurken, Survivor sürecinde de Adem'in Yağmur'a laf soktuğu anlar yeniden gündem oldu.

Yasak aşk iddiaları gündemdeki yerini korurken, Survivor sürecinde de Adem'in Yağmur'a laf soktuğu anlar yeniden gündem oldu.

İzlerken bir şey anlayamadığımız olayda, Adem'in Yağmur'a 'Bizim de çok rahatsız olduğumuz tavırlar, davranışlar var ama kişisel tercihler diyorum mesela' dediği görüldü. Yağmur ise buna karşılık 'Tercihlerimden her zaman gurur duyuyorum' dediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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