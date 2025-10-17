Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hangi serisi?
Direkt akıllara o görsel geldi.
Büyük iş valla.
Bu kadar negatif olmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu nasıl bir diyalog?
Şöyle bir tespit...
Gayet mantıklı.
Arkada çubuk mubuk mu var?
Ne bu cidden?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seviyeyi düşünün!
O nasıl bir benzetme?
Ustalık gerektirir evlilik kurumu...
Bir diyetisyenin gözyaşları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Bu ağır olmuş.
👇
Lazerci de olurdu.
İçin mi fesat?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiç...
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Ula?
Olur öyle.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yalambaç kelimesini tuttuk.
Kapatalım 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın