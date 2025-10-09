onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Her Şarkısı Duygusal Çöküş Sebebi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Coldplay

etiket Her Şarkısı Duygusal Çöküş Sebebi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Coldplay

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 18:04

Coldplay, dinleyenler için yalnızca bir müzik grubu değil… Aynı zamanda duyguların özgürce yansıtılabildiği güvenli bir alan. Melankolik melodileriyle adeta bir sığınak, bir dinlenme durağı sunuyor. Peki, Coldplay’in bugüne kadar pek bilinmeyen yönleri neler? 

Hadi, içeriğin devamında birlikte keşfedelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk konserlerini mezuniyetlerinden hemen sonra yaptılar!

1. İlk konserlerini mezuniyetlerinden hemen sonra yaptılar!

Coldplay, üniversite yıllarında sadece okul kulüplerinde çalıyordu. Hatta ilk gerçek konserleri, sadece 60 kişinin izlediği küçük bir Londra kafesindeydi. O an orada bulunanlar, grubun bugünlere geleceğini bilselerdi kesinlikle şok olurdu!

2. Az kalsın, "Yellow" şarkısından mahrum kalıyorduk...

2. Az kalsın, "Yellow" şarkısından mahrum kalıyorduk...

Chris Martin, aslında bu şarkıyı sadece deneme amaçlı yazmıştı. Grubun üyeleri bu şarkıya sıcak bakmamış, hit olacağını da düşünmemişlerdi. Şimdi ise Coldplay'in en sevilen ve dinlenen şarkılarından biri haline geldi. İyi ki fikirlerini değiştirmişler!

3. Hangisi daha iyi?

3. Hangisi daha iyi?

Coldplay’in kuruluş aşamasında grubun adı neredeyse “Starfish” olacaktı. Chris Martin o isme oldukça ısrar etmiş, ama sonunda “Coldplay” daha karizmatik bulundu ve tercih edildi. Yoksa bugün “Starfish evreni”nden şarkılar dinliyor olacaktık! Neyse ki ses hâlâ aynı büyüleyici ses.

4. Sahne ritüeli oldukça duygusal!

4. Sahne ritüeli oldukça duygusal!

Chris Martin'in değişmeyen bazı sahne ritüelleri var. Önce sahnede birkaç tur yürür, ellerini göğe açar ve sessizce kendi kendine şarkının enerjisini hissetmeye çalışır. Bu onun milyonlarca kişiye konser verirken, kendi içinde dengede kalmasını sağlıyormuş.

5. Müzikal evrimlerine şahit olduk!

5. Müzikal evrimlerine şahit olduk!

Coldplay’in tarzı, ilk başta alternatif rock iken zamanla pop ve elektronik tınılarla harmanlandı. Şki tür de oldukça hoş müzikler yaptılar. Özellikle Ghost Stories ve A Head Full of Dreams albümleri,grubun evrimini daha net gözler önüne seriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sahne şovları kimseyle yarışamaz!

6. Sahne şovları kimseyle yarışamaz!

2015'te A Head Full of Dreams turnesi sırasında Coldplay, konser alanını dijital bir oyun alanına çevirmiş! Seyirciler kendi LED bileklikleri ile ışıkları kontrol edebiliyor. Bu seyirciler için de hayatları boyunca sadece bir kez yaşayabilecekleri bir deneyim oldu...

7. Reklamlardan hep uzak durdular...

7. Reklamlardan hep uzak durdular...

Onlar, şarkılarının hiçbir zaman reklamlarda kullanılmasına izin vermediler. Yani milyon dolarlık teklifleri bile geri çevirdiler. Tek istisnaları ise, 2005’teki iTunes kampanyası oldu.

8. "Fix You"nun acıklı arka planı...

8. "Fix You"nun acıklı arka planı...

Çoğumuzun severek dinlediği ve kalbine dokunan 'Fix You' şarkısının arka planında aslında çok acıklı bir hikaye var.  Chris Martin, bu şarkıyı Gwyneth Paltrow’un babasını kaybettikten sonra ona destek olmak için yazdı. Şarkı aslında bir teselli mektubu.

9. Asla değişmediler!

9. Asla değişmediler!

Rock gruplarında genellikle üyeler mutlaka değişir... Fakat Coldplay çıktığı ilk günden beri hiçbir üyesi değişmedi. Coldplay’in dört orijinal üyesi Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion hala bizimle.

10. Dağılmaya çok yakındılar...

10. Dağılmaya çok yakındılar...

Coldplay, ilk albümleri Parachutes’in başarısından sonra grup içinde büyük bir baskı hissettiler. Eğer diğer albümleri başarısız olursa grubu bırakmayı düşünüyorlardı. Daha sonra bu korkularını yanıstan 'In My Place' şarkısını yazdılar. Fakat olaylar korktukları gibi olmadı... Biz yine de çok şükür demeyi ihmal etmeyelim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın