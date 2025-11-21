onedio
Her Şarkısı Bir Hikaye: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Candan Erçetin

etiket Her Şarkısı Bir Hikaye: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Candan Erçetin

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 16:01

Her şarkısı adeta bir kısa film gibi. Ne zaman dinleseniz, birinin kalbinizle oynadığını hissediyorsunuz. 90’ların en sevilen isimlerinden biri olan Candan Erçetin’in şarkıları, yıllar geçtikçe daha da efsaneleşiyor. Bu hafta, onun müziğinde kaybolmaya, eskiye dönmeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız, başlayalım!

Candan Erçetin, 10 Şubat 1963’te Kırklareli’de dünyaya geldi.

Candan Erçetin, 10 Şubat 1963’te Kırklareli’de dünyaya geldi.

Arnavut ve Makedon kökenli bir aileden geliyor, dolayısıyla müziğe ve sanata dair bir altyapı zaten vardı. Çocukluğu, sanatla iç içe geçti, ve 11 yaşında İstanbul’a taşınarak Galatasaray Lisesi’ne gitti.

Müzik kariyerine oldukça genç yaşlarda başlamış olan Candan Erçetin, şan dersleri almak için 1978’de İstanbul Belediyesi Şan Okulu’na gitti.

Bu eğitim, ona sadece sesini değil, müziği daha derinden anlama fırsatı da sundu. Erçetin'in sesi, onu yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan bir sanatçı yaptı.

Bu eğitim, ona sadece sesini değil, müziği daha derinden anlama fırsatı da sundu. Erçetin’in sesi, onu yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da tanınan bir sanatçı yaptı.

Eurovision’a yolculuk...

1995 yılında çıkan Hazırım albümü, Candan Erçetin’in solo kariyerinin ilk meyvesi.

1995 yılında çıkan Hazırım albümü, Candan Erçetin’in solo kariyerinin ilk meyvesi.

Albümdeki 12 şarkı, Candan Erçetin’in sesini daha geniş kitlelere duyurmasını sağladı. Gökhan Kırdar, Sezen Aksu, Yusuf Bütünley gibi ünlü sanatçılarla işbirliği yapan Erçetin, albümünde farklı türlerde şarkılara yer verdi.

Candan Erçetin, müzik kariyerinde farklı bir yola girmeyi tercih etti ve 1996 yılında Sevdim Sevilmedim albümünü yayınladı.

1997’de çıkardığı Çapkın albümü, Erçetin’in kariyerinin zirveye doğru tırmandığı bir dönemdi.

1997’de çıkardığı Çapkın albümü, Erçetin’in kariyerinin zirveye doğru tırmandığı bir dönemdi.

Albümdeki Yalan şarkısı, büyük bir ilgi gördü ve Erçetin’i müzik dünyasında daha da tanınan bir isim haline getirdi. Bu albümdeki Onlar Yanlış Biliyor ve Her Aşk Bitermiş gibi şarkılar, ödüller kazandı ve Erçetin’in başarısını pekiştirdi.

Şöyle kısa bir müzik arası verelim!

2000 yılı, Candan Erçetin için müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı.

2000 yılı, Candan Erçetin için müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı.

1 Ocak 2000’de Elbette adlı albümünü çıkardı. Bu albüm, Erçetin’in müziğinde farklı bir yönü keşfetmesine olanak tanıdı. Albümdeki Şehir şarkısında Ceza ile yaptığı işbirliği, pop ve hip-hop türlerinin başarılı bir birleşimiydi.

2004’te Melek albümünü yayımlayan Candan Erçetin, bu albümle müzik kariyerinde bir başka zirveye ulaştı.

Candan Erçetin’in müziği sadece sahneyle sınırlı kalmadı. 2009’da Gölgesizler adlı filmin yapımcılığını üstlendi.

Candan Erçetin’in müziği sadece sahneyle sınırlı kalmadı. 2009’da Gölgesizler adlı filmin yapımcılığını üstlendi.

Filmdeki Ben Kimim adlı şarkıyı ise kendi sesiyle seslendirdi. Erçetin, sadece müzikle değil, sinema ve diğer sanat dallarında da aktif olarak yer aldı. Her zaman yaratıcı yönünü keşfeden sanatçı, her projeye farklı bir bakış açısı getirdi.

Candan Erçetin, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük başarılar elde etti.

Candan Erçetin, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük başarılar elde etti.

2014 yılında, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Sanat ve Edebiyat Nişanı ile ödüllendirildi. Bu ödül, Erçetin’in müziğinin global anlamda ne kadar takdir edildiğini gösteriyor.

Yolculuk devam ediyor.

Yolculuk devam ediyor.

Candan Erçetin’in müziği, zamanla değişmiş olsa da, her dönemde aynı tutkuyu ve duyguyu taşıdı. Yıllar içinde farklı stiller deneyerek müziğini yenileyen Erçetin, her zaman dinleyicilerini heyecanlandırmayı başardı.

