Her Şarkısı Bir Hikaye: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Candan Erçetin
Her şarkısı adeta bir kısa film gibi. Ne zaman dinleseniz, birinin kalbinizle oynadığını hissediyorsunuz. 90’ların en sevilen isimlerinden biri olan Candan Erçetin’in şarkıları, yıllar geçtikçe daha da efsaneleşiyor. Bu hafta, onun müziğinde kaybolmaya, eskiye dönmeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız, başlayalım!
Candan Erçetin, 10 Şubat 1963’te Kırklareli’de dünyaya geldi.
Müzik kariyerine oldukça genç yaşlarda başlamış olan Candan Erçetin, şan dersleri almak için 1978’de İstanbul Belediyesi Şan Okulu’na gitti.
Eurovision’a yolculuk...
1995 yılında çıkan Hazırım albümü, Candan Erçetin’in solo kariyerinin ilk meyvesi.
Candan Erçetin, müzik kariyerinde farklı bir yola girmeyi tercih etti ve 1996 yılında Sevdim Sevilmedim albümünü yayınladı.
1997’de çıkardığı Çapkın albümü, Erçetin’in kariyerinin zirveye doğru tırmandığı bir dönemdi.
Şöyle kısa bir müzik arası verelim!
2000 yılı, Candan Erçetin için müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı.
2004’te Melek albümünü yayımlayan Candan Erçetin, bu albümle müzik kariyerinde bir başka zirveye ulaştı.
Candan Erçetin’in müziği sadece sahneyle sınırlı kalmadı. 2009’da Gölgesizler adlı filmin yapımcılığını üstlendi.
Candan Erçetin, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük başarılar elde etti.
Yolculuk devam ediyor.
