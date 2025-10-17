onedio
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.10.2025 - 17:42

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlıyoruz!

twitter.com

Bu hangi serisi?

twitter.com

Direkt akıllara o görsel geldi.

twitter.com

Büyük iş valla.

twitter.com

Bu kadar negatif olmayın.

twitter.com
Bu nasıl bir diyalog?

twitter.com

Şöyle bir tespit...

twitter.com

Gayet mantıklı.

twitter.com

Arkada çubuk mubuk mu var?

twitter.com

Ne bu cidden?

twitter.com
Seviyeyi düşünün!

twitter.com

O nasıl bir benzetme?

O nasıl bir benzetme?

Home office?

Ustalık gerektirir evlilik kurumu...

twitter.com

Bir diyetisyenin gözyaşları

twitter.com
👇

twitter.com

Bu ağır olmuş.

twitter.com

👇

twitter.com

Lazerci de olurdu.

twitter.com

İçin mi fesat?

twitter.com
Hiç...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Ula?

twitter.com

Olur öyle.

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Yalambaç kelimesini tuttuk.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
